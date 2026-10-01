ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్న్యూస్ - 12వ వేతన సవరణ సంఘం కొత్త కమిషనర్ నియామకం
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఎదురుచూస్తున్న 12వ వేతన సవరణ సంఘం సిఫార్సుల కోసం కొత్త కమిషనర్ నియామకం పూర్తయింది. 1983 సీనియర్ ఐఏఎస్ దినేష్ కుమార్ను నియమిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 1, 2026 at 1:26 PM IST
Government Appointed New 12th Pay Revision Commission : రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఎదురుచూస్తున్న 12వ వేతన సవరణ సంఘం సిఫార్సుల కోసం కొత్త కమిషనర్ నియామకం పూర్తయింది. 1983 సీనియర్ ఐఏఎస్ దినేష్ కుమార్ను నియమిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సౌలభ్యం, వేతన సవరణ ప్రక్రియను వేగవంతం చేసే దిశగా ప్రభుత్వం ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. 12వ వేతన సవరణ సంఘం కొత్త చైర్మన్ నియమిస్తూ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి జి. సాయి ప్రసాద్ ఇవాళ G.O.Ms.No. 200 జారీ చేశారు. గతంలో ఈ పదవిలో ఉన్న డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ రాజీనామా చేయడంతో ఈ పదవి ఖాళీగా ఉంటూ వచ్చింది.
తాజాగా ప్రభుత్వం ఈ బాధ్యతలను అనుభవజ్ఞులైన దినేష్ కుమార్కి అప్పగించింది. అతని నియామకానికి సంబంధించిన పూర్తి నిబంధనలు, విధివిధానాలు త్వరలో జారీ కానున్నాయి. కొత్త కమిషనర్ బాధ్యతలు స్వీకరించిన తేదీ నుంచి ఒక సంవత్సరంలోపు PRC నివేదికను ప్రభుత్వానికి సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. ఈ కమిషనరేట్ యథావిధిగా వెలగపూడి కేంద్రంగా పని చేస్తుంది. అవసరమైన సందర్భాల్లో రాష్ట్రంలో లేదా బయట పర్యటించవచ్చు. PRC కోరిన సమాచారాన్ని సచివాలయ శాఖలు, అన్ని శాఖల అధిపతులు తక్షణమే అందించాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. 12వ పీఆర్సీ కమిషన్ నియామకంపై ఏపీ జేఏసీ అమరావతి హర్షం వ్యక్తం చేసింది. మాట ఇచ్చిన నెలలోనే కీలక హామీల అమలు పట్ల సీఎంకు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
ఉద్యోగ సంఘాలతో జరిపిన చర్చలు సఫలం : అయితే ఇటీవలే సీఎం చంద్రబాబుతో ఉద్యోగ సంఘాల నేతలు జరిపిన చర్చలు సానుకూలంగా ముగిసిన విషయం తెలిసిందే. ఉద్యోగుల వేతన సవరణకు సంబంధించి 12వ పీసీఆర్ ప్రక్రియను వేగవంతం చేసేందుకు ఛైర్మన్ను త్వరలో నియమిస్తామని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. 2024 జూలై 1, 2025 జనవరి 1 నుంచి పెండింగ్లో ఉన్న రెండు DA లను అక్టోబర్ 1, 2026 నుంచి చెల్లించేందుకు అంగీకరించారు. 2022 సంవత్సరానికి సంబంధించిన సరెండర్ లీవ్ నగదును వచ్చే సంక్రాంతికి చెల్లించడంతోపాటు పోలీసు సిబ్బందికి అదనంగా మరో సరెండర్ లీవ్ను అక్టోబర్ నుంచి చెల్లించేందుకు ముఖ్యమంత్రి సరేనన్నారు.
వారికి అదనపు పింఛన్ : అలాగే పీసీఆర్ ఏర్పాటు చేసేలోగా ఐఆర్ ఇవ్వాలని ఉద్యోగ సంఘాల నేతలు కోరగా కచ్చితంగా ఇస్తామని, అందుకు కొంత సమయం కావాలని చంద్రబాబు కోరారు. పెన్షనర్లకు అదనపు క్వాంటం ఆఫ్ పెన్షన్ను పునరుద్ధరించేందుకు ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. 70 ఏళ్లు దాటిన వారికి 10 శాతం, 75 ఏళ్లు దాటిన వారికి 15 శాతం అదనపు పెన్షన్ క్వాంటమ్ను 2027 జనవరి నుంచి అమలు చేస్తారు. ఆరోగ్య పథకంలో ఉద్యోగులు కోరిన మార్పును సీఎం అంగీకరించారు.
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