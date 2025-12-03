గూగుల్ డేటా సెంటర్కు భూముల బదిలీకి ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్
ప్రభుత్వం నుంచి సంస్థలకూ ప్రోత్సాహకాలు - నిర్దేశిత వ్యవధిలో పూర్తి చేయకపోతే వాణిజ్యపరమైన చర్యలు - ఉత్తర్వులు జారీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 3, 2025 at 9:21 AM IST
Govt Approved Land To Establishment Google Data Centre: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అభివృద్ధిలో భాగంగా పలు కంపెనీల ఏర్పాటుకు తోడ్పడుతుంది. దీనివల్ల యువతకు ఉద్యోగావకాశాలు సొంత రాష్ట్రంలోనే అందించేలా చేస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఇటీవల విశాఖపట్నంలో గూగుల్ డేటా సెంటర్ ఏర్పాటుకు కొన్ని సంస్థలు ముందుకు రాగా ఒప్పుకుంది. తాజాగా గూగుల్ డేటా సెంటర్ కోసం భూముల బదిలీకి ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది.
1,000 మెగావాట్ల ఏఐ డేటా సెంటర్: గూగుల్ అనుబంధ సంస్థ రైడెన్ ఇన్ఫోటెక్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్తో పాటు, అది నోటిఫైడ్ చేసిన భాగస్వామ్య సంస్థలు కలిసి 1,000 మెగావాట్ల ఏఐ డేటా సెంటర్ ఏర్పాటుచేయనున్నారు. దీనికి ప్రోత్సాహకాలు చెల్లించేందుకూ ప్రభుత్వం సమ్మతించింది. డేటా సెంటర్ క్యాంపస్ అభివృద్ధికి వీలుగా రైడెన్, నోటిఫైడ్ భాగస్వామ్య సంస్థలకు భూముల బదిలీకి ఒప్పుకుంటూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
వాణిజ్యపరమైన చర్యలు: అనుకున్న సమయానికి ప్రాజెక్టు పూర్తవకపోతే ఆలస్యానికి సరైన కారణాలు చూపాలని లేకుంటే రైడెన్, దాని నోటిఫైడ్ భాగస్వామ్య సంస్థలపై వాణిజ్యపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది. ప్రపంచ ప్రమాణాలతో డేటా సెంటర్ ఏర్పాటుకు ఆ సంస్థ 15 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడి పెట్టనుంది. ప్రాజెక్టును ఉన్నతస్థాయి ప్రమాణాలతో, నిర్దేశిత వ్యవధిలో పూర్తి చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తామని దీనికోసం ప్రాజెక్టు అమలును నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తామని రైడెన్ పేర్కొంది.
ఏపీఐఐసీ గుర్తించిన భూములివే: డేటా సెంటర్ల క్యాంపస్ కోసం విశాఖ జిల్లా అడవివరం, ముడసర్లోవ గ్రామాల్లో 120 ఎకరాలు, విశాఖ జిల్లా ఆనందపురం మండలం తర్లువాడ గ్రామంలో 200 ఎకరాలు, అనకాపల్లి జిల్లా రాంబిల్లిలో 160 ఎకరాలను కేటాయించింది.
భూములు మొదట అదానీ ఇన్ఫ్రాకే: ప్రాథమిక నోటిఫైడ్ భాగస్వామిగా ఉన్న అదానీ ఇన్ఫ్రా (ఇండియా) ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కే ఏపీఐఐసీ ద్వారా భూములు అప్పగించాలని రైడెన్ కోరింది. ప్రాథమిక పనుల పూర్తయిన తర్వాత భూములను ప్రాజెక్టు అవసరాలను బట్టి వివిధ సంస్థల మధ్య అంతర్గత బదిలీ చేసుకుంటామని ప్రతిపాదించింది.
