ఏపీ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం - విద్యార్థులకు రాగి జావ పంపిణీ మరో మూడేళ్లు

పాఠశాల విద్యార్థులకు రాగి జావ పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని మరో మూడేళ్లు పొడిగింపు - మంత్రి లోకేశ్‌ సమక్షంలో శ్రీ సత్యసాయి సేవా ట్రస్ట్‌తో విద్యాశాఖ ఒప్పందం - రూ. 80కోట్లు ఖర్చు చేయనున్న ప్రభుత్వం

Education Department signs agreement with Sri Sathya Sai Seva Trust in presence of Minister Lokesh
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 4, 2026 at 7:33 PM IST

Government Decided to Extend Distribution of Ragi Malt to School : రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుతున్న విద్యార్థుల ఆరోగ్యంపై కూటమి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. గత కొంతకాలంగా విజయవంతంగా కొనసాగుతున్న రాగి జావ పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని మరో మూడేళ్ల పాటు పొడిగిస్తూ విద్యాశాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. నేడు(సోమవారం) సచివాలయంలో విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ సమక్షంలో విద్యాశాఖ అధికారులు, శ్రీ సత్యసాయి సెంట్రల్ ట్రస్ట్ ప్రతినిధులు దీనికి సంబంధించిన అవగాహన ఒప్పందం (MOU) పై సంతకాలు చేశారు.

పాఠశాల విద్యార్థులకు రాగి జావ పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని మరో మూడేళ్లు పొడిగిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకొంది. 2029 వరకు పొడిగిస్తూ మంత్రి లోకేశ్‌ సమక్షంలో విద్యాశాఖ శ్రీ సత్యసాయి సేవా ట్రస్ట్‌తో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. పోషకాహారం విద్య కలయికతో విద్యార్థుల భవిష్యత్తును బలోపేతం చేసే దిశగా అడుగులు పడుతున్నాయి. తాజాగా కుదుర్చుకున్న ఒప్పందం ప్రకారం 2026 నుంచి 2029 వరకు అంటే మరో మూడేళ్ల పాటు ఈ కార్యక్రమం నిరంతరాయంగా కొనసాగనుంది. దీని ద్వారా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న వేల సంఖ్యలోని ప్రభుత్వ, ఎయిడెడ్ పాఠశాలల విద్యార్థులకు లబ్ధి చేకూరనుంది.

విద్యార్థులకు పోషకాహారం: ప్రభుత్వ, ఎయిడెడ్ పాఠశాలల్లో చదివే విద్యార్థులకు "డొక్కా సీతమ్మ మధ్యాహ్న భోజన పథకం" ద్వారా పోషకాహారం అందుతోంది. మెనూలో మార్పులు చేసి భోజనం నాణ్యత, రుచి మెరుగు పరిచారు. విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ పర్యవేక్షణలో భోజన పంపిణీ విధానంలో పలు సంస్కరణలు అమలవుతున్నాయి. తాజాగా రాగిజావ పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని 2026-29 కాలానికి పొడిగిస్తూ విద్యాశాఖ శ్రీ సత్యసాయి సేవా ట్రస్ట్‌తో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. మార్చి 2023లో ప్రారంభమైన ఈ కార్యక్రమం విద్యార్థులకు అదనపు పోషకాహారం అందించడంలో కీలకంగా మారింది. ట్రస్ట్ సహకారంతో ఇది నిరంతరంగా కొనసాగనుంది.

ఆరోగ్య స్థాయిల మెరుగుదల లక్ష్యంగా: ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో అమలులో ఉన్న మెనూలో ఫోర్టిఫైడ్ ఫైన్ రైస్, వారానికి 5 సార్లు గుడ్లు, 3 సార్లు చిక్కీలు అందిస్తున్నారు. చిక్కీలు లేని రోజుల్లో విద్యార్థులకు వారానికి 3 సార్లు రాగిజావను అందిస్తున్నారు. పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల హాజరును పెంచడం, డ్రాప్ అవుట్స్ తగ్గించడంతో పాటు వారి ఆరోగ్య స్థాయిల మెరుగుదల లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం ఏడాదికి సుమారు రూ.1,850 కోట్లు వెచ్చిస్తోంది. తాజాగా రాగి జావను ఆరోగ్యపూర్వక సప్లిమెంట్‌గా పంపిణీ చేస్తున్నారు. రాగిపిండి, బెల్లం మిశ్రమంతో తయారైన ఈ పానీయం కాల్షియం, ఐరన్ సమృద్ధిగా అందిస్తుంది.

శ్రీ సత్యసాయి ట్రస్ట్ ఉదారత: ఈ బృహత్తర కార్యక్రమంలో శ్రీ సత్యసాయి సేవా ట్రస్ట్ తన వంతు సహకారాన్ని అందిస్తోంది. రాగి జావ తయారీకి అవసరమైన రాగి పిండి, బెల్లం మిశ్రమాన్ని ట్రస్ట్ ఉచితంగా సరఫరా చేస్తుండగా, పౌరసరఫరాల శాఖ ద్వారా ఈ పంపిణీ వ్యవస్థను ప్రభుత్వం పర్యవేక్షిస్తోంది. ఈ కార్యక్రమం అమలుకు రాబోయే మూడేళ్లలో సుమారు రూ.80 కోట్లు ఖర్చు చేయాలని కూటమి సర్కార్‌ నిర్ణయించింది.

