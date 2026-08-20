విశాఖ బీచ్ రోడ్ అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది: మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్
అసెంబ్లీ సమావేశాల చివరి రోజు - తీరప్రాంత మౌలిక సదుపాయాలపై ఎమ్మెల్యే ప్రశ్నలు సంధించారు - దీంతో సమాధానాలు ఇచ్చిన మంత్రి నాదెండ్ల
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 20, 2026 at 3:35 PM IST
Visakhapatnam Beach Road Developments : విశాఖ బీచ్ రోడ్లో మౌలిక సదుపాయాలు అభివృద్ధి బీచ్ డెవలప్మెంట్పై ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ అసెంబ్లీలో స్పష్టం చేశారు. అసెంబ్లీ సమావేశాల చివరి రోజున 'ప్రశ్నోత్తరాల సమయం' (Question Hour)లో ఎమ్మెల్యే చింతలపూడి వంశీకృష్ణ శ్రీనివాస్ తీర ప్రాంతాల్లోని మౌలిక సదుపాయాలకు సంబంధించిన అంశాలను లేవనెత్తారు. బీచ్ రోడ్డు వెంబడి ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండాల్సిన సౌకర్యాలు, పర్యాటక మౌలిక సదుపాయాలు, తీర రక్షణ పనులకు సంబంధించి CRZ అనుమతులను వేగవంతం చేయడానికి తీసుకుంటున్న చర్యల గురించి ఆయన అడిగారు. దీనికి మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ సమాధానం ఇచ్చారు.
ప్రత్యేక దృష్టి సారించనున్న పవన్ : పవన్ కల్యాణ్ తరఫున సభలో ప్రశ్నోత్తరాలు సమయంలో సమాధానం ఇచ్చిన మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్, విశాఖ కోస్టల్ జోన్ మేనేజ్మెంట్ కోసం ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ రెండుసార్లు వాయిదా పడిందన్నారు. సెప్టెంబర్ 2న జిల్లా కలెక్టర్ ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ చేయనున్నారనీ చెప్పారు. పవన్ కల్యాణ్ దీనిపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారనీ, మౌలిక సదుపాయాలు కల్పనలను టూరిజం అభివృద్ధిలోనూ ప్రత్యేక చర్యలు కూటమి ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుందని మంత్రి మనోహర్ సభలో వివరించారు.
"విశాఖ బీచ్ రోడ్ అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది . పవన్ కల్యాణ్ ఈ విషయంపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారు. విశాఖ కోస్టల్ జోన్ మేనేజ్మెంట్ కోసం సెప్టెంబర్ 2 ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ చేయనున్నారు. ప్రజాభిప్రాయ సేకరణకు అంతా సహకరించాలని కోరారు. మౌలిక సదుపాయాల కల్పన, పర్యాటక అభివృద్ధికి ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు వెల్లడించారు" -నాదెండ్ల మనోహర్, మంత్రి
అభివృద్ధి పనులకు ఆటంకం లేకుండా చూడాలి : రిషికొండ నుంచి భీమిలి వరకు బీచ్ ఫ్రంట్ అభివృద్ధికి తీవ్రమైన ఇబ్బందులు ఉన్నాయని ఎమ్మెల్యే వంశీకృష్ణ శ్రీనివాస్ యాదవ్ ప్రస్తావించారు. ఈ ప్రాంతంలో చిన్న కట్టడాలు చేయాలన్న తీవ్ర ఇబ్బందిగా ఉందన్నారు. విశాఖ బీచ్ రోడ్ లో అభివృద్ధికి ఆటంకం లేకుండా చూడాలనీ కోరారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో సుదీర్ఘ సముద్ర తీరం ఉంది. సిఆర్జెడ్ నిబంధనల వల్ల పర్యావరణ సమతుల్యం, అభివృద్ధి మధ్య సమన్వయం ఉండాలని భీమిలి ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావు సూచించారు. విశాఖ నుంచి భీమిలి తీరానికి బీచ్ ఫ్రంట్ అభివృద్ధికి సరళంగా నిబంధనలు ఉంటే వేగంగా అభివృద్ధి చెందే అవకాశం ఉందని గంట శ్రీనివాసరావు అన్నారు. సిఆర్జెడ్ జోన్ మూడు నుంచి రెండుకు మార్చాలనీ ఎమ్మెల్యే వెలగపూడి రామకృష్ణబాబు కోరారు.
విశాఖ వేదికగా ప్రతిష్ఠాత్మక 'బ్రిక్స్' సదస్సు - హాజరుకానున్న సీఎం చంద్రబాబు
ప్రజల్లోకి వెళ్లండి - ఈ ఎన్నికలు మన ప్రజా భాగస్వామ్యానికి వేదికగా మారాల్సిందే: నితిన్ నబీన్