ఏ భూములు ఏ సంస్థకు: రాంబిల్లి భూములు డేటా సెంటర్ క్యాంపస్ అభివృద్ధి కోసం ఎన్ఎక్స్ట్రా డేటా లేదా దాని అనుబంధ సంస్థలకు బదిలీ చేయాలని రైడెన్ నిర్ణయించింది. మిగతా తర్లువాడ, అడవివరం, ముడసర్లోవ భూములు డేటా సెంటర్ క్యాంపస్ల అభివృద్ధి కోసం అదానీ కనెక్ట్స్ లేదా దాని అనుబంధ సంస్థలకు బదిలీ చేయాలని ప్రతిపాదించింది.
రైడెన్ నోటిఫై చేసిన భాగస్వామ్య సంస్థలు ఇవే: ఈ ప్రాజెక్ట్కు రైడన్ కొన్ని కంపెనీలను నోటిఫై చేసింది. అదానీ ఇన్ఫ్రా (ఇండియా) ప్రైవేట్ లిమిటెడ్,అదానీ కనెక్ట్స్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్,అదానీ పవర్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్,భారతీ ఎయిర్టెల్ లిమిటెడ్,ఎన్ఎక్స్ట్రా డేటా లిమిటెడ్ (భారతీ ఎయిర్టెల్ అనుబంధ సంస్థ),ఎన్ఎక్స్ట్రా వైజాగ్ లిమిటెడ్ (భారతీ ఎయిర్టెల్ అనుబంధ సంస్థ) వీటిని భాగస్వామ్య సంస్థలుగా చేర్చుకుంది.
ప్రభుత్వం నుంచి సంస్థలకూ ప్రోత్సాహకాలు: డేటా సెంటర్తోపాటు దానికి అనుబంధ పర్యావరణ వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేస్తామని భాగస్వామ్య సంస్థలు నోటిఫై చేశాయి. వారికి అన్నీ అందుబాటులో ఉండేలా ప్రోత్సాహకాలు సులభతరం చేస్తున్నట్లు ప్రభుత్వం పేర్కొంది. భాగస్వామ్య సంస్థలకు సంబంధించి ముందుగా అనుమతి తీసుకోవాలని స్పష్టం చేసింది. అవి ప్రోత్సాహకాలు పొందేందుకు తప్పనిసరిగా పెట్టుబడి పెట్టాలని నిర్దేశించింది.
ప్రాజెక్టు పరిమితులు ఏంటి?: 2025 ఆగస్టు 22న సమర్పించిన డీపీఆర్కు అనుగుణంగానే ప్రాజెక్టు ఉంటుంది. రైడెన్, గూగుల్, గూగుల్ క్లౌడ్ సహా దాని అనుబంధ సంస్థలు దీని అభివృద్ధికి ఎప్పుడూ కట్టుబడి ఉంటాయని రైడెన్ తెలిపింది.డేటా సెంటర్ క్యాంపస్ నిర్మాణాలు గూగుల్ మౌలిక సదుపాయాలకు అనుగుణంగా ప్రపంచ డేటా సెంటర్ ప్రమాణాల మేరకే ఉంటాయి.
సెర్చ్, యూట్యూబ్, వర్క్స్పేస్ వంటి గూగుల్ సేవలకు అనుగుణంగా అదే స్థాయి ప్రమాణాలతో డేటాసెంటర్ నిర్వహిస్తారు. ఒకవేళ భాగస్వామ్య సంస్థల్లో ఏదైనా పని కొనసాగకుంటే దాని ఉపసంహరణ నోటీసును రైడెన్ తప్పకుండా ప్రభుత్వానికి పంపుతుంది. ప్రాజెక్టు కొనసాగించేందుకు వీలుగా భూముల బదిలీకి తగిన ఏర్పాట్లను సూచిస్తుంది.
'గూగుల్' కోసం భూసేకరణ వేగవంతం - ఎకరానికి రూ.40 లక్షలు, 20 సెంట్ల భూమి
'గూగుల్ డేటా సెంటర్ ఆంధ్రప్రదేశ్కు గొప్ప వరం - త్వరలో ఐటీ కంపెనీలు క్యూ కడతాయి'