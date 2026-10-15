యాదాద్రి థర్మల్ పవర్ప్లాంట్ సీఈపై సస్పెన్షన్ వేటు - ఇన్ఛార్జులుగా ఐదుగురు ఐఏఎస్ల నియామకం
Yadadri Thermal Power Plant CE Suspended : యాదాద్రి థర్మల్ విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రం సీఈ సురేశ్ నాయక్పై సస్పెన్షన్ వేటు పడింది. నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించారని సీఈని సస్పెండ్ చేస్తూ ఉత్తర్వులు వెలువడ్డాయి.
Published : October 15, 2026 at 2:15 PM IST
Yadadri Thermal Power Plant CE Suspended : యాదాద్రి థర్మల్ ప్లాంట్లో విద్యుత్ ఉత్పత్తిలో జరుగుతున్న అంతరాయంపై ఉన్నతాధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. ఈ నేపథ్యంలోనే దామరచర్లలో యాదాద్రి థర్మల్ విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రం సీఈ (చీఫ్ ఇంజినీర్) సురేశ్ నాయక్పై సస్పెన్షన్ వేటు పడింది. విద్యుత్ ఉత్పత్తిలో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించారంటూ చర్యలు తీసుకున్నారు. మరోవైపు పర్యవేక్షణ కోసం ఐఏఎస్ అధికారులను ఇన్ఛార్జ్లుగా ప్రభుత్వం నియమించింది.
ఇన్ఛార్జ్లుగా ఐఏఎస్ అధికారుల నియామకం
మరోవైపు విద్యుత్ ఉత్పత్తి, బొగ్గు సరఫరాను పర్యవేక్షించేందుకు థర్మల్ కేంద్రానికి ప్రభుత్వం ఏఐఎస్ అధికారులను ఇన్ఛార్జులుగా నియమించింది. హరికిషన్, వెంకటేశ్ దొట్రే, రాహుల్రాజ్, హనుమంత్ కొండిబ, శివకుమార్ నాయుడుని స్పెషల్ ఆఫీసర్లుగా నియమిస్తూ ఉత్తర్వులిచ్చింది. వీరు విద్యుత్ ఉత్పత్తి, బొగ్గు సరఫరాను పర్యవేక్షించనున్నారు. విద్యుత్ అంతరాయాలపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి బుధవారం అధికారులపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన విషయం తెలిసిందే. నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తే ఐఏఎస్లనూ సస్పెండ్ చేస్తామని రేవంత్ రెడ్డి హెచ్చరించారు.
విద్యుత్ అంతరాయాలపై సీఎం ఆగ్రహం
బుధవారం జరిగిన సమావేశంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పలు అంశాలపై కీలక సూచనలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా పలు ప్రాంతాల్లో విద్యుత్తు అంతరాయాలపై ముఖ్యమంత్రి తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. విద్యుత్తు సరఫరా సాఫీగా జరిగే విధంగా చూడాలని ఎన్నిసార్లు చెప్పినప్పటికీ పరిస్థితిలో మాత్రం ఎందుకు మార్పు రావడం లేదని ప్రశ్నించారు. రాబోయే రోజుల్లో విద్యుత్తు కొరత ఏర్పడే ప్రమాదం ఉన్నప్పటికీ ఉత్పత్తిని పెంచేందుకు ఎందుకు చర్యలు తీసుకోవడం లేదని నిలదీశారు.
నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తే ఉపేక్షించబోం
నైనీ, మహానది నుంచి బొగ్గు సరఫరాకు లింకేజీ ఏర్పాట్లు చేసినప్పటికీ యాదాద్రి విద్యుత్తు ప్లాంట్లో పూర్తి సామర్థ్యం మేరకు ఉత్పత్తి ఎందుకు జరగడం లేదని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్రజలకు జవాబుదారీగా ఉండాల్సింది తానేనన్నారు. పంటలను కాపాడేందుకు అవసరమైన విద్యుత్తు సరఫరా చేయాలని ఎన్నిసార్లు చెప్పినప్పటికీ పరిస్థితి మారలేదని మండిపడ్డారు. ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలిగించే చర్యలను సహించబోమని హెచ్చరించారు. నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తే ఉపేక్షించబోనని అధికారులను హెచ్చరించారు. వైఫల్యాలపై విద్యుత్తు శాఖ స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ, జెన్కో సీఎండీ సంబంధిత విభాగానికి సంబంధించిన అధికారులను సస్పెండ్ చేస్తానన్నారు. విద్యుత్తు అంతరాయాలకు రోజుకో కారణం చెప్పొద్దన్నారు.
విద్యుత్ అంతరాయాలపై సీఎం రేవంత్ ఆగ్రహం - సరఫరా సాఫీగా సాగేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశం