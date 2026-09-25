కేసీఆర్ భూములపై విచారణకు ప్రత్యేక కమిటీ - 16 అంశాలతో జాబితా
రాష్ట్రంలో భూ అక్రమాలు గుట్టు విప్పేందుకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. దీనిలో 16 అంశాలతో జాబితాను రూపొందించింది. మాజీ సీఎం కేసీఆర్ ఇతర నేతల భూముల వివరాలను విచారణాంశాల్లో చేర్చింది.
Published : September 25, 2026 at 1:08 PM IST
Special Committee On KCR Land Issue : భూ అక్రమాలు, ఆక్రమణల గుట్టు విప్పేందుకు శాసనసభ సమావేశాల్లో సీఎం రేవంత్రెడ్డి ప్రకటించిన మేరకు ప్రభుత్వం ఓ ప్రత్యేక కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. దీనికోసం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. మొత్తం 16 అంశాలపై విచారణ చేయాలని నిర్ణయించింది. మాజీ సీఎం కేసీఆర్, మాజీ మంత్రులు, కేటీఆర్, హరీశ్రావులతోపాటు వారి కుటుంబసభ్యులు, ఇంకొందరు బీఆర్ఎస్ నేతలకు సంబంధించి ఆయా గ్రామాల్లోని భూముల వివరాలను విచారణ అంశాల్లో చేర్చింది. వీరి ఆధీనంలోని భూముల్లో ప్రభుత్వ భూములు ఏ మేరకు ఉన్నాయి. వీటితో పాటు ఎసైన్డ్, ఇతర భూముల అక్రమణలు, కొనుగోళ్లు జరిగాయన్న ఆరోపణల నిగ్గు తేల్చాలని విచారణ కమిటీకి నిర్దేశిస్తూ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్జాజు ఉత్తర్వులు జారీచేశారు.
సంబంధిత జిల్లాల్లో క్షేత్రస్థాయి విచారణ
సంబంధిత జీవోను బుధవారం జారీ చేసినప్పటికీ ఇది గురువారం వెలుగులోకి వచ్చింది. సాంకేతిక విద్యాశాఖ కమిషనర్ ఎ.శ్రీదేవసేనను కమిటీ ఛైర్పర్సన్గా నియమించారు. స్టాంపులు-రిజిస్ట్రేషన్లు, సర్వే అండ్ ల్యాండ్ రికార్డ్స్ శాఖల ప్రత్యేక కార్యదర్శి రాజీవ్గాంధీ హనుమంతు, జనగామ జిల్లా కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఘూతోపాటు ఆయా భూములున్న జిల్లాలకు చెందిన కలెక్టర్లు సభ్యులుగా ఉంటారు. తుది నివేదిక ఇచ్చేలోగా అంశాల తీవ్రతను అనుసరించి మధ్యంతర నివేదికలను సమర్పించాలంటూ ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. రంగారెడ్డి, సిద్దిపేట, రాజన్న సిరిసిల్ల, మహబూబ్నగర్, హైదారాబాద్ జిల్లాల్లో క్షేత్రస్థాయి విచారణను ఈ కమిటీ చేపట్టనుంది.
విచారణ అంశాలు ఇవే
- మాజీ సీఎం కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్రావు, ఆయన కుటుంబ సభ్యులు, భాగస్వాములకు సంబంధించి సిద్దిపేట జిల్లా మర్కూక్ మండలంలోని ఎర్రవల్లి, మర్కూక్, శివారు వెంకటాపూర్లోని భూములు.
- మాజీ మంత్రి హరీశ్రావు, అతని కుటుంబ సభ్యులు, ఇతర భాగస్వాములకు సంబంధించి సిద్దిపేట జిల్లా చిన్నకోడూరు మండలం రామంచ గ్రామంలోని రంగనాయకసాగర్ జలాశయానికి సంబంధించిన భూములు, ఇతర అంశాలు, రంగారెడ్డి జిల్లా మొయినాబాద్ మండలం అజీజ్నగర్ గ్రామ పరిధిలోని భూములు.
- ఎం.హనుమంతరావు, 271 సర్వే నంబరులో కొనుగోలు చేసిన ఎసైన్డ్ భూములు - సిద్దిపేట జిల్లా, కొండపాక మండలం వెలికట్ట గ్రామం.
