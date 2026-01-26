బుల్లెట్కు ఎదురెళ్లి 'శౌర్యం' చూపిన వెంట్రెడ్డి - పతకంతో సత్కరించిన కేంద్రం
గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా కేంద్ర హోంమత్రిత్వశాఖలో విశేష సేవలందించిన వారికి పతకాలు - తెలంగాణ నుంచి 23 మంది ఎంపిక -సైబరాబాద్ కమిషనరేట్కు చెందిన హెడ్ కానిస్టేబుల్ మర్రి వెంటక్ రెడ్డికి శౌర్య పతకం
Published : January 26, 2026 at 12:59 PM IST
Sowrya Award Winner From Telangana : విధి నిర్వహణలో ధైర్య సాహసాలు ప్రదర్శించినందుకు సైబరాబాద్ కమిషనరేట్కు చెందిన మర్రి వెంటక్ రెడ్డికి కేంద్ర ప్రభుత్వం శౌర్య పతకాన్ని ప్రకటించింది. తెలంగాణకు దక్కిన శౌర్యపతకం ఇదొక్కటే కావడం గమనార్హం. గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా కేంద్ర హోంమత్రిత్వ శాఖ ఆదివారం దేశవ్యాప్తంగా పోలీసు, జైళ్ల శాఖ, అగ్నిమాపక శాఖలతో పాటు వివిధ విభాగాలకు చెందిన అధికారులకు, సిబ్బందికి పతకాలను ప్రకటించింది. తెలంగాణకు చెందిన మొత్తం 23 మందిని పతకాలు వరించాయి. పోలీస్ విభాగానికి చెందిన ఇద్దరికి రాష్ట్రపతి విశిష్ట సేవా పతకాలు దక్కాయి. ఉత్తమ సేవా పతకాలు పొందిన వారిలో 12 మంది పోలీసులు, ముగ్గురు అగ్ని మాపక, ఇద్దరు జైళ్ల శాఖ సిబ్బందితో పాటు ముగ్గురు హోంగార్డులు ఉన్నారు.
- శౌర్య పతకం : మర్రి వెంకట్రెడ్డి, హెడ్ కానిస్టేబుల్, సైబరాబాద్
- రాష్ట్రపతి విశిష్ట సేవా పతకం : మంద జీఎస్ ప్రకాశ్రావు, అదనపు ఎస్పీ, ఇంటెలిజెన్స్ సెక్యూరిటీ వింగ్, అను దామోదర్రెడ్డి, ఎస్సై, సీఐ విభాగం
- ఉత్తమ సేవాపతకం : పోలీసు విభాగం బడుగుల సమితి, ఐజీ, ఎస్సైబీ; పగుంట వెంకట రాములు, కమాండెంట్, టీజీఎస్పీ 13వ బెటాలియన్, మంచిర్యాల; మొగిలిచర్ల శంకర్రెడ్డి, డీఎస్పీ, సీఐడీ; అట్లూరి భానుమూర్తి, సీనియర్ కమాండెంట్, టీజీఎస్పీ 8వ బెటాలియన్, కొండాపూర్; కేవీఎం ప్రసాద్,ఏసీపీ, సైబర్ క్రైమ్స్, హైదరాబాద్; సి.వంశీమోహన్రెడ్డి, డీఎస్పీ, పోలీస్ కంప్యూటర్ సర్వీసెస్; తుమ్మల లక్ష్మి, డీఎస్పీ, పీటీసీ, అంబర్పేట; బుర్ర ఎల్లయ్య, ఎస్సై, వేములవాడ; వి.పురుషోత్తంరెడ్డి, ఆర్ఐ, టీజీఎస్పీ, 5వ బెటాలియన్, ములుగు; సయ్యద్ అబ్దుల్ కరీం, ఎస్సై, సీఐ సెల్; బొడ్డు ఆనందం, ఏఎస్సై, పెద్దపల్లి; పైలి మనోహర్, హెడ్కానిస్టేబుల్, ఎస్పీఎఫ్.
- అగ్నిమాపకశాఖ : సింఘవేరి రాజేంద్ర, లీడింగ్ ఫేర్ ఫైటర్ ; హనుమంతరావు గౌతి, లీడింగ్ ఫైర్ ఫైటర్; రవీందర్ కొలాపురి, లీడింగ్ ఫైర్ ఫైటర్
- హోంగార్డులు: రవి మసరాం, గ్రేహౌండ్స్; జంగయ్య పిట్టకల, గ్రేహౌండ్స్; రేణుక బుర్రనోళ్ల, గ్రేహౌండ్స్.
- జైళ్లశాఖ : సుధాకర్రెడ్డి మూలగుండ్ల, డిప్యూటీ జైలర్; అశోక్ కుమార్ కురిమిండ్ల, అసిస్టెంట్ డిప్యూటీ జైలర్.
కాగా విధి నిర్వహణలో అత్యుత్తమ ప్రతిభ, ధైర్యసాహసాలు ప్రదర్శించిన భాగ్యనగరానికి చెందిన ఇద్దరు పోలీసులకు కేంద్ర ప్రభుత్వ పతకాలు వరించాయి.
వెంకట్రెడ్డి : 2003 బ్యాచ్కు చెందిన కానిస్టేబుల్. క్రైమ్ విభాగంలో పని చేస్తున్న ఈయన ఓ దొంగతనం కేసు ఛేదనలో కీలకంగా వ్యవహరించారు. గత ఫిబ్రవరిలో గచ్చిబౌలిలోని ప్రిజం పబ్బులో పేరుమోసిన దొంగ బత్తుల ప్రభాకర్ను పట్టుకోవడానికి వెళ్లగా, తన దగ్గరున్న దేశవాళీ తుపాకీతో వెంకట్రెడ్డిపై కాల్పులు జరిపాడు. తన కాలి నుంచి బులెట్ దూసుకెళ్లినా పట్టువదలకుండా వెంకట్రెడ్డి దొంగను పట్టుకున్నారు. ఆయన ప్రతిభను గుర్తించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం పురస్కారానికి ఎంపిక చేసింది.
కేవీఎం ప్రసాద్ : తెలంగాణ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరోలో డీఎస్పీగా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. అనేక కేసుల్లో కీలకంగా వ్యవహరించారు. ఏపీ మహేశ్ బ్యాంకు, కాల్సెంటర్ ద్వారా అమెరికన్లను మోసగించడం, పేమెంట్ గేట్వే హ్యాకింగ్ వంటి కేసుల్ని ఛేదించడంలో ఆయన కీలకంగా వ్యవహరించారు. ఆలిండియా పోలీస్ డ్యూటీ మీట్లో రెండుసార్లు అవార్డులు గెలుచుకున్నారు.
ఈ అవార్డుతో పాటు ప్రతి సంవత్సరం వివిధ రంగాల్లో ఎనలేని సేవ చేసిన వారికి పద్మ అవార్డులు వరిస్తాయి. ఈ నేపథ్యంలో విభిన్న రంగాల్లో తెలుగు వారు చేస్తున్న విశేష కృషికి కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం పట్టం కట్టింది. వివిధ రంగాల్లో దేశానికి విశేష సేవలందించిన ప్రముఖులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం పద్మశ్రీ అవార్డులను ప్రకటించింది. అందులో తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన పలువురు ప్రముఖులు ఉన్నారు. తెలంగాణ నుంచి ఏడుగురిని పద్మశ్రీ అవార్డులతో కేంద్ర ప్రభుత్వం సత్కరించింది.
