ETV Bharat / state

దగదర్తి విమానాశ్రయ నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం చర్యలు - 418.14 ఎకరాల భూసేకరణకు అనుమతి

నెల్లూరు జిల్లా దగదర్తి విమానాశ్రయ నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం చర్యలు - దామవరం సర్వే నెం.1/1లోని 418.14 ఎకరాల సేకరణకు అనుమతి - ఎకరానికి రూ.13 లక్షల చొప్పున పరిహారం ఇవ్వాలని నిర్ణయం

Land_Acquisition_for_Dagadarthi
Land_Acquisition_for_Dagadarthi (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 2, 2026 at 7:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Land Acquisition for Construction of Dagadarthi Airport: రాష్ట్రంలో కూటమి అధికారం చేపట్టినప్పటి నుంచి అభివృద్ధి పరుగులు పెడుతోంది. రాష్ట్ర బ్రాండ్ ఇమేజ్​ను తిరిగి తెచ్చేందుకు రాజధాని అమరావతితో పాటు రోడ్లు, రైలు, వాయు మార్గాలపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా ఫోకస్ పెట్టింది. ఇందులో భాగంగా నెల్లూరు జిల్లాలోని దగదర్తి గ్రీన్‌ఫీల్డ్ విమానాశ్రయం అభివృద్ధి కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందడుగు వేసింది. అదనంగా 418.14 ఎకరాల భూమి సేకరించాలని నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు దామావరం గ్రామం సర్వే నెం.1/1లో ఉన్న 418.14 ఎకరాల భూ సేకరణకు అనుమతిస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

భూసేకరణకు గాను ఎకరాకు 13 లక్షల రూపాయల చొప్పున పరిహారం ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది. 54.36 కోట్ల రూపాయలను పరిహారంగా చెల్లించేందుకు ఏపీ ఎయిర్ పోర్టు డెవలప్ మెంట్ కార్పోరేషన్ లిమిటెడ్​కు అనుమతించింది. తదుపరి చర్యలు తీసుకోవాలని ఏపీ ఎయిర్ పోర్టు డెవలప్​మెంట్ కార్పోరేషన్ లిమిటెడ్ ఎండీ, సహా నెల్లూరు కలెక్టర్​ను ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. ఈ మేరకు పెట్టుబడులు, మౌలిక వసతుల శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి ఎంటీ. కృష్ణబాబు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. అలానే విమానాశ్రయ నిర్మాణానికి ఏపీఏడీసీఎల్‌ అంతర్జాతీయ టెండర్లను పిలిచిన విషయం తెలిసిందే.

2016లోనే దగదర్తికి శ్రీకారం: దగదర్తిలో విమానాశ్రయాన్ని నిర్మించేందుకు 2016లోనే అప్పటి టీడీపీ ప్రభుత్వం ప్రతిపాదనలు రూపొందించింది. దీనికోసం సుమారు 1,300 ఎకరాలను సేకరించింది. విమానాశ్రయాన్ని నిర్మించే ప్రాంతానికి కేంద్ర పౌర విమానయాన మంత్రిత్వ శాఖ (మోకా) నుంచి అవసరమైన ప్రాథమిక అనుమతులు పొందింది. కేంద్ర రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ, హోంశాఖ అనుమతుల కోసం దరఖాస్తు చేసింది. పర్యావరణ, అటవీ అనుమతులు 2017లోనే లభించాయి.

విమానాశ్రయ నిర్మాణ పనులను టర్బో కన్సార్షియం ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ సంస్థకు గత టీడీపీ ప్రభుత్వం అప్పగించింది. 2019లో అధికారంలోకి వచ్చిన వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ వేధింపులతో ఒప్పందం నుంచి టర్బో సంస్థ తప్పుకుంది. ఈ ప్రతిపాదననే పక్కన పెట్టి ప్రకాశం జిల్లా తెట్టు దగ్గర నిర్మించేందుకు వీలుగా వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం ప్రతిపాదనలు రూపొందించింది. కూటమి అధికారం చేపట్టిన తర్వాత మళ్లీ దగదర్తి విమానాశ్రయ నిర్మాణంలో కదలిక వచ్చింది.

7 కొత్త ఎయిర్ పోర్టులు: ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం 7 విమానాశ్రయాలు ఉన్నాయి. విశాఖ, తిరుపతి, కడప, రాజమండ్రి, గన్నవరం విమానాశ్రయాలను ఎయిర్‌పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా నిర్వహిస్తోంది. కర్నూల్ ఎయిర్‌పోర్టు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో ఉండగా పుట్టపర్తిలో ప్రైవేటు ఎయిర్ స్ట్రిప్‌ ఉంది. వీటికితోడు భోగాపురంలో అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం సిద్ధమవుతోంది.

రాష్ట్రంలో పెరుగుతున్న అవసరాలకు అనుగుణంగా మరో 7 కొత్త ఎయిర్ పోర్టులు నిర్మించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. అందులో భాగంగా కుప్పం, దగదర్తి, శ్రీకాకుళం, తాడేపల్లిగూడెం, నాగార్జునసాగర్, తుని-అన్నవరం, ఒంగోలులో నూతన ఎయిర్‌పోర్టులను నిర్మించేలా ప్రణాళిక సిద్ధం చేసింది. ఈ మేరకు ఎయిర్‌పోర్టుల విస్తరణ, నిర్మాణం, కొత్త విమానాశ్రాయాల కట్టడంపై ఇప్పటికే సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహించారు.

రాష్ట్రంలో మినీ విమానాశ్రయాలు - ఈ ప్రాంతాల్లోనే ఏర్పాటు!

ఏపీ నుంచి అంతర్జాతీయ నగరాలకు విమానాల కనెక్టివిటీ పెంచాలి: సీఎం చంద్రబాబు

TAGGED:

DAGADARTHI AIRPORT
NELLORE DAGADARTHI AIRPORT
GOVERNMENT ON DAGADARTHI AIRPORT
DAGADARTHI AIRPORT LAND ACQUISITION
LAND ACQUISITION FOR DAGADARTHI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.