వాహనాల మాన్యువల్ పరీక్షలకు ఇక స్వస్తి - ఆటోమేటెడ్ టెస్టింగ్ కేంద్రాలు రాబోతున్నాయ్!
మాన్యువల్ పరీక్షలకు ముగింపు పలకనున్న రవాణా శాఖ - మొదటి దశలో 15 చోట్ల ఆటోమేటెడ్ టెస్టింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రెండు దశల్లో 37 ఏటీఎస్ల ఏర్పాటు
Published : August 10, 2026 at 10:59 AM IST|
Updated : August 10, 2026 at 11:57 AM IST
ATS To Issue Fitness Certificate : రవాణా శాఖ అధికారులు వాహనాల్ని పరీక్షించి, ఫిట్నెస్ సర్టిఫికెట్లు (ఎఫ్సీ) జారీ చేసే విధానానికి ఇక కాలం చెల్లే సమయం చేరువైంది. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా 15 చోట్ల ఆటోమేటెడ్ టెస్టింగ్ కేంద్రాలను (ఏటీఏస్) ఏర్పాటు చేయనున్నారు. అక్కడే వాహనాలను పరీక్షించి, ఫిట్నెస్ సర్టిఫికెట్లు జారీ చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. దానికి అనుగుణంగా ఇప్పటికే పిలిచిన టెండర్ల ప్రక్రియ దాదాపు పూర్తయింది.
ప్రజా రవాణా, సరకు రవాణా చేసే భారీ, మధ్య తరహా వాహనాలు (లారీలు, బస్సులు), లైట్ మోటారు వాహనాలకు (కార్లు, జీపుల వంటివి) ఇక నుంచి ఏటీఎస్లలో ఫిట్నెస్ పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు. ఇక్కడ పరీక్షలు శాస్త్రీయంగా జరుగుతాయని రవాణా శాఖ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
పైపైన పరీక్షించి - ఫిట్నెస్ సర్టిఫికెట్లు జారీ : ఇప్పటి వరకు ఎంవీఐ (మోటార్ వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్)ల పర్యవేక్షణలో పరీక్షలు నిర్వహించారు. ఇకపై మాన్యువల్ పరీక్షలకు ముగింపు పలకనున్నారు. ప్రస్తుతం అధికారులు వాహనాన్ని పైపైన పరీక్షించి ఫిట్నెస్ సర్టిఫికెట్లు జారీ చేస్తున్నారు. దీని ఫలితంగా అనేక వాహనాలు ప్రమాదాలకు గురవుతున్నాయి. ఫిట్నెస్ సర్టిఫికెట్ల ప్రక్రియలోనూ దళారుల సహకారంతో అవినీతి జరుగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
రెండు క్లస్టర్లుగా విభజన : తెలంగాణ వ్యాప్తంగా మొత్తం 37 ఏటీఎస్లు ఏర్పాటు చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సూత్రప్రాయంగా నిర్ణయించింది. దీనిలో భాగంగా మొదటి దశలో 15 చోట్ల ఏర్పాటు చేయనున్నారు. డీటీసీ (డిప్యూటీ ట్రాన్స్పోర్ట్ కమిషనర్), ఆర్టీవో కార్యాలయాల ప్రాంతాల్లో వీటిని ఏర్పాటు చేస్తారు.
క్లస్టర్-1లో రూ.61.60 కోట్ల వ్యయం : నిజామాబాద్, హనుమకొండ, ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్, సంగారెడ్డిలలోని డీటీసీ కార్యాలయాల ప్రాంతంలో నిర్మిస్తారు. దుండిగల్-1, దుండిగల్-2, మేడ్చల్లో ఆర్టీవో కార్యాలయ ప్రాంగణంలో ఏటీఎస్లను ఏర్పాటు చేస్తారు. క్లస్టర్-1లో వీటి నిర్మాణానికి రూ.61.60 కోట్లు వెచ్చించనున్నారు.
