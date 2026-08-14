ETV Bharat / state

ఈనెల 28 వరకు అసెంబ్లీ సమావేశాలు! - 100 శాతం హాజరుకావాలని నిర్ణయం

అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఈనెల 17న ప్రారంభమై 28 వరకు జరిగే అవకాశం - కూటమి ఎమ్మెల్యేలు 100% హాజరుకావాలని ప్రభుత్వ విప్‌ల సమావేశంలో నిర్ణయం - నేడు, రేపు అసెంబ్లీ ఆవరణలో సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు

AP Assembly Sessions 2026
AP Assembly Sessions 2026 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 2:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

AP Assembly Sessions 2026 : అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఈ నెల 17న ప్రారంభమై 28 వరకు జరిగే అవకాశం ఉన్నందున కూటమి ఎమ్మెల్యేలు 100% హాజరుకావాలని ప్రభుత్వ విప్‌ల సమావేశంలో నిర్ణయించారు. అలాగే సభ ముగిసే వరకు సభ్యులు తమ సీట్లలోనే ఉంటూ అర్థవంతమైన చర్చల్లో పాల్గొనాలని ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్ జీవీ ఆంజనేయులు స్పష్టం చేశారు. అసెంబ్లీలో జరిగిన ఈ సమావేశంలో పలు అంశాలపై చర్చించారు. ప్రస్తుతానికి సభ నాలుగు రోజులు ఉంటుందనుకున్నా, ఎన్ని రోజులు ఉంటాయో 17న శాసనసభ వ్యవహారాల సలహా కమిటీ (బీఏసీ)లో తుది నిర్ణయం తీసుకుంటారని పేర్కొన్నారు.

అసెంబ్లీలోని టీడీఎల్పీ కార్యాలయంలో జీవీ ఆంజనేయులు అధ్యక్షతన విప్‌ల సమావేశం జరిగింది. శాసనసభ సభ్యులుగా జీతాలు పొందుతూ అసెంబ్లీని బహిష్కరించడం ఎంతమాత్రం సమంజసం కాదని వైఎస్సార్సీపీ తీరు పట్ల తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 151 సీట్ల నుంచి 11 సీట్లకు పడిపోయినా ప్రతిపక్షానికి బుద్ధి రాలేదని, ప్రజా సమస్యలను గాలికి వదిలేసి శవ రాజకీయాలు చేస్తున్నారని జీవీ మండిపడ్డారు. ప్రభుత్వం అత్యంత పారదర్శకంగా ఉపాధ్యాయ నియామకాలు చేపడుతుంటే ప్రతిపక్షాలు బురద జల్లడం తగదని ఆక్షేపించారు.

డీఎస్సీపై చర్చించేందుకు సిద్ధం : డీఎస్సీ అంశంపై అసెంబ్లీ వేదికగా చర్చించడానికి తాము పూర్తిగా సిద్ధంగా ఉన్నామని జీవీ సవాల్ విసిరారు. శాసనసభలో గడిపే ప్రతి నిమిషం ఎంతో విలువైనదని, ప్రస్తుతం నిర్ణయించిన 4 రోజుల సభా కాలాన్ని పెంచాలా వద్దా అనే అంశంపై ఈ నెల 17న జరగబోయే బీఏసీ (BAC) సమావేశంలో నిర్ణయం తీసుకుంటామని తెలిపారు. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల సందర్భంగా అసెంబ్లీని విద్యుత్ కాంతులతో సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్దామని, ఆగస్టు 14, 15 తేదీల్లో సాయంత్రం 6 నుంచి రాత్రి 9 గంటల వరకు అసెంబ్లీ ప్రాంగణాన్ని సందర్శించడానికి, ప్రత్యేక సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను వీక్షించడానికి స్పీకర్ ప్రజలకు అవకాశం కల్పించారని వెల్లడించారు.

"ప్రజాసమస్యలపై చర్చించేందుకైనా వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులు అసెంబ్లీకి రావాలి. డీఎస్సీ-2025పై దుష్ప్రచారాలు మానుకోవాలి. డీఎస్సీపై అసెంబ్లీలో చర్చకు సిద్ధంగా ఉన్నాం. వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు జగన్‌ ప్రజా సమస్యలు పక్కనపెట్టి శవరాజకీయాలు చేస్తున్నారు. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా శుక్ర, శనివారాల్లో అసెంబ్లీ ఆవరణలో సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నాం. సాయంత్రం 6 నుంచి 9గంటల వరకు జరిగే ఈ కార్యక్రమాలకు సామాన్య ప్రజలు అందరూ రావచ్చు. అసెంబ్లీ లోపల చూసేందుకూ అనుమతిస్తాం." - జీవీ ఆంజనేయులు, ప్రభుత్వ చీఫ్‌విప్‌

గవర్నర్ అధికారిక నోటిఫికేషన్ జారీ : మరోవైపు ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ వర్షాకాల సమావేశాల నిర్వహణకు గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్ ఇప్పటికే అధికారిక నోటిఫికేషన్ జారీ చేశారు. ఈ నెల 17న ఉదయం 9 గంటలకు శాసనసభ, ఉదయం 10 గంటలకు శాసన మండలి సమావేశాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ సమావేశాలను ఎన్ని రోజుల పాటు నిర్వహించాలనే అంశంపై ఉభయ సభల బిజినెస్ అడ్వైజరీ కమిటీ (బీఏసీ) సమావేశమై తుది నిర్ణయం తీసుకోనుంది. ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం ఈ వర్షాకాల సమావేశాలు 4 రోజుల పాటు జరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. రాష్ట్రంలోని పలు కీలక అంశాలపై ఈ సమావేశాల్లో చర్చించడంతో పాటు వివిధ బిల్లులకు ఆమోదం తెలపనున్నారు.

బీసీ రిజర్వేషన్ల ఖరారుకు చర్యలు : ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీ మేరకు స్థానిక సంస్థల్లో బీసీ రిజర్వేషన్ల ఖరారుకు కూటమి ప్రభుత్వం వడివడిగా అడుగులు వేస్తోంది. దీన్ని బిల్లు రూపంలో 17 నుంచి జరిగే అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ఉభయసభల్లో పెట్టి చర్చ అనంతరం ఆమోదించి చట్టం చేయనున్నారు. చట్టం చేసిన తర్వాత దీన్ని కేంద్రానికి కూడా నివేదించే అవకాశాలున్నట్లు తెలుస్తోంది. కమిషన్‌ తన నివేదికను ప్రభుత్వానికి అందించిన వారం రోజుల్లోనే మొత్తం ప్రక్రియ పూర్తికానుంది.

సభకు రాని వారు ఎమ్మెల్యేగా ఎందుకు?: స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు

మళ్లీ పాత పాటే - ఈసారి కూడా అసెంబ్లీకి వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యేలు డుమ్మానే!

TAGGED:

AP ASSEMBLY SESSIONS
GV ANJANEYULU ON ASSEMBLY SESSIONS
AP ASSEMBLY SESSIONS DATE
ANDHRA PRADESH ASSEMBLY
AP ASSEMBLY SESSIONS 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.