- మల్లన్నసాగర్ నిర్మాణంలో భాగంగా సిద్దిపేట జిల్లాలో చేపట్టిన భూ సేకరణలో ఆరోపణలపై మాజీ ఎమ్మెల్యే ఎస్.రామలింగారెడ్డి ఇచ్చిన పిర్యాదుతో విచారించనున్నారు. తొగుట మండలంలోని పల్లెపహాడ్, తుక్కాపూర్, ఏటిగడ్డ కిష్టాపూర్, రాంపూర్ భూ సేకరణ జరిగిన ప్రాంతాల్లో విచారణ.
- మాజీ మంత్రి కేటీఆర్, అతని కుటుంబసభ్యులు, భాగస్వాములు, శతభిష అగ్రో, ఇతర సంస్థలు, ఆయన వ్యక్తిగతంగా కొనుగోలు చేసిన రంగారెడ్డి జిల్లా శంకర్పల్లి మండలం, జన్వాడ ప్రాంతాల్లో భూములు.
- మాజీ మంత్రి జి. జగదీశ్వర్రెడ్డి, కుటుంబసభ్యులు, భాగస్వాములు - రంగారెడ్డి జిల్లా షాబాద్ మండలం మద్దూరు.
- మాజీ ఎమ్మెల్యే పీ.రోహిత్రెడ్డి, ఎసైన్డ్ భూముల కొనుగోళ్లు, అక్రమణలు - రంగారెడ్డి జిల్లా, మొయినాబాద్ మండలం, అజీజ్నగర్ గ్రామం.
- మాజీ మంత్రి గంగుల కమలాకర్ - ఇతరలు, ప్రభుత్వ భూముల అక్రమ కొనుగోలు, ఆక్రమణలకు సంబంధించిన ఆరోపణలు - రంగారెడ్డి జిల్లా, శంషాబాద్ మండలం బహదూర్గూడ. ఇదే జిల్లా గండిపేట మండలం వట్టినాగుల పల్లిలోని శంకర హిల్స్లో అక్రమ కొనుగోళ్ల ఆరోపణలపైనా.
- ఎమ్మెల్యే పల్లా రాజేశ్వర్రెడ్డి, ఇతరులకు సంబంధించి భూదాన్ భూములు అక్రమ కొనుగోళ్ల ఆరోపణలు - రంగారెడ్డి జిల్లా, గండిపేట మండలం, వట్టినాగులపల్లి.
- రంగారెడ్డి జిల్లా కందుకూరు మండలం తిమ్మాపూర్లో జరిగిన భూదాన్ భూముల కొనుగోళ్లు.
- మాజీ ఎమ్మెల్సీ ఎల్విన్ స్టీఫెన్సన్, లీజు భూముల క్రమబద్ధీకరణ - హైదరాబాద్ జిల్లా సికింద్రాబాద్ మండలం జీరా భూములు.
- ధరణి పోర్టల్ మాడ్యూళ్ల దుర్వినియోగంపై రాజ్ హైటెక్ ఫామ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, రాజ్ పౌల్ట్రీ,ప్లాంటేషన్, అగ్రికల్చర్ ఫామ్స్, మనవిహా బ్రీడర్స్ ఎల్ఎల్పీ. (ఎం.హనుమంతరావు, ఎం.సుమన్, టీ.మహేశ్రావు, భాగస్వాములు) - మహబూబ్నగర్ జిల్లా బాలానగర్ మండలం గండీడ్.
- ప్రభుత్వ భూములు, ఎసైన్డ్ భూముల కొనుగోళ్లు తదితర అంశాలకు సంబంధించి రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలోని తంగళ్లపల్లి, సిరిసిల్ల తదితర మండలాల్లోని సర్దార్పూర్, లక్షీపూర్, తంగళ్లపల్లి గ్రామాల్లో విచారణ నిర్వహించనున్నారు.
- మధ్య మానేరు జలాశయం ఆర్ ఆండ్ ఆర్ ప్యాకేజీలో అక్రమంగా పరిహారం పొందారన్న ఆరోపణలపై జోగినపల్లి రవీందర్రావు. జె, సౌమ్యలకు సంబంధించి - రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా బోయినపల్లి, ఇతర మండలాలు, జలాశయం భూ సేకరణ చేపట్టిన మన్వాడ తదితర గ్రామాల్లో విచారణ చేయనున్నారు.
కేసీఆర్ వ్యవసాయ క్షేత్రం పరిసరాల్లో ప్రభుత్వ భూముల వివరాల సేకరణ