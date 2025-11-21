ఇందిరాగాంధీ స్టేడియానికి అంతర్జాతీయ హంగులు - 2026 చివరికి పనులు పూర్తి!
ఇకపై క్రీడావసరాలకే వినియోగించాలని నిర్ణయం - సంయుక్తంగా స్టేడియం అభివృద్ధి, నిర్వహణ చేపట్టనున్న రాష్ట్ర క్రీడాప్రాధికార సంస్థ, విజయవాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్
Published : November 21, 2025 at 1:04 PM IST
Government Decided to Develop Vijayawada Indira Gandhi Stadium: రాష్ట్రంలో జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయి క్రీడలు నిర్వహించేలా ఉన్నత ప్రమాణాలతో కొత్త క్రీడా ప్రాంగణాల ఏర్పాటుతో పాటు పాత వాటినీ ఆధునికీకరించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కార్యాచరణ చేపట్టింది. ఇందులో భాగంగానే విజయవాడ నడిబొడ్డున ఉన్న ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియాన్ని అభివృద్ధి చేసేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం సంకల్పించింది.
2026 చివరి నాటికి దీన్ని ఆధునికీకరించి, 2029లో అంతర్జాతీయ క్రీడలు నిర్వహించాలని లక్ష్యంగా నిర్ణయించుకుంది. రాష్ట్ర క్రీడాప్రాధికార సంస్థ (శాప్), విజయవాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (VMC) సంయుక్తంగా ఈ స్టేడియం అభివృద్ధి, నిర్వహణ చేపట్టనున్నాయి. పనులకు రూ.53 కోట్లు అంచనా వేయగా, రూ.30 కోట్లతో తొలి విడత పనులు ప్రారంభించనున్నారు. ఈనెలాఖరు కల్లా అధికారులు డీపీఆర్ను ప్రభుత్వానికి అందించనున్నారు. ఇకపై స్టేడియంలో ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు క్రీడేతర కార్యక్రమాలు ఉండవని అధికార వర్గాలు వెల్లడించాయి.
మల్టీపర్పస్ 2 సింథటిక్ ట్రాక్లు: స్టేడియంలో ఇప్పుడు ఉన్న కొన్ని నిర్మాణాలను ఆధునికీకరించి, మరికొన్ని భవనాలు నిర్మించి అదనపు కోర్టులు, వసతులు అందుబాటులోకి తేవాలని ప్రతిపాదనలు ఉన్నాయి.
- ఇప్పుడున్న శాప్ ప్రధాన కార్యాలయాన్ని తొలగిస్తారు. ఆ స్థలంలో మల్టీపర్పస్ ఇండోర్ స్టేడియం, బాక్సింగ్ ప్రాక్టీస్ ఎరీనా, ఇంటర్నేషనల్ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ హాల్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బ్లాక్, కమర్షియల్ హాల్ను నిర్మించడం.
- స్టేడియంలో సాధనకు 3 సింథటిక్ ఔట్డోర్ టెన్నిస్ కోర్టులు ఉన్నాయి. వీటితో పాటు అదనంగా రెండేసి చొప్పున టెన్నిస్, వాలీబాల్, బాస్కెట్ బాల్, కబడ్డీ ఔట్డోర్ కోర్టుల నిర్మాణం.
- ప్రాక్టీస్ కోసం క్రికెట్ నెట్ ఏర్పాటు.
- స్థలాభావం దృష్ట్యా అవసరం లేనప్పుడు పక్కన పెట్టే గ్యాలరీలు.
- ప్రధాన స్టేడియం మధ్యలో 400 మీటర్ల సింథటిక్ అథ్లెటిక్ ట్రాక్, ట్రాక్ మధ్య ఫుట్బాల్ ఫీల్డ్.
- గ్యాలరీలకు అనుసంధానంగా ఓ వైపు భవనం నిర్మాణం. మొదటి అంతస్తులో మరో సింథటిక్ వార్మప్ ట్రాక్. ఈ భవనం నుంచి గ్యాలరీల మీదుగా నేరుగా ప్రధాన స్టేడియం చేరుకునేలా మార్గం.
- క్రీడా క్యాంపులకు వీలుగా గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో కిచెన్, డార్మెంటరీతో పాటుగా వసతి సదుపాయాలు ఏర్పాటు
- ప్రధాన స్టేడియం గ్యాలరీల కింద ఉన్న గదుల ఆధునికీకరణ.
నేడు మహిళల వన్డే ప్రపంచకప్ ఫైనల్ - విజయవాడ స్టేడియంలో భారీ LED స్క్రీన్
మరోవైపు విజయవాడ ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియానికి ఆధునిక సొబగులు అద్దేందుకు సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం నగరపాలక సంస్థ ఆధీనంలో ఉన్న స్టేడియాన్ని ఆధునికీకరించేందుకు శాప్ కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపొందించిన విషయం తెలిసిందే. 2026 ఖేలో ఇండియా గేమ్స్తో పాటు భవిష్యత్తులో జాతీయ క్రీడలను ఈ మైదానంలో నిర్వహించేందుకు ఇప్పటి నుంచే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఇన్నాళ్లు రాజకీయ సభలకు వేదికగా నిలిచిన ఈ స్టేడియం ఇకపై పూర్తిగా క్రీడా మైదానంగా రూపుదిద్దుకుంటోంది.
గతమెంతో ఘనమన్నట్లు విజయవాడ ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియానికి ఎంతో చరిత్రను కలిగి ఉంది. ఎన్నో మెగా ఈవెంట్లు ఈ మైదానంలో జరిగాయి. 2002లో భారత్- వెస్టిండీస్ వన్డే మ్యాచ్కు 2004, 2007, 2014 సంవత్సరాల్లో జాతీయ జూనియర్స్ అథ్లెటిక్స్ ఛాంపియన్షిప్ పోటీలకు ఈ స్డేడియం వేదికగా నిలిచింది. వాలీబాల్, నెట్ బాల్, హ్యాండ్ బాల్, కబడ్డీ వంటి ఎన్నో జాతీయ స్థాయి పోటీలను ఈ మైదానంలోనే నిర్వహించారు. అలాంటి మైదానం కొన్ని ఏళ్లుగా నిర్వహణ లేక రూపు కోల్పోయింది. ప్రభుత్వ చొరవతో ఈ స్డేడియాన్ని అంతర్జాతీయ హంగులతో రూపుదిద్దే విధంగా కార్యాచరణ చేపట్టింది.
