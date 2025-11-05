ETV Bharat / state

Decision to Develop 175 MSME Parks in Three Phases: రాష్ట్రంలోని 175 నియోజకవర్గాల్లో దశల వారీగా ఎంఎస్‌ఎంఈ పార్కులు/ ఫ్లాటెడ్‌ ఫ్యాక్టరీ కాంప్లెక్సులను అభివృద్ధి చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. మొదటి దశలో 56 పార్కులను అభివృద్ధి చేస్తోంది. మిగిలిన వాటి అభివృద్ధికి అందుబాటులో ఉన్న ప్రభుత్వ భూములను గుర్తించి ఏపీఐఐసీకి అప్పగించాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. అవసరమైన చోట ప్రైవేటు భూములనూ సేకరించాలని కలెక్టర్లను కోరింది.

మొత్తం 175 పార్కుల్లో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నిధులతో 122, ప్రైవేటు భాగస్వామ్యంతో 53 పార్కులను అభివృద్ధి చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇక్కడ మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు అవసరం అయిన నిధులను రుణంగా తీసుకునేందుకు ఏపీఐఐసీకి ప్రభుత్వం అనుమతించింది.

మూడు నియోజక వర్గాల్లో: మొదటి దశలో 56 పార్కులను ప్రభుత్వం అభివృద్ధి చేస్తోంది. ఇందులో 11 పార్కులను సీఎం చంద్రబాబు ప్రారంభించారు. 39 పార్కులకు ఆయన శంకుస్థాపన చేశారు. మూడు నియోజకవర్గాల్లో ఇప్పటికే ఎంఎస్‌ఎంఈలకు ప్రత్యేక పార్కులు ఉన్నాయి. మూడు చోట్ల మౌలిక సదుపాయాలను కల్పించింది. మిగిలిన పార్కుల అభివృద్ధికి అవసరమైన భూములను సేకరించడంతో పాటు ప్రైవేటు భాగస్వామ్యంతో అభివృద్ధి చేసే పార్కులకు ప్రోత్సాహకాలు అందిస్తుంది.

రెండు దశల్లో 119 పార్కులు: మిగిలిన 119 పార్కులను రెండు దశల్లో అభివృద్ధి చేస్తారు. వీటిలో 102 పార్కులకు అవసరమైన భూములకు సంబంధించి వివిధ జిల్లాల కలెక్టర్ల నుంచి ప్రతిపాదనలు ఇప్పటికే ప్రభుత్వానికి అందాయి. 66 చోట్ల మాత్రమే భూములు ఎంఎస్‌ఎంఈ పార్కుల ఏర్పాటుకు అనువైనవిగా ఉన్నట్లు పరిశ్రమల శాఖ అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఈ పార్కులకు సంబంధించి పూర్తిగా ప్రభుత్వ భూములు అందుబాటులో ఉన్న, 25 పార్కులను రెండో దశలో పూర్తి చేస్తారు.

  • సాధ్యమైనంత త్వరగా భూసేకరణ పూర్తి చేసి, మూడో దశలో పార్కులను అభివృద్ధి చేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
  • ప్రైవేటు పార్కుల విధానం కింద మూడు పార్కులను అభివృద్ధి చేసేందుకు అధికారులు అనుమతించారు. మిగతా 14 పార్కుల కోసం భూములను గుర్తించాల్సి ఉంది.

మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించే బాధ్యత ఏపీఐఐసీకి: పార్కుల ఏర్పాటుకు అవసరమైన భూములు సేకరించడంతో పాటు వాటిలో మౌలిక సదుపాయాలను బాధ్యతను ఏపీఐఐసీకి అందిస్తోంది. ఎంఎస్‌ఎంఈ, పారిశ్రామిక పార్కుల్లో మౌలిక సదుపాయాల కల్పన, భూసేకరణ కోసం హడ్కో నుంచి రూ.5 వేల కోట్ల రుణం తీసుకునేందుకు ఏపీఐఐసీకి ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది. ఈ మేరకు రుణాన్ని అందించేందుకు హడ్కో కూడా అంగీకరించింది.

ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఎంఎస్‌ఎంఈ పార్కు - స్థానిక యువతకు ఉపాధి

Govt Taking Steps to Establish MSME Parks: స్థానిక యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించేలా కూటమి ప్రభుత్వం ఔత్సాహిక పారిశ్రామిక వేత్తలను ప్రోత్సహించింది. వీటికి అనుగుణంగా ప్రణాళికలు రూపొందించింది. ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఒక ఎంఎస్‌ఎంఈ పార్కు ఏర్పాటు చేసే విధంగా చర్యలు చేపట్టింది. ఇందులో భాగంగా ఈ మధ్య కాలంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పలు పారిశ్రామిక పార్కులను సీఎం చంద్రబాబు వర్చువల్‌గా నెల్లూరులో ప్రారంభించిన విషయం తెలిసిందే.

23 వేల ఎకరాల్లో భారీ పారిశ్రామిక పార్కు - 16 జోన్లుగా అభివృద్ధికి మాస్టర్‌ ప్లాన్‌

