బస్సు ఎక్కాలంటే కడుపు మాడ్చుకోవాలి! - చదువుకోవాలంటే ఇన్ని కష్టాలు పడాలా?
మారమూల ప్రాంతాల నుంచి పట్టణాలకు వచ్చి చదుకునే వారికి ఆకలి మంటలు - ఊరికి ఒకటే బస్సు కావడంతో అవస్థలు - మధ్యాహ్న భోజన పథకం అమలు చేయమని విద్యార్థుల విన్నపం
Published : January 10, 2026 at 1:36 PM IST
Government College Students Being With Out Food : ఉదయాన్నే బస్సు. అది మిస్సయిందంటే కళాశాలకు డుమ్మానే. బస్సు వచ్చే సమయానికి లంచ్ బాక్స్ సిద్ధమైందా సరే లేదంటే మధ్యాహ్నం కూడా పస్తులే. ఇదీ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని నిరుపేద ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థుల పరిస్థితి. కళాశాలలకు వెళ్లి వచ్చే సమయం సరిపోక భోజన సదుపాయాలు లేక గత్యంతరం లేని పరిస్థితుల్లో అర్థాకలితో పాఠాలు వింటున్నారు. ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలల్లో మధ్యాహ్న భోజనం, అల్పాహారం అందించాలని విద్యార్థులు కోరుతున్నారు.
కాలే కడుపుతో చదువులు : సాంఘిక సంక్షేమ గురుకులాలు, కేజీబీవీలు, ఆదర్శ కళాశాలల్లో ఇంటర్ చదువుకునే విద్యార్థులకు ఉదయం అల్పాహరం దగ్గర నుంచి రాత్రి భోజనం వరకూ అన్ని రకాల వసతులు అందుతున్నాయి. కానీ ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలల్లో చదువుకునే గ్రామీణ ప్రాంత నిరుపేద విద్యార్థులు మాత్రం కాలే కడుపుతో చదువుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఎదురవుతోంది. ముఖ్యంగా మారమూల ప్రాంతాల నుంచి పట్టణాలకు చదుకునేందుకు వచ్చే విద్యార్థులకు ఆకలి మంటలు తప్పడం లేదు.
ఖాళీ కడుపుతో సాయంత్రం వరకు : ఒకటే బస్సు నారాయణపేట జిల్లా ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల, దామరగిద్ద ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలకు సుదూర ప్రాంతాల నుంచి ఇంటర్ చదువుకునేందుకు విద్యార్ధులు వస్తుంటారు. గ్రామాల్లో ఉదయం 7 గంటల నుంచి ఎనిమిదిన్నర లోపే బస్సు అందుబాటులో ఉంటుంది. ఆ బస్సు తప్పిందంటే, మళ్లీ కళాశాలకు వెళ్లేందుకు మరో బస్సుండదు. సమయానికి అల్పహారం, మధ్యాహ్న భోజనం సిద్ధమైతే సరే, లేదంటే ఏమీ తినకుండానే విద్యార్ధులు కళాశాలకు వెళ్లాల్సి వస్తోంది. కళాశాలకు వెళ్లాక కూడా మధ్యాహ్నం భోజనం లేకపోవడంతో కడుపు మాడ్చుకుని పిల్లలు పాఠాలు వింటున్నారు. సాయంత్రం ఐదున్నర గంటల వరకూ కళాశాలలో ఉండాల్సి వస్తోంది. ఊరికి వెళ్లే బస్సు మిస్సయితే ఇక అంతే సంగతులు. దీంతో జూనియర్ కళాశాలల్లో మధ్యాహ్న భోజనం, అల్పాహారం సదుపాయం కల్పించాలని విద్యార్థులు కోరుతున్నారు.
"మా ఊరికి బస్సు 8 గంటలకు వస్తుంది. ఆ సమయానికి టిఫిన్ సిద్ధంగా ఉంటే తెచ్చికుంటాం. లేదంటే ఆ పూట పస్తులు ఉంటాం. స్కూళ్లలో మధ్యాహ్నం భోజనం ఉన్నట్లే, ఇక్కడ కూడా భోజనం ఉంటే బాగుంటుంది. మేం ఉదయం తిన్న దాంతో సాయంత్రం వరకు ఉండాలన్నా కష్టంగా ఉంటోంది. ఆకలితో చదువుపై దృష్టి పెట్టలేక పోతున్నాం. మాకు అల్పాహారం, భోజనం వంటివి కల్పించాలని అధికారులను కోరుకుంటున్నాం." - కళాశాల విద్యార్థి
బిస్కెట్లు తిని పూట గడిపేస్తూ : నారాయణపేట జిల్లాలో జిల్లాలో పది ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలు ఉన్నాయి. ఇందులో అత్యధికంగా పేద కుటుంబాల విద్యార్థులే. వీరంతా మంచి ఫలితాలు సాధించాలని కళాశాలల్లో ఉదయం ఎనిమిదిన్నర గంటలకే ప్రత్యేక తరగతులు నిర్వహిస్తున్నారు. దీంతో విద్యార్థులు వారి ఇంటి నుంచి ఉదయం 7 గంటలకే బయలుదేరాల్సి వస్తుంది. ఉదయం తినీతినక కళాశాలకు వస్తున్నారు. వీరిలో కొంత మంది లంచ్ బాక్సులు తీసుకువస్తుంటారు. మరికొందరు బిస్కెట్లు తిని తరగతులకు హాజరవుతున్నారు. ఆకలితో తరగతి గదిలో పాఠాలు వినలేక చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారని అధ్యాపకులు చెబుతున్నారు.
మంచి ఫలితాల కోసం ఆరోగ్యం ముఖ్యం : దీంతో చదువు, ఆరోగ్యంపై ప్రభావం పడుతోందని అధ్యాపకులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. విద్యార్థులు మంచి ఫలితాలు సాధించాలన్నా వారి ఆరోగ్యంపై దుష్ప్రభావం పడకుండా ఉండాలన్నా కళాశాలల్లో అల్పాహారం, మధ్యాహ్న భోజనం అందించాలని కోరుతున్నారు. పాఠశాలల్లో పెట్టినట్లుగానే కళాశాలల్లో కూడా మధ్యాహ్న భోజన పథకం అమలు చేయాలని విధ్యార్థులు కోరుకుంటున్నారు. ఉదయం 8 గంటలకు ఇంట్లోంచి వచ్చిన పిల్లలు సాయంత్రం 6 గంటలకు తిరిగి ఇంటికి చేరుతున్నారని, దాంతో రోజంతా ఆకలితో ఉండవల్సి వస్తుందని చెప్పారు. అందుకే అధికారులు స్పంధించి తమకు భోజన ఏర్పాట్లు చేయాలని కోరుతున్నారు.
