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రాష్ట్ర కొత్త సీఎస్​గా సంజయ్ జాజు నియామకం - ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం

ఈ నెల 30న పదవీ విరమణ చేయనున్న ప్రస్తుత సీఎస్‌ రామకృష్ణారావు -కొత్త సీఎస్​గా 1992 బ్యాచ్‌ ఐఏఎస్ అధికారి సంజయ్ జాజు నియామకం -ఇటీవలే తెలంగాణ క్యాడర్‌కు తిరిగి వచ్చిన సంజయ్‌ జాజు

Sanjay Jaju as Telangana Chief Secretary
Sanjay Jaju as Telangana Chief Secretary (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 26, 2026 at 3:17 PM IST

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Sanjay Jaju as Telangana Chief Secretary : రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శిగా సంజయ్ జాజును నియమిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ప్రస్తుత సీఎస్ రామకృష్ణారావు ఈ నెల 30న పదవీ విరమణ చేయనున్నారు. 1992 బ్యాచ్‌ ఐఏఎస్ అధికారి సంజయ్ జాజు, కేంద్ర సర్వీసు నుంచి ఇటీవలే తెలంగాణ క్యాడర్‌కు తిరిగి వచ్చారు. సంజయ్ జాజు 2029 ఫిబ్రవరి వరకు సర్వీసులో ఉండనున్నారు. ప్రారంభంలో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని విజయవాడ సబ్‌ కలెక్టర్‌గా, ప.గో. కలెక్టర్‌గా, జీహెచ్‌ఎంసీ అదనపు కమిషనర్‌గా, కమిషనర్‌గా పని చేశారు. 2014 నుంచి కేంద్ర సర్వీసులో ఉన్నారు.

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TELANGANA NEW CS
TELANGANA CHIEF SECRETARY
NEW TELANGANA CHIEF SECRETARY
ప్రధాన కార్యదర్శిగా సంజయ్ జాజు
SANJAY JAJU AS CHIEF SECRETARY

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