క్లస్టర్-2 రూ. 53.68 కోట్ల వ్యయం : మహబూబ్నగర్, ఖమ్మం, నల్గొండలో డీటీసీ కార్యాలయ ప్రాంగణాల్లో ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఇబ్రహీంపట్నంలో ఆర్టీవో కార్యాలయ ప్రాంతంలో నిర్మించనున్నారు. కొండాపూర్లో డ్రైవింగ్ టెస్టింగ్ ట్రాక్ ఏర్పాటు చేయనున్నారు. పటాన్చెరులో యూనిట్ ఆఫీస్, నాగోల్లో డ్రైవింగ్ ట్రాక్ ప్రాంతాల్లో ఏటీఎస్లను నెలకొల్పుతారు. క్లస్టర్-2లో భాగంగా రూ. 53.68 కోట్ల ఖర్చుచేయనున్నారు.
పని విధానం: వాహనాల ఫిట్నెస్ టెస్టులు పూర్తిగా ఆటోమేటెడ్ కంప్యూటరైజ్డ్ ఆధునిక కెమేరాల ఆధారంగా నిర్వహిస్తారు. మానవ జోక్యం లేకుండా కచ్చితమైన ఫలితాలను ఇవి అందిస్తాయి.
నిర్వహించే పరీక్షలు: ఏటీఎస్లో హెడ్లైట్ అలైన్మెంట్, స్పీడో మీటరు, సైడ్ స్లీప్, బ్రేక్ కండీషన్, సస్పెన్షన్, ఏమినేషన్ పరీక్ష (పీయూసీ సిస్టంతో అనుసంధానించింది) విజువల్, నిర్మాణ సమగ్ర పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు.
ఏటీఎస్లో ఫిట్నెస్ పరీక్ష ఇలా :
- వాహనాల ఇంజిన్ సామర్థ్యాన్ని, బ్రేక్లను, కాలుష్య ఉద్గారాలను, ఇతర అంశాలను సెన్సర్ల సాయంతో ఆటోమేటిక్గా పరీక్షిస్తారు.
- ఫలితాలు నేరుగా కేంద్ర రవాణా శాఖ పరిధిలో ఉండే ‘వాహన్’ పోర్టల్లోకి అప్లోడ్ అవుతాయి.
- మానవ జోక్యం లేకుండా జరిగే ఈ ప్రక్రియ కారణంగా పారదర్శకత పెరుగుతుంది.
- ఈ విధానం అవినీతి నియంత్రణకు ఎంతగానో దోహదపడుతుంది.
- ఫిట్నెస్ ఉన్న వాహనాలకు మాత్రమే ఎఫ్సీలు జారీ అవుతాయి. ఫలితంగా ప్రమాదాలు తగ్గుముఖం పడతాయి. దీంతో రోడ్డు భద్రత మెరుగుపడే అవకాశం ఉంటుంది.
డేటా ఆధారిత పర్యవేక్షణ : వాహనదారులకు పారదర్శకంగా, వేగవంతంగా ఫిట్నెస్ పరీక్షలు నిర్వహించేందుకు వాహనాల గత డేటా ఆధారంగా పర్యవేక్షణ ఉంటుంది. దీంతో ఇంధన పొదుపుతో, తక్కువ కాలుష్యంతో వాహనాలు నడుస్తాయి. రవాణాశాఖ ఇప్పటివరకు ఎన్ని సేవలందించినా అరోపణలు వస్తూనే ఉన్నాయి. అయితే ఏటీఎస్ సురక్షితమైన ఆధునిక పద్ధతిలో కంప్యూటరైజ్డ్ రిపోర్టులతో చట్టబద్ధమైన చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఆన్లైన్ బుకింగ్, రియల్ టైం డాష్బోర్డులు ఫేస్లెస్ సేవలతో సమగ్ర అనుసంధానం ద్వారా కచ్చితమైన సేవలు అందుతాయని సంబంధిత వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
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