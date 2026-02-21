ETV Bharat / state

ఇకపై పొడిగా, రుచికరంగా భోజనం - త్వరలోనే ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో స్టీమ్ ​రైస్​ పంపిణీ

ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో మధ్యాహ్న భోజనంలో ముద్దముద్దగా మారుతున్న బియ్యం - సమస్యను రూపుమాపేందుకు స్టీమ్ రైస్​ను సరఫరా చేయనున్న పౌర సరఫరాల శాఖ - మార్చి 1 నుంచి అమలు చేసేందుకు నిర్ణయించిన ప్రభుత్వం

Rice Problem In Mid Day Meal Scheme
Rice Problem In Mid Day Meal Scheme (getty images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 21, 2026 at 6:40 PM IST

Mid Day Meal Scheme In Telangana: ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో మధ్యాహ్న భోజనం పథకం ద్వారా అనేక మంది విద్యార్థులు లంచ్​ బాక్స్ సమస్య నుంచి దూరం అయ్యారు. స్కూల్​లోని విద్యార్థులకు చదువుతో పాటు పోషకాలతో కూడిన ఆహారాన్ని అందించేందుకు ఈ పథకం ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. సాధారణంగా పిల్లలు మధ్యాహ్న భోజనం అంటే ఇష్టంగా తింటారు. అయితే వండిన ఆహారం రుచి లేకున్నా, వారికి నచ్చకున్నా అన్నాన్ని పారవేస్తారు లేదా తినడమే మానేస్తారు. దీంతో వారి ఆరోగ్యంపై అది ప్రభావం చూపుతుంది. ఇదే తరహాలో రాష్ట్రంలో పలు పాఠశాలల్లోని మధ్యాహ్న భోజనంలో వినియోగించే అన్నం ముద్దగా మారడంతో విద్యార్థులు తినేందుకు ఇష్టపడటం లేదు. ఈ సమస్యపై దృష్ట పెట్టిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, పాఠశాలల్లో స్టీమ్​ రైస్​ను సరఫరా చేసేందుకు సిద్ధమవుతోంది. వివరాల్లోకి వెళితే,

Rice Problem In Mid Day Meal Scheme
ముద్దగా మారిన అన్నం (ETV Bharat)

ముద్దగా మారుతున్న అన్నం : ఇక్కడ కనిపిస్తున్నది సూర్యాపేట జిల్లా తుంగతుర్తి జిల్లా పరిషత్ హైస్కూల్​ విద్యార్థులు. ఈ పాఠశాలలో వంట వాళ్లు శ్రద్ధ పెట్టి వంట చేసినా అది కొత్త బియ్యం కావడం వల్ల అన్నం ముద్దగా మారుతోంది. దీంతో విద్యార్థులు తినేందుకు శ్రద్ధ చూపడం లేదు. రాష్ట్రంలో అనేక చోట్ల ఇదే రకమైన పరిస్థితి ఉంది.

తేమ శాతం ఎక్కువగా ఉండటంతో : ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో అందించే మధ్యాహ్న భోజనంలో పిల్లలు అనేక రకాల సమస్యలను చెబుతూ ఉంటారు. వాటిలో ప్రధానమైనది అన్నం ముద్దగా మారడం. ఇలా అవ్వడంతో అన్నం గొంతులోకి దిగేందుకే కష్టంగా ఉంటుందని విద్యార్థులు వాపోతున్నారు. నిజానికి విద్యార్థుల భోజనానికి వండేది సన్నబియ్యమే అయినప్పటికీ, అది కొత్త బియ్యం కావడంతో ఇలా ముద్దగా తయారవుతోంది. నిజానికి కొత్త బియ్యంలో తేమ శాతం కాస్త ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ కారణంగానే పాతబియ్యంతో పోల్చితే కొత్త బియ్యంతో వండిన అన్నం ముద్దగా తయారవుతుంది.

స్టీమ్​ బియ్యం సరఫరా : ఈ సమస్య వల్ల పిల్లలు ఇష్టపూర్వకంగా తినలేకపోతున్నారు. ఈ సమస్యను గమనించిన పౌర సరఫరాల శాఖ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా స్టీమ్​ బియ్యాన్ని సరఫరా చేయాలని నిర్ణయించింది. దీనిని మార్చి 1 నుంచి అమలు చేసేందుకు నిశ్చయించింది. ఈ మేరకు తాజాగా అన్ని జిల్లాల అధికారులకు సర్క్యులర్ విడుదల చేసింది. స్టీమ్​రైస్​ వంట రుచికరంగా, గొంతులో దిగేలా పొడిపొడిగా, మృదువుగా ఉంటుందని అధికారులు అంటున్నారు.

అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలలకూ : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో సుమారుగా 25 లక్షల మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. వారందరికీ మధ్యాహ్న భోజన పథకం అమలవుతోంది. అదనంగా సంక్షేమ వసతి గృహాలలో ఉంటూ చదువుకునే 10 లక్షల మందికి పైగా విద్యార్థులు ఉన్నారు. హాస్టళ్ల విద్యార్థులకూ అవసరమైన సన్నబియ్యాన్ని పౌర సరఫరాల శాఖనే పంపిణీ చేస్తోంది. నిజానికి కొత్త బియ్యాన్ని కొన్ని నెలలు నిల్వ చేస్తే అది పాత బియ్యంగా మారుతుంది. అయితే దీనిని నెలల తరబడి నిల్వ చేసేందుకు అనేక సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని స్టీమ్​ రైస్​ను సరఫరా చేసేందుకు పౌర సరఫరాల శాఖ నిర్ణయం తీసుకుంది.

ఆవిరితో ప్రాసెస్​ చేయడం ద్వారా : అంగన్​వాడీ కేంద్రాలతో పాటు అన్ని ప్రభుత్వ స్కూళ్లకు స్టీమ్​ రైస్​ సరఫరా చేయనుంది. సాధారణంగా వడ్లను మరాడిస్తే కొంత నూకలు వస్తాయి. గింజ విరుగుతుంది. యాసంగి సీజన్​లో వడ్లు అయితే గింజ విరగడం మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో మరాడించక ముందే ధాన్యాన్ని ఆవిరితో ప్రాసెస్​ చేస్తారు. ఇలా చేయడం వల్ల స్టీమ్​ రైస్​ గింజ విరగదు. ఈ బియ్యాన్ని వండినా ముద్దగా అవ్వదు. ఈ అన్నం పొడిగానూ తినడానికి మృదువుగా, సులభంగా ఉంటుంది.

