చిమ్మచీకట్లకు స్వస్తి - త్వరలోనే హైదరాబాద్ నగరానికి కొత్త వెలుగులు!
Govt Approves Street light project : క్యూర్ పరిధిలోని పదేళ్ల కాలానికి రూ.1,720.83 కోట్లతో వీధి లైట్ల నిర్వహణ ప్రాజెక్టును అమలు చేసేందుకు ప్రభుత్వం పరిపాలన అనుమతులు మంజూరు చేసింది.
Published : November 4, 2026 at 1:23 PM IST
హైదరాబాద్ నగరవాసులు రెండు సంవత్సరాలుగా ఎదుర్కొంటున్న వీధి లైట్ల సమస్యకు స్వస్తి పలుకుతూ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మంగళవారం కీలక ఉత్తర్వులను జారీ చేసింది. క్యూర్ (కోర్ అర్బన్ రీజియన్) పరిధిలోని మూడు కార్పొరేషన్లలో పదేళ్ల కాలానికి గానూ రూ.1,720.83 కోట్ల వ్యయంతో వీధి లైట్ల నిర్వహణ ప్రాజెక్టును అమలు చేసేందుకు పరిపాలన అనుమతులిస్తూ ఉత్తర్వులను జారీ చేసింది. ఇది సవరించిన వ్యయం. మార్చి 6, 2026న సర్కారు రూ.1341.60 కోట్లతో నిర్వహణ ప్రాజెక్టును చేపట్టేందుకు అనుమతి ఇచ్చింది.
టెండరు ప్రాసెస్లో పాల్గొన్న సంస్థలు అంచనా వ్యయం కంటే అధిక మొత్తానికి కోట్ చేశాయి. బీఏసీ ఇన్ఫ్రాటెక్-విన్సీ గ్లోబల్(జేవీ) నెలకు ఒక్కో లైటు నిర్వహణకు రూ.153.60 (బెంచ్మార్క్ కంటే 4.49 శాతం అధికం) కోట్ చేయగా, బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్- మ్యాట్రిక్స్ మీటర్స్ (కన్హార్షియం) రూ.153.90 (4.69 శాతం అధికం)లుగా కోట్ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో పెరిగిన టెండర్ విలువకు పరిపాలన అనుమతి ఇస్తూ, తక్కువ ధర కోట్ చేసిన బీఏసీ ఇన్ఫ్రాటెక్ సంస్థకు పని అప్పగించాలని ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులో స్పష్టం చేసింది.
ఏడున్నర లక్షల లైట్లు
3 కార్పొరేషన్లలో మొత్తం 7.6 లక్షల వీధిదీపాలు ఉన్నాయి. టెండర్ రూల్స్ ప్రకారం నవంబర్ నెలాఖరులోపు ఒప్పందాలు, ఇతరత్రా ప్రక్రియ పూర్తవ్వాల్సి ఉంది. డిసెంబర్ నుంచి కాంట్రాక్టు సంస్థ నిర్వహణను ప్రారంభిస్తుంది. మొదటి 3 నెలల్లో మూడు కార్పొరేషన్లకు వేర్వేరు డ్యాష్బోర్డులను రూపొందిస్తారు. ఆరు నెలల్లో అన్ని లైట్లను కంట్రోల్ యూనిట్లకు అనుసంధానం చేసి డ్యాష్బోర్డుకు లింకు చేయనున్నారు.
రోజూ 98 శాతం లైట్లు వెలగాలనేది నిబంధన. కార్పొరేషన్ల వారీగా వెలిగే లైట్ల శాతాన్ని లెక్క కట్టి బిల్లు చెల్లిస్తారు. సదరు కాంట్రాక్టు సంస్థ పనితీరు మదింపునకు థర్డ్ పార్టీ (మూడో సంస్థను) ఏర్పాటు చేసి, ఆ బాధ్యతను ప్రభుత్వం ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయానికి అప్పగించింది. డిసెంబర్ నుంచి వెలగని లైట్లకు మరమ్మతు చేయడం, వాటికి సంబంధించి వచ్చే ఫిర్యాదుల పరిష్కారం గుత్తేదారు బాధ్యత.
ఎక్కువ వెలుగునిచ్చే బల్బుల వినియోగం
గతంలో వీధుల్లో 18 వాట్ల బల్బులు ఏర్పాటు చేసేవారు. ఇప్పడు వాటి స్థానంలో 25 వాట్ల బల్బులను జీహెచ్ఎంసీ (గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్) చేర్చింది. 35 వాట్స్ బల్బుల స్థానంలో 40 వాట్ల బల్బులను, 70 వాట్ల బల్బులకు బదులుగా 65 నుంచి 90 వాట్ల బల్బులను, 110 వాట్ల లైట్లకు బదులు 90 నుంచి 120 వాట్ల బల్బులను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ ఆర్వీ కర్ణన్ తెలిపారు.
చినుకు పడిందా - కరెంటు గోవిందా! - చీకట్లు అలుముకుంటున్న నగర శివార్లు
వీధులు చీకటిగా ఉండకూడదు - అవసరమైన ప్రతిచోటా లైటు వెలగాలి : సీఎం రేవంత్రెడ్డి