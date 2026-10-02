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21 జిల్లాల్లో 388 కరవు మండలాలు - ప్రకటించిన ప్రభుత్వం - ఉపశమన చర్యలకు ఆదేశం

ఖరీఫ్‌ పంటకాలానికి సంబంధించి ప్రభుత్వం ముందస్తుగా 21 జిల్లాల్లో 388 కరవు మండలాల్ని ప్రకటించింది. వాటిలో 283 మండలాల్లో తీవ్రంగా, 105 మండలాల్లో మధ్యస్థంగా కరవు పరిస్థితులు ఉన్నట్లు పేర్కొంది.

రాష్ట్రంలో కరవు మండలాలను ప్రకటించిన ప్రభుత్వం
రాష్ట్రంలో కరవు మండలాలను ప్రకటించిన ప్రభుత్వం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 2, 2026 at 9:47 AM IST

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Government Declared Drought Affected Mandals in AP : ఖరీఫ్‌ సీజన్‌పై తీవ్ర ఎల్‌నినో ప్రభావం, వర్షాభావ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందస్తు కరవు మండలాలను ప్రకటించింది. తీవ్ర ప్రభావం మధ్యస్థ ప్రభావం కేటగిరీలుగా విభజించింది. ఖరీఫ్‌ పంటకాలానికి సంబంధించి ప్రభుత్వం ముందస్తుగా 21 జిల్లాల్లో 388 కరవు మండలాల్ని ప్రకటించింది. వాటిలో 283 మండలాల్లో తీవ్రంగా, 105 మండలాల్లో మధ్యస్థంగా కరవు పరిస్థితులు ఉన్నట్లు పేర్కొంటూ సీఎస్, రెవెన్యూ (విపత్తుల నిర్వహణ) శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి సాయిప్రసాద్‌ గురువారం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఆయా ప్రాంతాల్లో రైతులకు రుణాల రీషెడ్యూల్‌తో పాటు కరవు నుంచి ఉపశమన చర్యలు చేపట్టాలని కలెక్టర్లను ఆదేశించారు.

53.43% లోటు వర్షపాతం : వర్షపాత గణాంకాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని ముందస్తు కరవు మండలాల్ని ప్రకటించారు. మూడు నెలల్లో 424.3 మి.మీ. వర్షపాతం నమోదు కావాల్సి ఉంటే 197.6 మి.మీ. మాత్రమే నమోదైంది. వర్షపాత లోటు, పొడి వాతావరణంతో పాటు సాగు విస్తీర్ణం, రిమోట్‌ సెన్సింగ్‌ ఇండెక్స్, తేమ, జలాశయాల్లో నీటినిల్వలు, భూగర్భజలం, క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన ఆధారంగా కరవు మండలాల్ని ఎంపిక చేశారు. వ్యవసాయ, ఉద్యాన, జలవనరులు, భూగర్భజలవనరులశాఖ, ఆచార్య ఎన్జీరంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం, ఏపీ శాక్‌ సంస్థల నుంచి సేకరించిన సమాచారం ఆధారంగా జాబితా వెల్లడించింది.

అన్నమయ్య, చిత్తూరు, పల్నాడు, ప్రకాశం జిల్లాల్లోని మొత్తం మండలాల్ని కరవు ప్రాంతాలుగా గుర్తించారు. మార్కాపురం జిల్లాలోని 2, నంద్యాల జిల్లాలో 2, వైఎస్సార్‌ కడప జిల్లాలో 3, శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలో 3, అనంతపురం జిల్లాలో 4 మినహా మిగిలిన అన్ని మండలాలూ ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి.

జిల్లాల వారీగా కరవు మండలాల సంఖ్య :

జిల్లాతీవ్ర కరవుమధ్యస్థం
శ్రీకాకుళం 1 4
విజయనగరం 10 12
విశాఖపట్నం 1 3
అనకాపల్లి 22 0
కాకినాడ 0 6
తూర్పుగోదావరి 0 4
ఏలూరు 1 7
కృష్ణా 8 9
ఎన్టీఆర్ 3 10
గుంటూరు 8 3
బాపట్ల 18 10
ప్రకాశం 18 10
మార్కాపురం 19 0
కర్నూలు 15 0
నంద్యాల 26 2
అనంతపురం 27 1
శ్రీ సత్యసాయి 28 1
వైఎస్సార్ కడప 14 23
అన్నమయ్య 25 0
చిత్తూరు 24 0

పరిగణనలోకి తీసుకున్న అంశాలు :

  • జూన్‌ నుంచి ఆగస్టు నెలాఖరు వరకు వర్షపాతం వివరాలు
  • వర్షపాతంలో వ్యత్యాసం, జలాశయాల్లో నీటి లభ్యత, భూగర్భ నీటిమట్టం, క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన

ఎన్నో ప్రతికూలతలు :

  • జూన్‌ నుంచి ఆగస్టు వరకు లోటువర్షపాతం
  • గరిష్ఠస్థాయిలో ఉష్ణోగ్రతల నమోదు
  • వర్షాల మధ్య సుదీర్ఘ విరామం
  • జలాశయాలకు వరద నీటి ప్రవాహాల్లేకపోవడం
  • కాలువలకు నీటి విడుదల లేకపోవడం
  • సాగు తగ్గి రైతులు, కూలీలకు పనుల్లేకపోవడం
  • పాడి పశువులకు గడ్డి కొరత
  • విత్తనాలు, ఎరువులు, క్రిమిసంహారక మందుల విక్రయాలు దెబ్బతినడం.
  • పాల ఉత్పత్తిపై తీవ్ర ప్రభావం
  • ఇప్పటికే పంట ఉన్న పొలాలకు ట్యాంకర్ల ద్వారా నీటిని తరలించాల్సి రావడం. ఇందుకు అదనపు పెట్టుబడి

కరవు మండలాల్లో పంట రుణాల పునర్‌వ్యవస్థీకరణ, కొత్త రుణాల మంజూరు, పెట్టుబడి రాయితీ, తాగునీటి సరఫరా, పశువుల మేత, ఉపాధి హామీ పథకం విస్తరణ తదితర అంశాలపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారించి ఆదుకుంటుంది.

రెండో విడతలో అవకాశం? : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం ముందస్తు ఖరీఫ్‌నకు సంబంధించి కరవు మండలాలను ప్రకటించిందని.. రెండో విడతలో ఖరీఫ్‌- 2026 కరవు మండలాలను ప్రకటించే అవకాశం ఉందని వ్యవసాయశాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. రెండో విడతలో కర్నూలు జిల్లాలోని 12 మండలాలను కరవు మండలాలుగా ప్రకటించే అవకాశం ఉందంటున్నారు. కర్నూలు జిల్లాలో 12 మండలాలను కరవు మండలాలుగా ప్రకటించాలని అన్నదాతలు డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు.

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TAGGED:

GOVERNMENT ON DROUGHT MANDALS
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DROUGHT MEMORANDUM KHARIF
ఏపీలో కరవు మండలాలు
DROUGHT AFFECTED MANDALS IN AP

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