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గల్లంతైన మత్స్యకార కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అండ - రూ.10 లక్షలు చొప్పున ఆర్థికసాయం

గల్లంతైన మత్స్యకార బాధిత కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అండ - ఒక్కో కుటుంబానికి రూ.10 లక్షలు ఆర్థికసాయం - బాధిత కుటుంబాలకు చెక్కులు పంపిణీ చేసిన మంత్రి కొల్లు -త్రిసభ్య కమిటీ వాస్తవ నివేదిక విడుదల

Government Compensation for Fishermen Families
Government Compensation for Fishermen Families (ETV)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 8, 2026 at 5:03 PM IST

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Updated : July 8, 2026 at 6:02 PM IST

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Government Compensation for Fishermen Families : విశాఖ తీరంలో గల్లంతైన మత్స్యకార బాధిత కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అండగా నిలిచింది. ఫిషింగ్ హార్బర్ మెకనైజ్ డ్ బోట్ ఆపరేటర్స్ అసోసియేషన్​లో బాధిత కుటుంబాలను మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర పరామర్శించారు. ఒక్కో కుటుంబానికి రూ.10 లక్షల చొప్పున చెక్కులు పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ, జులై 4న జరిగిన బోటు ప్రమాదంలో గల్లంతైన మత్స్యకారుల కుటుంబాలను ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అన్ని విధాలా ఆదుకుంటుందని స్పష్టం చేశారు. ఈ ఘోర ప్రమాదానికి గురైన బాధితుల కుటుంబాలను ఆయన నేడు (బుధవారం) స్వయంగా పరామర్శించి, ప్రభుత్వం తరపున తక్షణ సహాయం కింద ఒక్కో కుటుంబానికి రూ.10 లక్షల చొప్పున ఆర్థిక సహాయం అందజేశారు.

గల్లంతైన మత్స్యకార కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అండ - రూ.10 లక్షలు చొప్పున ఆర్థికసాయం (ETV)

సముద్రంలో బోటు ప్రమాదం జరిగి మత్స్యకారులు గల్లంతయ్యారనే సమాచారం అందిన వెంటనే కూటమి ప్రభుత్వం అత్యంత వేగంగా స్పందించిందని మంత్రి తెలిపారు. ఇండియన్ నేవీ, కోస్ట్ గార్డ్ వంటి రక్షణ దళాల సమన్వయంతో యుద్ధప్రాతిపదికన సహాయక, గాలింపు చర్యలు చేపట్టామని వివరించారు. లభించిన ప్రాథమిక, చిన్న సమాచార ఆధారంగా గల్లంతైన మత్స్యకారులంతా దురదృష్టవశాత్తూ మరణించి ఉంటారని భావిస్తున్నట్లు ఆయన తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

పిల్లల చదువులకు ప్రభుత్వం భరోసా : బాధిత కుటుంబాలు రోడ్డున పడకుండా ప్రభుత్వం తక్షణమే రూ.10 లక్షల పరిహార చెక్కులను పంపిణీ చేసిందని మంత్రి రవీంద్ర పేర్కొన్నారు. ఈ ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన మత్స్యకారుల కుటుంబాల్లోని పిల్లల చదువుల బాధ్యతను పూర్తి స్థాయిలో ప్రభుత్వమే తీసుకుంటుంది, వారి భవిష్యత్తుకు ఎలాంటి ఢోకా లేకుండా ఆదుకుంటామని ఆయన భరోసా ఇచ్చారు.

దేశంలో లేదా మరే ఇతర రాష్ట్రంలోనూ బోటు ప్రమాద బాధితులకు ఇవ్వనంత గరిష్ట స్థాయి పరిహారాన్ని ప్రస్తుత కూటమి ప్రభుత్వం అందిస్తోందని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. ఇదే తరుణంలో గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంపై ఆయన తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో మత్స్యకారులు ఇలాంటి ప్రమాదాలకు గురైతే ఒక్క రూపాయి కూడా ఇచ్చి ఆదుకున్న పాపాన పోలేదని దుయ్యబట్టారు.

"ప్రభుత్వానికి సమాచారం రాగానే సహాయచర్యలు చేపట్టాం. చిన్నా ఇచ్చిన సమాచారంతో వారంతా చనిపోయారని అనుకుంటున్నాం. రూ.10 లక్షలు చొప్పున చెక్కులు బాధిత కుటుంబాలకు అందజేశాం. బాధిత కుటుంబాల పిల్లల చదువులకు సాయం చేస్తాం. బోటు ప్రమాదంలో ఏ రాష్ట్రం ఇవ్వనంత సాయం చేస్తున్నాం. వేట నిషేధ సమయంలోనూ ఆర్థికంగా ఆదుకుంటున్నాం." -కొల్లు రవీంద్ర, మంత్రి

ఆరుగురు జాలర్ల ఆచూకీ ఎక్కడ? : విశాఖ తీరంలో సముద్రంలో గల్లంతైన మత్స్యకారుల ఉదంతం తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది. నాలుగు రోజులుగా సాగిన ఇండియన్ నేవీ, కోస్ట్ గార్డ్ సంయుక్త రెస్క్యూ ఆపరేషన్ ముగిసింది. మంగళవారం అర్ధరాత్రి 12 గంటల వరకు అధికారులు సముద్రంలో ముమ్మరంగా గాలింపు చేపట్టినప్పటికీ దురదృష్టవశాత్తూ తప్పిపోయిన ఆరుగురు జాలర్ల ఆచూకీ మాత్రం లభించలేదు.

త్రిసభ్య కమిటీ వాస్తవ నివేదిక విడుదల : విశాఖ తీరంలో గల్లంతైన మత్స్యకారులపై త్రిసభ్య కమిటీ వాస్తవ నివేదికను విడుదల చేసింది. ఈ నెల 4న బోటు ప్రమాదం జరిగిందని నిర్ధరించింది. ఈ నెల 5 ఉదయం నుంచి గాలింపు చర్యలు చేపట్టినట్లు వెల్లడించారు. ప్రమాద సమయంలో ఏడుగురు మత్స్యకారులు ఉన్నారని నివేదికలో వెల్లడించారు. ప్రమాదం నుంచి కారె చిన్న అనే వ్యక్తి బయటపడ్డారని తెలిపారు. 72 గంటలపాటు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారని కమిటీ నివేదికలో వెల్లడించింది. కారె చిన్నయ్య, కారె సితోడు, కారె గరగయ్య, రాగోతు బండయ్య, మేడా చినఅమ్మోరు, అప్పలరాజు గల్లంతైనట్లు ప్రకటించారు. గల్లంతైనవారి కుటుంబసభ్యులకు బీమా, ఇతర సాయానికి కమిటీ సమ్మతించిందని తెలిపారు. అలాగే గల్లంతైనవారి కుటుంబసభ్యులకు పరిహారం, ఇతర ధ్రువపత్రాలు ఇచ్చేందుకు కమిటీ సమ్మతించిందని త్రిసభ్య కమిటీ వాస్తవ నివేదికలో వెల్లడించింది.

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Last Updated : July 8, 2026 at 6:02 PM IST

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