104లో 41 రకాల వైద్య పరీక్షలు - అనుమతించిన ప్రభుత్వం
మొబైల్ యూనిట్ల ద్వారా వైద్య పరీక్షలు - ఈ కార్యక్రమం అమలుకు ఏటా రూ. 162.72 కోట్లు - MMUకి నెలకు రూ. 1.50 లక్షల చొప్పున చెల్లింపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 19, 2026 at 9:48 AM IST
41 Types Of Medical Tests In vehicles : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 104 మొబైల్ వైద్య యూనిట్ల (MMUలు) ద్వారా 41 రకాల వైద్య పరీక్షలను నిర్వహించడానికి అనుమతి మంజూరు చేయడంతో ప్రజలకు ఆరోగ్య సేవల విస్తరణ కొత్త దశలోకి అడుగుపెట్టింది. ఈ 104 వాహనాలను వినియోగించి, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రజలకు నేరుగా వైద్య సేవలు అందించేందుకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా చర్యలు తీసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో సోమవారం రోజు సంబంధిత ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
ఏటా రూ. 162.72 కోట్లు ఖర్చుకు అనుమతించిన ప్రభుత్వం : ఈ కార్యక్రమం అమలుకు ఏటా రూ. 162.72 కోట్లు ఖర్చు చేయడానికి పరిపాలనా అనుమతిని కూడా ప్రభుత్వం ఇచ్చింది. ముఖ్యంగా వ్యాధులను ముందుగా గుర్తించి వాటిని నివారించే వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడం ద్వారా ప్రజల ఆరోగ్య స్థితిని మెరుగుపరచడం ఈ కార్యక్రమ ప్రధాన లక్ష్యం. ఈ కృషిలో భాగంగా జాతీయ ఆరోగ్య మిషన్ (NHM) రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో కలిసి నిధులు సమకూర్చుతుందని ప్రభుత్వం వెల్లడించింది.
ప్రతి ఏటా సుమారు 56.40 లక్షల మందికి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించాలనే లక్ష్యంతో ఈ మొబైల్ వైద్య యూనిట్లను సమకూర్చడం జరిగింది. అనగా, 104 వాహనాల్లో ప్రతి ఒక్కటి రోజుకు కనీసం 20 మందికి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించాలి. అంతేకాదు ప్రతి యూనిట్ నెలకు కనీసం 26 పని దినాలలో 520 మందికి పరీక్షలు నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది.
ఒక యూనిట్కు నిర్దేశించిన 520 మంది : ప్రతి MMUకి నెలకు రూ. 1.50 లక్షల చొప్పున చెల్లింపు జరుగుతుంది. అయితే ఒక యూనిట్ నిర్దేశించిన 520 మందికి తక్కువగా పరీక్షలు నిర్వహిస్తే ఆ చెల్లింపులో తగిన నిష్పత్తిలో కోత విధించనుంది. ప్రజల ఆరోగ్య స్థితికి సంబంధించిన గ్రామాల వారీగా వివరమైన డేటాను సేకరించడం ద్వారా దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడేవారిని లేదా క్లిష్టమైన ఆరోగ్య పరిస్థితుల్లో ఉన్నవారిని గుర్తించి వారికి అవసరమైన వైద్య సేవలు అందించే విధానాన్ని ఈ కార్యక్రమం ప్రధాన లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
ఈ విధంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సమగ్రమైన సేవలు : ఈ కార్యక్రమం సమర్థవంతంగా అమలు కావడానికి అవసరమైన అన్ని చర్యలు తీసుకోవాలని ఆరోగ్య కమిషనర్, NHM డైరెక్టర్, డాక్టర్ ఎన్.టి.ఆర్ వైద్య సేవ ట్రస్ట్ CEOలను ప్రభుత్వం స్పష్టంగా ఆదేశించింది. అంతేకాదు ఈ నిర్ధారణ (డయాగ్నోస్టిక్) సేవలను సక్రమంగా అమలు చేయడానికి పాటించాల్సిన మార్గదర్శకాలు కూడా ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులకు జతచేసి 104 సేవలను నిర్వహించే బాధ్యత కలిగిన ఏజెన్సీ ఈ మొబైల్ యూనిట్లలో ఆరోగ్య పరీక్షలన్నీ, ప్రయోగశాల పరీక్షలు, నిర్ధారణ ప్రక్రియలను సులభతరం చేయడానికి డాక్టర్ ఎన్.టి.ఆర్ వైద్య సేవ ట్రస్ట్తో ఒక అవగాహన ఒప్పందం (MoU) కుదుర్చుకోవాలని నిర్దేశించింది. ఈ విధంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రజలకు నేరుగా, సమర్థవంతంగా వైద్య సేవలు అందించేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోగా దీర్ఘకాలికంగా ప్రజల ఆరోగ్య స్థితి మెరుగుపడటానికి ఇది కీలకమైన దశగా నిలవనుంది.
