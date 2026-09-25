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కేసీఆర్‌ భూములపై విచారణకు ప్రత్యేక కమిటీ - 16 అంశాలతో జాబితా

రాష్ట్రంలో భూ అక్రమాలు గుట్టు విప్పేందుకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. దీనిలో 16 అంశాలతో జాబితాను రూపొందించింది. మాజీ సీఎం కేసీఆర్​ ఇతర నేతల భూముల వివరాలను విచారణాంశాల్లో చేర్చింది.

Special Committee On KCR Land Issue
Special Committee On KCR Land Issue (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 25, 2026 at 1:08 PM IST

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Special Committee On KCR Land Issue : భూ అక్రమాలు, ఆక్రమణల గుట్టు విప్పేందుకు శాసనసభ సమావేశాల్లో సీఎం రేవంత్​రెడ్డి ప్రకటించిన మేరకు ప్రభుత్వం ఓ ప్రత్యేక కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. దీనికోసం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. మొత్తం 16 అంశాలపై విచారణ చేయాలని నిర్ణయించింది. మాజీ సీఎం కేసీఆర్​, మాజీ మంత్రులు, కేటీఆర్​, హరీశ్​రావులతోపాటు వారి కుటుంబసభ్యులు, ఇంకొందరు బీఆర్​ఎస్​ నేతలకు సంబంధించి ఆయా గ్రామాల్లోని భూముల వివరాలను విచారణ అంశాల్లో చేర్చింది. వీరి ఆధీనంలోని భూముల్లో ప్రభుత్వ భూములు ఏ మేరకు ఉన్నాయి. వీటితో పాటు ఎసైన్డ్​, ఇతర భూముల అక్రమణలు, కొనుగోళ్లు జరిగాయన్న ఆరోపణల నిగ్గు తేల్చాలని విచారణ కమిటీకి నిర్దేశిస్తూ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్​జాజు ఉత్తర్వులు జారీచేశారు.

సంబంధిత జిల్లాల్లో క్షేత్రస్థాయి విచారణ
సంబంధిత జీవోను బుధవారం జారీ చేసినప్పటికీ ఇది గురువారం వెలుగులోకి వచ్చింది. సాంకేతిక విద్యాశాఖ కమిషనర్​ ఎ.శ్రీదేవసేనను కమిటీ ఛైర్​పర్సన్​గా నియమించారు. స్టాంపులు-రిజిస్ట్రేషన్లు, సర్వే అండ్​ ల్యాండ్​ రికార్డ్స్ శాఖల ప్రత్యేక కార్యదర్శి రాజీవ్​గాంధీ హనుమంతు, జనగామ జిల్లా కలెక్టర్​ సందీప్​ కుమార్​ ఘూతోపాటు ఆయా భూములున్న జిల్లాలకు చెందిన కలెక్టర్​లు సభ్యులుగా ఉంటారు. తుది నివేదిక ఇచ్చేలోగా అంశాల తీవ్రతను అనుసరించి మధ్యంతర నివేదికలను సమర్పించాలంటూ ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. రంగారెడ్డి, సిద్దిపేట, రాజన్న సిరిసిల్ల, మహబూబ్‌నగర్, హైదారాబాద్​ జిల్లాల్లో క్షేత్రస్థాయి విచారణను ఈ కమిటీ చేపట్టనుంది.

విచారణ అంశాలు ఇవే

  • మాజీ సీఎం కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్​రావు, ఆయన కుటుంబ సభ్యులు, భాగస్వాములకు సంబంధించి సిద్దిపేట జిల్లా మర్కూక్​ మండలంలోని ఎర్రవల్లి, మర్కూక్​, శివారు వెంకటాపూర్​లోని భూములు.
  • మాజీ మంత్రి హరీశ్​రావు, అతని కుటుంబ సభ్యులు, ఇతర భాగస్వాములకు సంబంధించి సిద్దిపేట జిల్లా చిన్నకోడూరు మండలం రామంచ గ్రామంలోని రంగనాయకసాగర్​ జలాశయానికి సంబంధించిన భూములు, ఇతర అంశాలు, రంగారెడ్డి జిల్లా మొయినాబాద్ మండలం అజీజ్​నగర్​ గ్రామ పరిధిలోని భూములు.
  • ఎం.హనుమంతరావు, 271 సర్వే నంబరులో కొనుగోలు చేసిన ఎసైన్డ్​ భూములు - సిద్దిపేట జిల్లా, కొండపాక మండలం వెలికట్ట గ్రామం.
  • మల్లన్నసాగర్​ నిర్మాణంలో భాగంగా సిద్దిపేట జిల్లాలో చేపట్టిన భూ సేకరణలో ఆరోపణలపై మాజీ ఎమ్మెల్యే ఎస్.రామలింగారెడ్డి ఇచ్చిన పిర్యాదుతో విచారించనున్నారు. తొగుట మండలంలోని పల్లెపహాడ్​, తుక్కాపూర్​, ఏటిగడ్డ కిష్టాపూర్​, రాంపూర్​ భూ సేకరణ జరిగిన ప్రాంతాల్లో విచారణ.
  • మాజీ మంత్రి కేటీఆర్​, అతని కుటుంబసభ్యులు, భాగస్వాములు, శతభిష అగ్రో, ఇతర సంస్థలు, ఆయన వ్యక్తిగతంగా కొనుగోలు చేసిన రంగారెడ్డి జిల్లా శంకర్​పల్లి మండలం, జన్వాడ ప్రాంతాల్లో భూములు.
  • మాజీ మంత్రి జి. జగదీశ్వర్​రెడ్డి, కుటుంబసభ్యులు, భాగస్వాములు - రంగారెడ్డి జిల్లా షాబాద్​ మండలం మద్దూరు.
  • మాజీ ఎమ్మెల్యే పీ.రోహిత్​రెడ్డి, ఎసైన్డ్​ భూముల కొనుగోళ్లు, అక్రమణలు - రంగారెడ్డి జిల్లా, మొయినాబాద్​ మండలం, అజీజ్​నగర్​ గ్రామం.
  • మాజీ మంత్రి గంగుల కమలాకర్ - ఇతరలు, ప్రభుత్వ భూముల అక్రమ కొనుగోలు, ఆక్రమణలకు సంబంధించిన ఆరోపణలు - రంగారెడ్డి జిల్లా, శంషాబాద్​ మండలం బహదూర్​గూడ. ఇదే జిల్లా గండిపేట మండలం వట్టినాగుల పల్లిలోని శంకర హిల్స్​లో అక్రమ కొనుగోళ్ల ఆరోపణలపైనా.
  • ఎమ్మెల్యే పల్లా రాజేశ్వర్​రెడ్డి, ఇతరులకు సంబంధించి భూదాన్​ భూములు అక్రమ కొనుగోళ్ల ఆరోపణలు - రంగారెడ్డి జిల్లా, గండిపేట మండలం, వట్టినాగులపల్లి.
  • రంగారెడ్డి జిల్లా కందుకూరు మండలం తిమ్మాపూర్​లో జరిగిన భూదాన్​ భూముల కొనుగోళ్లు.
  • మాజీ ఎమ్మెల్సీ ఎల్విన్​ స్టీఫెన్​సన్​, లీజు భూముల క్రమబద్ధీకరణ - హైదరాబాద్​ జిల్లా సికింద్రాబాద్​ మండలం జీరా భూములు.
  • ధరణి పోర్టల్​ మాడ్యూళ్ల దుర్వినియోగంపై రాజ్​ హైటెక్​ ఫామ్స్​ ప్రైవేట్​ లిమిటెడ్​, రాజ్​ పౌల్ట్రీ,ప్లాంటేషన్​, అగ్రికల్చర్​ ఫామ్స్​, మనవిహా బ్రీడర్స్​ ఎల్​ఎల్​పీ. (ఎం.హనుమంతరావు, ఎం.సుమన్​, టీ.మహేశ్​రావు, భాగస్వాములు) - మహబూబ్​నగర్ జిల్లా బాలానగర్​ మండలం గండీడ్​.
  • ప్రభుత్వ భూములు, ఎసైన్డ్​ భూముల కొనుగోళ్లు తదితర అంశాలకు సంబంధించి రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలోని తంగళ్లపల్లి, సిరిసిల్ల తదితర మండలాల్లోని సర్దార్​పూర్, లక్షీపూర్​, తంగళ్లపల్లి గ్రామాల్లో విచారణ నిర్వహించనున్నారు.
  • మధ్య మానేరు జలాశయం ఆర్​ ఆండ్​ ఆర్​ ప్యాకేజీలో అక్రమంగా పరిహారం పొందారన్న ఆరోపణలపై జోగినపల్లి రవీందర్​రావు. జె, సౌమ్యలకు సంబంధించి - రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా బోయినపల్లి, ఇతర మండలాలు, జలాశయం భూ సేకరణ చేపట్టిన మన్వాడ తదితర గ్రామాల్లో విచారణ చేయనున్నారు.

కేసీఆర్‌ వ్యవసాయ క్షేత్రం పరిసరాల్లో ప్రభుత్వ భూముల వివరాల సేకరణ

రేవంత్‌రెడ్డి కుటుంబ ఆస్తులపై విచారణకు సిద్ధమా?: కేటీఆర్‌

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