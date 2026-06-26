రాష్ట్ర కొత్త సీఎస్గా సంజయ్ జాజు నియామకం - ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం
ఈ నెల 30న పదవీ విరమణ చేయనున్న ప్రస్తుత సీఎస్ రామకృష్ణారావు -కొత్త సీఎస్గా 1992 బ్యాచ్ ఐఏఎస్ అధికారి సంజయ్ జాజు నియామకం -ఇటీవలే తెలంగాణ క్యాడర్కు తిరిగి వచ్చిన సంజయ్ జాజు
Sanjay Jaju as Telangana Chief Secretary (ETV Bharat)
Published : June 26, 2026 at 3:17 PM IST
Sanjay Jaju as Telangana Chief Secretary : రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శిగా సంజయ్ జాజును నియమిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ప్రస్తుత సీఎస్ రామకృష్ణారావు ఈ నెల 30న పదవీ విరమణ చేయనున్నారు. 1992 బ్యాచ్ ఐఏఎస్ అధికారి సంజయ్ జాజు, కేంద్ర సర్వీసు నుంచి ఇటీవలే తెలంగాణ క్యాడర్కు తిరిగి వచ్చారు. సంజయ్ జాజు 2029 ఫిబ్రవరి వరకు సర్వీసులో ఉండనున్నారు. ప్రారంభంలో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విజయవాడ సబ్ కలెక్టర్గా, ప.గో. కలెక్టర్గా, జీహెచ్ఎంసీ అదనపు కమిషనర్గా, కమిషనర్గా పని చేశారు. 2014 నుంచి కేంద్ర సర్వీసులో ఉన్నారు.