పాపికొండల్లో పర్యాటకుల భద్రత కోసం ప్రభుత్వం చర్యలు - బోట్లలో విస్తృత తనిఖీలు
పాపికొండల్లో పర్యాటకుల భద్రత కోసం ప్రభుత్వం చర్యలు - గోదావరి నదిలో పాపికొండలు వెళ్లే పర్యాటక బోట్ల భద్రతపై తనిఖీలు - ప్రతి బోటుకూ ఫిట్నెస్ ధ్రువపత్రం తప్పనిసరిగా ఉండాలని ఆదేశాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 15, 2026 at 5:06 PM IST
Government Checking Papikondalu Tourist Boats : పోలవరం జిల్లాలో పాపికొండలు పర్యటకుల భద్రత కోసం ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. గోదావరి నదిలో పాపికొండలు పర్యటనకు వెళ్లే పర్యాటక బోట్లను విస్తృత తనిఖీలు చేయిస్తోంది. ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు నదిలో తిరిగే బోట్ల భద్రతా ప్రమాణాలను స్థానిక అధికారులు తనిఖీలు చేస్తున్నారు. ఇటీవల కాలంలో పలు ఘటనలు జరిగిన దృష్ట్యా అప్రమత్తమైన అధికారులు, భద్రతపై అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చేలా చర్యలకు ఉపక్రమించారు. ఇవాల్టి నుంచి విహార యాత్ర తాత్కాలికంగా నిలిపివేసి బోట్లను తనిఖీలు చేస్తున్నారు. దేవీపట్నం మండలం గండి పోచమ్మ ఆలయం వద్ద బోట్లను ఆర్డీవో స్వాతి తనిఖీలు చేశారు.
ఇటీవల సాంకేతిక కారణాలతో నదిలో నిలిచిన బోట్లను పరిశీలించారు. శుక్రవారం పర్యాటకులతో బయలుదేరిన శ్రీలక్ష్మి బోటు మధ్యలో నిలిచిపోవడంపై ఆరా తీశారు. కారణాలు తెలుసుకుని మరమ్మతులకు ఆదేశించారు. గండి పోచమ్మ బోటింగ్ పాయింట్ వద్ద సౌకర్యాలను పరిశీలించిన ఆర్డీవో స్వాతి, సదుపాయాలు పెంచేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. బోటు యజమానులు, పర్యాటక శాఖ అధికారులతో సమావేశమై ప్రయాణికుల భద్రత కోసం తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
అన్ని బోట్ల ఫిట్ నెస్ను తనిఖీ చేసి సరిగ్గా ఉన్నాకే నదిలో విహారానికి అనుమతివ్వాలని ఆర్డీవో స్వాతి ఆదేశించారు. ప్రతి బోటుకూ ఫిట్ నెస్ ధృవపత్రం తప్పనిసరిగా ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలని నిర్దేశించారు. తనిఖీలు పూర్తయ్యే వరకు గోదావరి విహారానికి ఎట్టి పరిస్ధితుల్లో అనుమతించవద్దని స్పష్టం చేశారు. దేవీపట్నం నుంచి రోజూ 1 పర్యాటక బోటు, 15 ప్రైవేటు బోట్లు రాకపోకలు చేస్తుండగా వాటన్నింటినీ సమగ్రంగా తనిఖీలు చేసి ఫిట్ నెస్ దృువపత్రం ఇచ్చాకే విహారానికి అనుమతివ్వాలని స్పష్టం చేశారు.
బోట్ల నిర్వహణపై భద్రతాపరమైన ఆందోళనలు : గోదావరి నదిలో పర్యాటక బోట్ల నిర్వహణపై భద్రతాపరమైన ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్న నేపథ్యంలో ముందు జాగ్రత్త చర్యలుగా పాపికొండలకు వెళ్లే పర్యాటక బోట్ల రాకపోకలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేస్తున్నట్లు రంపచోడవరం ఆర్డీవో స్వాతి శనివారం ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు. ఇటీవల దేవీపట్నం మండలంలోని గండిపోశమ్మ అమ్మవారి ఆలయం నుంచి ఒక బోటులో దాదాపు 89 మంది వరకు పర్యాటకులు పాపికొండల విహారయాత్రకు వెళ్లారు.
నిబంధనల ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు : అయితే ఈ క్రమంలో దేవీపట్నం పాత పోలీసుస్టేషన్ ప్రాంతానికి వారు వెళ్లేసరికి సాంకేతిక లోపం ఏర్పడింది. దాంతో అప్రమత్తమైన సరంగు బోటును నిలిపివేశారు. దీనిపై మీడియాలో పలు కథనాలు సైతం రావడం గమనార్హం. దాంతో కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు బోట్ల ఫిట్నెస్, భద్రతా ప్రమాణాలపై సమగ్రంగా అధికారులు పరిశీలన చేయిస్తున్నారు. అందుకుగాను వీటిపై నివేదిక వచ్చిన తర్వాతే బోట్లకు అనుమతులను ఇస్తామని ఆర్డీవో ఈ సందర్భంగా తెలిపారు. అలా కాకుండా ఎవరైనా నిబంధనల ఉల్లంఘనకు పాల్పడినట్లయితే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు.
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