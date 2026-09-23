రిమ్స్ ఘటనలో ఐదుకు చేరిన మృతుల సంఖ్య - బాధిత కుటుంబాలకు రూ.6.50 లక్షల ఆర్థికసాయం
ఆదిలాబాద్ రిమ్స్ ప్రమాద బాధిత కుటుంబాలకు రూ.5 లక్షల చొప్పున ఆర్థికసాయం అందించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. అగ్ని ప్రమాదంలో మరో ఇద్దరి మృతి చనిపోయిన వారి సంఖ్య ఐదుకు చేరింది.
Published : September 23, 2026 at 7:17 PM IST
Ex Gratia to Families of Adilabad RIMS Accident Victims : ఆదిలాబాద్ రిమ్స్లో నెలకొన్న భయానక పరిస్థితి కొనసాగుతోంది. స్పెషల్ న్యూ నియోనేటల్ కేర్ యూనిట్లోని ఏసీలో మంటలు ఎగిసి పేలి అందులో చనిపోయిన వారి సంఖ్య ఐదుకిచేరింది. అక్కడ చికిత్స పొందుతున్న 27మంది పసికందుల్లో ఇప్పటికే ముగ్గురు మృత్యువాత పడగా మరో ఇద్దరు చనిపోయారు. ఆసిఫాబాద్ జిల్లా లింగాపూర్ మండలం మల్లెగూడ దుర్గాబాయి కూతురు,ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇంద్రవెల్లి మండలం దుబ్బగూడకు చెందిన నాగుబాయి కూతురు మృత్యువాత పడింది. క్షేమంగా ఉన్న నలుగురిని తల్లితండ్రులు ఇంటికి తీసుకెళ్లారు. మిగిలిన వారికి వివిధ ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స అందిస్తున్నారు.
రూ.5 లక్షల చొప్పున పరిహారం
ఆదిలాబాద్ రిమ్స్ ప్రమాద బాధిత కుటుంబాలకు రూ.5 లక్షల చొప్పున పరిహారం అందించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు ఆర్థికసాయం అందించనున్నట్లు ప్రకటించిన వైద్యారోగ్యా శాఖ మంత్రి రాజనర్సింహ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న పిల్లల పరిస్థితి అడిగి తెలుసుకున్నారు. మెరుగైన చికిత్సకు హైదరాబాద్లోని ఆసుపత్రికి తరలించాలని ఆదేశించారు. రిమ్స్లో 150 బెడ్లతో మాతాశిశు ఆరోగ్య కేంద్ర నిర్మాణం చేయనున్నట్లు వెల్లడించిన మంత్రి దామోదర రాజనర్సిహ అత్యాధునిక వసతులతో ఎంసీహెచ్ను అందుబాటులోకి తీసుకొస్తామని స్పష్టంచేశారు.
ఆదిలాబాద్ రిమ్స్ ఆస్పత్రిని అధికార, విపక్ష నేతలు సందర్శించారు. కాంగ్రెస్ జిల్లా అధ్యక్షుడు నరేష్ జాదవ్ సహా సంజీవ్రెడ్డి బృందం ఎస్పీ అఖిల్ మహాజన్ వేర్వేరుగా రిమ్స్ ఆస్పత్రికి వెళ్లి అక్కడి పరిస్థితని ఆరాతీశారు. మాజీ మంత్రులు సత్యవతి రాథోడ్, జోగు రామన్నల నేతృత్వంలో ఎమ్మెల్యేలు అనిల్జాదవ్, కోవా లక్ష్మితో కూడిన బృందం రిమ్స్కి వెళ్లి ప్రమాదం జరిగిన తీరుని అడిగి తెలసుకుంది ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్న బాధితుల కుటుంబాలను ఓదార్చింది.
పిల్లల మృతి ప్రభుత్వ హత్యలని, సత్యవతి రాథోడ్ థ్వజమెత్తారు. రిమ్స్ ప్రమాద బాధిత కుటుంబాలకు బీఆర్ఎస్ తరపున లక్ష చొప్పున సాయం అందించనున్నట్లు వివరించారు. రిమ్స్ ఆస్పత్రిని సందర్శించిన తెలంగాణ రక్షణ సేన అధినేత్రి కవిత ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి దత్తత తీసుకున్న ఉమ్మడి జిల్లాలో ప్రజలకు ప్రభుత్వ వైద్యం ఎలా అందుతుందో రిమ్స్ ఘటన కళ్లకు కట్టిందని విమర్శించారు. ప్రమాదంలో చనిపోయిన కుటుంబాలకు టీఆర్ఎస్ తరఫున 50 వేల పరిహారం అందిస్తామని తెలిపారు. మొత్తం అంతా రూ.6.50 లక్షల ఆర్థిక సాయం అందనుంది.
హెచ్ఆర్సీ ఆదేశం
రిమ్స్లో చిన్నారుల మృతిపై మానవ హక్కుల కమిషన్ సుమోటోగా కేసును స్వీకరించింది. మొత్తం ఘటనపై ఈనెల 27లోగా సమగ్ర నివేదిక సమర్పించాలని వైద్య, ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శిని హెచ్ఆర్సీ ఆదేశించింది.
ఆదిలాబాద్ రిమ్స్ పిల్లల వార్డులో ఏసీ పేలిన ఘటన - ఐదుకు చేరిన మృతుల సంఖ్య