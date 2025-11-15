Bihar Election Results 2025

తెలంగాణలో హైటెక్ గోదాములు వచ్చేస్తున్నాయ్ - 26 ప్రాంతాల్లో రూ.295 కోట్లతో నిర్మాణం

తెలంగాణ వ్యాప్తంగా గత మూడేళ్లలో మూడు రెట్లు పెరిగిన ధాన్యం ఉత్పత్తి - ఒక్క 2024-25 సంవత్సరంలోనే 190 లక్షల టన్నుల ధాన్యం - 2.19 లక్షల టన్నుల సామర్థ్యంతో హైటెక్ గోదాముల నిర్మాణం

High Tech Godowns In Telangana
High Tech Godowns In Telangana (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 15, 2025 at 11:39 AM IST

2 Min Read
High Tech Godowns In Telangana : రాష్ట్రంలో గత మూడేళ్లలో ధాన్యం ఉత్పత్తి మూడు రెట్లు పెరిగింది. ఒక్క 2024-25 సంవత్సరంలోనే 190 లక్షల టన్నుల ధాన్యం, 30 లక్షల టన్నుల మక్కలు, 28 లక్షల టన్నుల పత్తి, 20 లక్షల టన్నుల ఇతర పంటల దిగుబడి వచ్చినట్లు నమోదైంది. పంటలు ఎంత బాగా పండినా వాటిని నిల్వచేసుకోవడానికి సరిపడా గోదాములు అందుబాటులో లేవు. కాగా ఈ సమస్యలను రూపమాపడానికి ప్రభుత్వం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 26 ప్రాంతాల్లో 2.19 లక్షల టన్నుల సామర్థ్యంతో ఆధునిక పద్ధతిలో నిర్మించాలని నిర్ణయించింది. వివరాల్లోకి వెళితే,

2.91 లక్షల టన్నుల సామర్థ్యంతో : రాష్ట్రంలో ఉత్పత్తి అధికంగానే ఉన్నా వాటిని నిల్వ చేయాడానికి సరిపడా గోదాములు అందుబాటులో లేవు. ఈ కారణంగా రైతులు ప్రతి సంవత్సరం పంటలను నిల్వచేసుకోవడానికి తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. పంట తడిసిపోవడం, తేమ పెరగడం, ఎలుకలు, పురుగులతో నష్టాలు జరుగుతున్నాయి. ఇలాంటి సమస్యల పరిష్కారానికి రూ.295 కోట్లతో అధునాతన గోదాములను నిర్మించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.

రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ రంగంలో 24.59 లక్షల టన్నుల సామర్థ్యమున్న 253 గిడ్డంగులున్నాయి. ఇవన్నీ సంప్రదాయ నమూనాలో ఉండడంతో వాటి నిర్వహణలో సమస్యలున్నాయి. అదనంగా ఆధునిక సౌకర్యాలను కల్పించాలన్నా సమస్యగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో కొత్త గోదాములను సరకుల భద్రతకు, రవాణాకు అనుకూలంగా 26 ప్రాంతాల్లో 2.91 లక్షల టన్నుల సామర్థ్యంతో ఆధునిక పద్ధతిలో నిర్మించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.

ఈ ప్రాంతాల్లో నిర్మాణం : రూ.155.68 కోట్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిధులతో 1.51 లక్షల టన్నుల సామర్థ్యమున్న 12 గోదాములను నిర్మిస్తారు. అవి మెదక్ జిల్లా అక్కన్నపేట, మంచిర్యాల జిల్లా మోదెల, కరీంనగర్ జిల్లా లాపపల్లి, నుస్తులాపూర్, ఉల్లంపల్లి, హనుమకొండ జిల్లా వంగర, ములుగు జిల్లా తాడ్వాయి, నల్గొండ జిల్లా దేవరకొండ, ఖమ్మం జిల్లా అల్లిపురం, ఎర్రబోయినపల్లి, పెద్దపల్లి జిల్లా రాఘవాపూర్, వికారాబాద్ జిల్లా దుద్యాలలో ఇవి అందుబాటులోకి రానున్నాయి.

నాబార్డు నిధులతో 14 గోదాములు : రూ.140 కోట్లు నాబార్డు నిధులతో 1.40 టన్నుల సామర్థ్యమున్న 14 గోదాములను నిర్మించనున్నారు. సంగారెడ్డి జిల్లా బాచుపల్లి, మెదక్ జిల్లా ఝరాసంగం, జగిత్యాల జిల్లా చెప్యాల, మల్యాల, కామారెడ్డి జిల్లా జుక్కల్, మహ్మద్​నగర్, మాల్​తుమ్మెద, మహబూబాబాద్ జిల్లా తోడేళ్లగూడెం, కొత్తగూడ, ఖమ్మం జిల్లా కమలాపూర్, వెంకటాయపాలెం, నాగర్​కర్నూల్ జిల్లా పులిజాల, పెద్దపల్లి జిల్లా ధరియాపూర్, జనగామ జిల్లా రామచంద్రగూడెంలలో వీటిని నిర్మిస్తారు.

పర్యావరణ అనుకూల పంథాలో : సరకులకు ఎలుకలు, చీడపీడల బెడద లేకుండా గాలి వెలుతురు ఉండేలా నిల్వల వృథాను నివారించేలా పర్యావరణ అనుకూలంగా నిర్మిస్తారు. అన్ని గోదాముల పైకప్పు, ఖాళీ ప్రదేశాల్లో సౌర విద్యుత్ ప్లాంట్లను నెలకొల్పుతారు. సరకులను చేర్చడానికి, తరలించడానికి వీలుగా విశాలమైన దారులుంటాయి. ఏఐ, డిజిటల్ సాంకేతికతకు అనువుగా కేబుల్ నెట్​వర్క్, సీసీ కెమెరాలు, సెన్సర్లను ఏర్పాటు చేస్తారు. సరకులను గోదాములకు చేర్చిన తర్వాత వాటి తూకం నేరుగా నమోదవుతుంది. వ్యవసాయ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు 'ఈనాడు - ఈటీవీ భారత్​' మాట్లాడుతూ 'రైతులకు భరోసా, ఆదాయం పెంపు కోసమే కొత్త గోదాములు నిర్మించనున్నాం' అని వివరించారు.

