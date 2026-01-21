రాజధాని వేదికగా రిపబ్లిక్ డే వేడుకలు - ఘనంగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్న ప్రభుత్వం
మరో అపూర్వ ఘట్టానికి సిద్ధమౌతున్న రాజధాని అమరావతి - జవవరి 26న తొలిసారి రాజధాని నడిబొడ్డున గణంతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు - సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాలతో ఘనంగా ఏర్పాట్లు
Arrangements for 77th Republic Day Celebrations at Amaravati : జవవరి 26న మరో అపూర్వ ఘట్టానికి ప్రజా రాజధాని అమరావతి వేదిక కానుంది. తొలి సారి గణంతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలకు వైభవంగా జరుపుకునేందుకు సిద్దమవుతోంది. రాజధాని ప్రాంతం నడిబొడ్డున తొలిసారి జరగబోయే వేడుకలకు శరవేగంగా ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. పరేడ్ గ్రౌండ్, సహా ప్రధాన వేదిక పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి. వేడుకల నిర్వహణ ద్వారా రాజధానికి ప్రాభవం పెరిగేలా సరికొత్త నిర్ణయాలు తీసుకుని ప్రభుత్వం అమలు చేస్తోంది.
అధికార పగ్గాలు చేపట్టిన నాటి నుంచి రాజధాని ప్రాంతంలో పరిపాలన పరమైన కార్యకలాపాలను ముమ్మరం చేసిన కూటమి సర్కారు గత ప్రభుత్వం మసకబార్చిన అమరావతి వైభవాన్ని పునరుద్దరించేలా కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటోంది. ఓ వైపు పాలనను పరుగులు పెట్టిస్తూనే మరోవైపు నిర్మాణాలనూ పరుగులు పెట్టిస్తోంది. ఏడాదిన్నరలోనే మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, అధికారుల భవన సముదాయాల నిర్మాణాలను దాదాపు పూర్తి చేసిన సర్కారు ప్రభుత్వ భవన సముదాయాల నిర్మాణాలు ప్రారంభించి శరవేగంగా పనులు చేస్తోంది.
సీఎం ఆదేశాలతో భారీ ఏర్పాట్లు : అమరావతి ప్రాభవాన్ని పెంచడమే లక్ష్యంగా మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈసారి గణతంత్ర దినోత్సవాలను రాజధాని ప్రాంతంలోనే జరపాలని నిర్ణయం తీసుకున్న సీఎం చంద్రబాబు అందుకు తగ్గట్లు ఏర్పాట్లు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. సీఎం ఆదేశాలతో రంగంలోకి దిగిన అధికారులు రాజధాని అమరావతి నడిబొడ్డున వేడుకలు ఘనంగా జరిపేందుకు ఏర్పాట్లు శరవేగంగా చేస్తున్నారు.
ఎక్కడా ఇబ్బందులు లేకుండా చర్యలు : అమరావతి కోర్ సిటీలో రిపబ్లిక్ వేడుకలు అత్యంత వైభవంగా జరపాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన దృష్ట్యా అందుకు తగ్గట్లుగా అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతం నేలపాడులోని హైకోర్టు భవనం సమీపంలో విశాలప్రాంతంలో 77వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు జరిపేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ప్రజా రాజధాని అమరావతిలో నిర్మిస్తోన్న గవర్నమెంట్ కాంప్లెక్స్లోని బ్లాక్-D వేదికగా గణతంత్ర దినోత్సవం జరగనుంది. గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ సహా సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు సహా అధికార యంత్రాంగం వేడుకలకు హాజరవుతున్న దృష్ట్యా ఎక్కడా ఇబ్బందులు లేకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
20 ఎకరాల పైగా విస్తీర్ణంలో పరేడ్ గ్రౌండ్ : 20 ఎకరాల పైగా విస్తీర్ణంలో పరేడ్ గ్రౌండ్ను శరవేగంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఆకర్షణీయంగా తీర్చి దిద్దుతున్నారు. అతిథులకు ఎక్కడా చిన్నపాటి అసౌకర్యం కూడా కలగకుండా అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. విశాల ప్రాంతంలో ప్రధాన వేదిక, పరేడ్ ట్రాక్ అండ్ గ్యాలరీ ఏర్పాటు పనులు తుదిదశకు చేరుకున్నాయి. రిపబ్లిక్ డేకు రెండు రోజుల ముందే పరెడ్ గ్రౌండ్ పనుల పూర్తి చేసేలా యంత్రాంగం ముమ్మర చర్యలు తీసుకుంటోంది.
