రాష్ట్రాభివృద్ధికి 3 ప్రాంతీయ జోన్లు - సింగపూర్‌ సంస్థల ఆధ్వర్యంలో ప్రణాళికలు

రాష్ట్ర సమగ్రాభివృద్ధి లక్ష్యంగా 3 ప్రాంతీయ జోన్లు ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయం - విశాఖ రీజియన్‌లో 9, అమరావతిలో 8, రాయలసీమలో 9 జిల్లాలు

THREE_ZONES_FOR_AP_DEVELOPMENT
THREE_ZONES_FOR_AP_DEVELOPMENT (ETV Bharat)
Published : November 30, 2025 at 7:27 AM IST

Govt Divide AP Into Three Zones for Development: రాష్ట్ర సమగ్రాభివృద్ధి లక్ష్యంగా 3 ప్రాంతీయ జోన్లు ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. విశాఖ కేంద్రంగా 9 జిల్లాలతో విశాఖ ఎకనమిక్‌ రీజియన్, అమరావతి కేంద్రంగా 8 జిల్లాలతో అమరావతి ఎకనమిక్‌ రీజియన్, రాయలసీమ 9 జిల్లాలతో తిరుపతి కేంద్రంగా రాయలసీమ ఎకనమిక్‌ రీజియన్‌ ఏర్పాటు కానున్నాయి.

బోర్డుల ఏర్పాటు, విధి విధానాలకు సంబంధించిన ఉత్తర్వులు సోమ, మంగళవారాల్లో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. ప్రతి జోన్‌లో స్టీరింగ్, ఎగ్జిక్యూటివ్, ఇంప్లిమెంటేషన్‌ కమిటీలు ఉంటాయి. ఐఏఎస్‌ అధికారి సీఈఓగా వ్యవహరిస్తారు. విశాఖ రీజియన్‌కు సీఈఓగా యువరాజ్‌ వ్యవహరిస్తున్నారు. అమరావతి రీజియన్‌కు ముకేశ్‌కుమార్‌ మీనా, రాయలసీమ రీజియన్‌కు కృష్ణబాబు సీఈఓగా నియమితులయ్యే అవకాశం ఉంది.

ఏ జోన్‌ పరిధిలోకి ఏ జిల్లా:

విశాఖ ఎకనమిక్‌ రీజియన్‌: శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, అల్లూరి సీతారామరాజు, పార్వతీపురం మన్యం, తూర్పు గోదావరి, కాకినాడ, డాక్టర్‌ బీఆర్‌ అంబేడ్కర్‌ కోనసీమ

అమరావతి ఎకనమిక్‌ రీజియన్‌: పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, పల్నాడు, బాపట్ల, ప్రకాశం

రాయలసీమ ఎకనమిక్‌ రీజియన్‌: శ్రీపొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు, కర్నూలు, నంద్యాల, అన్నమయ్య, వైఎస్సార్‌ కడప, అనంతపురం, శ్రీసత్యసాయి, చిత్తూరు, తిరుపతి

ప్రాంతాల వారీగా ప్రణాళికలు: 3 ప్రాంతాల అభివృద్ధిలో భాగంగా క్లస్టర్‌ వారీగా విజన్‌ ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నారు. జిల్లా కలెక్టర్లు, నగరపాలక సంస్థల అధికారుల సమన్వయంతో వీటిని అమలు చేస్తారు. విశాఖ ఎకనమిక్‌ రీజియన్‌కు సంబంధించిన కార్యాచరణ ఇప్పటికే మొదలైంది. నీతి ఆయోగ్‌ దీన్ని రూపొందించింది. పెట్టుబడిదారుల సదస్సు సందర్భంగా డిసెంబరు 13న సీఎం చంద్రబాబు విజన్‌ ప్రణాళిక విడుదల చేశారు. అమరావతి ఎకనమిక్‌ రీజియన్‌కు విజన్‌ ప్రణాళికను నీతి ఆయోగ్‌తో కలిసి సింగపూర్‌ సంస్థలు రూపొందిస్తాయి. రాయలసీమ ఎకనమిక్‌ రీజియన్‌ ప్రణాళిక కూడా నీతి ఆయోగ్‌ రూపొందించనుంది.

సీఎం సారథ్యంలో స్టీరింగ్‌ కమిటీ: ప్రతి ప్రాంతీయ జోన్‌కు 3 కమిటీలు ఏర్పాటు చేస్తారు. స్టీరింగ్‌ కమిటీకి ఛైర్మన్‌గా సీఎం, సభ్యులుగా మంత్రులు, ప్రజాప్రతినిధులు ఉంటారు. ఎగ్జిక్యూటివ్‌ కమిటీలో సీఎస్, వివిధ శాఖల కార్యదర్శులకు బాధ్యతలు అప్పగిస్తారు. ఇంప్లిమెంటేషన్‌ కమిటీకి సీఈఓ బాధ్యత వహిస్తారు. ఇందులో కలెక్టర్లతోపాటు సంబంధిత నగరపాలక సంస్థల కమిషనర్లు సభ్యులుగా ఉంటారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

