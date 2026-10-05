ETV Bharat / state

సింగరేణి కార్మికులకు దసరా, దీపావళి బొనాంజా​ - ఒక్కో ఉద్యోగికీ రూ.1,10,250 బోనస్

రానున్న దసరా, దీపావళి, నవరాత్రుల పండుగల కానుకగా సింగరేణి కార్మికులకు ఒక్కొక్కరికి రూ.1,10,250 చొప్పున బోనస్​ ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది.

Dussehra Bonus For Singareni Employees
సింగరేణి కార్మికులు (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 5, 2026 at 8:04 PM IST

|

Updated : October 5, 2026 at 8:23 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Dussehra Bonus For Singareni Employees : దసరా, దీపావళి పండుగలను పురస్కరించుకుని సింగరేణి కార్మికులకు కేంద్రం బోనస్​ను ప్రకటించింది. ఈ మేరకు ఒక్కో ఉద్యోగికి రూ.1,10,250 చొప్పున బోనస్‌ ఇవ్వాలని నిర్ణయించినట్లు కేంద్రమంత్రి కిషన్​ రెడ్డి తెలిపారు. సింగరేణి కార్మికుల సంక్షేమం, ఉద్యోగ భద్రత, సింగరేణి భవిష్యత్తు కోసం యాజమాన్యం, కార్మికులు మరింత సమన్వయంతో పనిచేయాలని కోరారు. ప్రస్తుత అవసరాలు, భవిష్యత్తు దృష్ట్యా సింగరేణి కూడా బొగ్గు ఉత్పత్తిని మరింతగా పెంచేందుకు ప్రణాళికలు రూపొందించి అమలు చేయాలన్నారు.

"రానున్న దసరా, దీపావళి, నవరాత్రుల పండుగల కానుకగా సింగరేణి కార్మికులకు ఒక్కొక్కరికి రూ.1,10,250 చొప్పున బోనస్‌ ఇవ్వాలని నిర్ణయమైనది. దేశానికి వెలుగులు పంచేందుకు పగలు, రాత్రి కష్టపడి పనిచేస్తున్న సింగరేణి కార్మికుల శ్రమ వెలకట్టలేనిది. సింగరేణి బొగ్గు ఉత్పత్తి సంస్థ మాత్రమే కాదు. సింగరేణి పరిశ్రమ మన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కొంగు బంగారం. లక్షలాది కుటుంబాలకు జీవనాధారం. దేశాభివృద్ధిలో, తెలంగాణ అభివృద్ధిలో కీలక భాగస్వామి"-కిషన్​ రెడ్డి, కేంద్రమంత్రి

సింగరేణికి ఇవ్వాల్సిన బకాయిలు విడుదల చేయాలి

దేశ ప్రగతిలో, తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో సింగరేణి మరింత కీలకపాత్ర పోషించాలని కిషన్​ రెడ్డి ఆకాంక్షించారు. ఈ మేరకు ఆయన సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్​లో ట్వీట్ చేశారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా సింగరేణికి ఇవ్వాల్సిన రూ.60 వేల కోట్లను వెంటనే విడుదల చేయాలని కోరారు. సింగరేణి కార్మికులకు ముందస్తు దసరా, దీపావళి సుభాకాంక్షలను కిషన్​ రెడ్డి తెలియజేశారు.

Last Updated : October 5, 2026 at 8:23 PM IST

TAGGED:

BONUS FOR SINGARENI EMPLOYEES
సింగరేణి కార్మికులకు బోనస్
GOOD NEWS FOR SINGARENI WORKERS
DUSSEHRA BONUS FOR SINGARENI
BONUS FOR SINGARENI EMPLOYEES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.