ETV Bharat / state

భారతి సిమెంట్స్​ నోటీసులు - 15 రోజుల్లో వివరణ ఇవ్వాలని కోరిన ప్రభుత్వం

గత ప్రభుత్వ హయాంలో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా లీజులు - రామ్​కో సిమెంట్స్​ లీజు రద్దుకీ తాఖీదు

Government Cancels Bharathi Cement Mining Lease
Government Cancels Bharathi Cement Mining Lease (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 17, 2025 at 10:03 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Government Cancel to Bharathi Cements Leases: వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు వైఎస్‌ జగన్‌ సతీమణి వై.ఎస్‌.భారతి డైరెక్టర్‌గా ఉన్న భారతి సిమెంట్‌ కార్పొరేషన్‌కు చెందిన రెండు సున్నపురాయి మైనింగ్‌ లీజులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నోటీసులు జారీ చేసింది. దీనికి సంబంధించి 15 రోజుల్లో వివరణ ఇవ్వాలని సూచించింది. మేజర్‌ మినరల్‌ అయిన సున్నపురాయి లీజులను ఈ-వేలం ద్వారా మాత్రమే కేటాయించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేసినా, దరఖాస్తు విధానంలో భారతి సిమెంట్‌కు 2 లీజులను గతేడాది ఫిబ్రవరిలో జగన్‌ ప్రభుత్వం మంజూరు చేసింది.

భారతి సిమెంట్‌ దరఖాస్తులకే లీజులు:-

  • 2015, 2021ల్లో కేంద్రం తీసుకువచ్చిన సవరణల ప్రకారం కేవలం వేలం ద్వారానే లీజులు కేటాయించాలని స్పష్టంగా ఉన్నా, భారతి సిమెంట్‌ గతంలో దరఖాస్తు చేసుకున్న 2 లీజులను జగన్‌ ప్రభుత్వం 2024 ఫిబ్రవరిలో కేటాయించి, నిబంధనలను ఉల్లంఘించింది.
  • మొదటగా రఘురామ్‌ సిమెంట్స్‌ లిమిటెడ్‌ వైఎస్సార్‌ కడప జిల్లా కమలాపురం మండలంలోని 509.18 ఎకరాలు, ఎర్రగుంట్ల మండలంలోని 235.56 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో రెండు సున్నపురాయి లీజుల కోసం గతంలో దరఖాస్తు చేసుకుంది. దానికి 2008లో అప్పటి వైఎస్‌ఆర్‌ ప్రభుత్వం ఎల్‌వోఐ జారీ చేసింది.
  • మైనింగ్‌ ప్లాన్‌కు అనుమతి, పర్యావరణ అనుమతులు పొందిన తర్వాతే లీజులు మంజూరు చేస్తారు. అయితే భారతి సిమెంట్‌ అన్ని అనుమతులు కూడా పొందడంలో విఫలమైంది.
  • అలాగే ఎల్‌వోఐ రఘురామ్‌ సిమెంట్‌ పేరిట జారీ చేస్తే, లీజు తదనంతరం భారతి సిమెంట్‌ పేరిట బదిలీ చేసినట్లు ప్రభుత్వానికి తెలియజేయలేదు.
  • మరోవైపు 2015, 2021ల్లో కేంద్రం తీసుకు వచ్చిన సవరణలు భారతి సిమెంట్‌ లీజులకు వర్తించాయి. ఈ విషయమై ఆ సంస్థ హైకోర్టును ఆశ్రయించింది.
  • ఇదిలా ఉండగా భారతి సిమెంట్‌ మాదిరిగానే వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం వైఎస్సార్‌ కడప జిల్లా మైలవరం మండలంలోని 997 హెక్టార్లలో సున్నపురాయి లీజు కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. ఏసీసీ సిమెంట్స్‌కు 2023 సెప్టెంబరులో లీజు మంజూరు చేస్తూ వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వు జారీ చేసింది.
  • అదే కారణాన్ని భారతి సిమెంట్‌కు కూడా చూపించి, గతేడాది సార్వత్రిక ఎన్నికల షెడ్యూల్‌ విడుదలకు నెల ముందు భారతి సిమెంట్‌కు 2 లీజులను జగన్‌ ప్రభుత్వం మంజూరు చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

సవరణ మేరకు లీజు పొందలేక: ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా జగ్గయ్యపేట మండలం జయంతిపురంలోని రామ్‌కో సిమెంట్‌ (గతంలో మద్రాస్‌ సిమెంట్‌)కు 2008లో 267.30 ఎకరాల్లో సున్నపురాయి లీజుకు ఎల్‌వోఐ జారీ కాగా, తర్వాత అది కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వ సవరణ మేరకు లీజు పొందలేకపోయింది. ఈ సంస్థకు కూడా వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం గత ఏడాది మార్చిలో లీజు మంజూరు చేసింది.

ఐబీఎం గుర్తించి అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తూ: భారతి సిమెంట్‌కు 2 లీజులు, ఏసీసీ, రామ్‌కో సిమెంట్‌కు చెందిన ఒక్కో లీజులకు మైనింగ్‌ ప్లాన్‌ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోగా, అవి కేంద్ర గనులశాఖ పరిధిలో ఉండే ఇండియన్‌ బ్యూరో ఆఫ్‌ మైన్స్‌ (IBM) వద్దకు పరిశీలనకు వెళ్లాయి. 2015 తర్వాత వేలం ద్వారా మాత్రమే లీజులు కేటాయించాలని స్పష్టంగా ఆదేశాలు ఉంటే 2023, 2024లో మంజూరు చేసిన ఈ 4 లీజులను దరఖాస్తు విధానంలో ఎలా మంజూరు చేశారని ఐబీఎం ప్రశ్నించింది. ఇదే విషయాన్ని కేంద్ర గనుల శాఖ దృష్టికి తీసుకెళ్లింది.

దీనిపై స్పందించిన కేంద్ర గనులశాఖ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించింది. దీంతో ఏపీ ప్రభుత్వం దీనిపై న్యాయసలహా తీసుకుని 4 లీజులను కూడా రద్దు చేయాలనే నిర్ణయానికి వచ్చింది. నోటీసులకు 3 సంస్థలు వివరణ ఇచ్చిన తర్వాత తదుపరి చర్యలు ఉంటాయని తెలిసింది.

ఏసీసీ సిమెంట్స్‌ లీజు రద్దు - తరువాత భారతి సిమెంట్, రామ్‌కో సిమెంట్స్‌!

'భారతి సిమెంట్‌' సున్నపురాయి లీజులు రద్దు? - ఇప్పటికే న్యాయవిభాగం గ్రీన్‌ సిగ్నల్‌

TAGGED:

BHARATHI CEMENT FRAUDS
CANCEL BHARATHI CEMENT MINE LEASE
ILLEGAL MINING LEASES
భారతి సిమెంట్స్​కు నోటీసులు
CANCEL BHARATHI CEMENTS LEASES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.