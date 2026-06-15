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డప్పు చప్పుళ్లు - పూలతో స్వాగతాలు : పండగ వాతావరణంలో విద్యార్థులకు వెల్​కమ్​

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తెరుచుకున్న ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలు - విద్యార్థులకు ఘనంగా స్వాగతం పలికిన ఉపాధ్యాయులు - నూతన విద్యా సంవత్సరంలో మెరుగైన ఫలితాలు సాధిస్తామన్న ఉపాధ్యాయులు

Schools Reopen Across Telangana
Schools Reopen Across Telangana (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 15, 2026 at 2:44 PM IST

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Schools Reopen Across Telangana : వేసవి సెలవులు ముగియడంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బడి గంట మోగింది. తొలిరోజు విద్యార్థుల రాకతో ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు బడులు కళకళలాడాయి. పలు ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో పిల్లలను బడికి ఆహ్వానించేందుకు ఉపాధ్యాయులు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. రంగురంగుల తోరణాలు, బెలూన్లతో గదులను అలంకరించి, చిన్నారుల కోసం ఆటబొమ్మలను సిద్ధం చేశారు. ఉపాధ్యాయుల ఆత్మీయ స్వాగతంతో విద్యార్థుల్లో సరికొత్త ఉత్సాహం కనిపించింది. ఈ సందర్భంగా పాఠశాల ప్రాంగణాల్లో పండుగ వాతావరణం నెలకొంది.

విద్యార్థులకు ఘన స్వాగతం : హైదరాబాద్​ యూసుఫ్‌గూడలోని జవహర్‌నగర్ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో విద్యార్థులకు ఘన స్వాగతం లభించింది. పాఠశాల యాజమాన్యం మామిడి తోరణాలు, రంగురంగుల పూలతో ఆవరణను అందంగా అలంకరించి విద్యార్థులను ఆత్మీయంగా ఆహ్వానించింది. ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థినీ, విద్యార్థులకు స్వాగతం పలకగా, పాఠశాల ప్రాంగణం పండుగ వాతావరణాన్ని తలపించింది. ముందుగా విద్యార్థులు తొలుత జాతీయ గీతంతో పాటు తెలంగాణ రాష్ట్ర గీతాన్ని ఆలపించారు. ఆనందోత్సాహాల మధ్య కొత్త విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభమైంది.

ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో నాణ్యమైన విద్య : సూర్యాపేట జిల్లా తిరుమలగిరి జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో కొత్త విద్యా సంవత్సరానికి స్వాగతం పలుకుతూ స్కూల్ ప్రాంగణాన్ని అందంగా అలంకరించి విద్యార్థులకు ఆహ్వానం పలికారు. ఏప్రిల్ 24 నుంచి జున్ 14 వరకు అనగా 52 రోజుల వేసవి సెలవుల అనంతరం పాఠశాలకు వచ్చిన విద్యార్థులను ఉపాధ్యాయులు ఆత్మీయంగా స్వాగతించారు. విద్యార్థుల్లో చదువుపై ఆసక్తి పెంపొందించడంతో పాటు నూతన విద్యా సంవత్సరంలో ఉత్తమ ఫలితాలు సాధిస్తామని ఉపాధ్యాయులు తెలిపారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో అందుబాటులో ఉన్న నాణ్యమైన విద్యా సదుపాయాలను సద్వినియోగం చేసుకుని విద్యార్థులు ఉన్నత లక్ష్యాలను చేరుకోవాలని ఆకాంక్షించారు.

డప్పు చప్పుళ్లతో వెల్​కమ్​ : పెద్దపల్లి జిల్లా గోదావరిఖని జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల ప్రాంగణాన్ని అందంగా అలంకరించి, విద్యార్థులకు పుష్పగుచ్చాలు ఇచ్చి డప్పుచప్పులతో స్వాగతం పలికారు. ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు దీటుగా, ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుతో పాటు యూనిఫామ్, బుక్స్, ఉచిత భోజన వసతిని ప్రభుత్వం విద్యార్థులకు సమకూరుస్తుందని మండల విద్యాశాఖ అధికారి తెలిపారు.

పాఠశాల బస్సులు తనిఖీ చేసిన అధికారులు : ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లావ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ ప్రైవేటు పాఠశాలలు ప్రారంభమయ్యాయి. వేసవి సెలవులు అనంతరం విద్యాసంస్థలు తిరిగి తెరుచుకున్నాయి.నూతన ఉత్సాహంతో పాఠశాలకు వచ్చిన విద్యార్థులకు ఉపాధ్యాయులు ఘన స్వాగతం పలికారు. జిల్లాలోని అన్ని ప్రభుత్వ బడుల్లో ఏకరూప దుస్తులు, పాఠ్యపుస్తకాల పంపిణీ కార్యక్రమం కొనసాగుతోంది. జిల్లావ్యాప్తంగా ఆర్టీఏ అధికారులు ప్రైవేటు పాఠశాలల బస్సులను తనిఖీ చేస్తున్నారు.

విద్యార్థులతో కలకల లాడిన పాఠశాలలు : వేసవి సెలవుల అనంతరం ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాలో పాఠశాలలు తిరిగి తెరుచుకున్నాయి. తొలిరోజు కావడంతో విద్యార్థులకు పూలు చల్లి ఘన స్వాగతం పలికారు. కొత్తగా ప్రవేశం పొందిన వారికి చాక్లెట్లు పంచిపెట్టారు. ఆయా పాఠశాలలను మామిడి తోరణలు, దేశభక్తుల బొమ్మలతో సుందరంగా తీర్చిదిద్దారు. సరస్వతి చిత్రపటం వద్ద ప్రార్థనలు చేశారు. ఆదిలాబాద్‌, నిర్మల్‌, మంచిర్యాల, కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్‌ జిల్లాలోని పాఠశాలల్లో తొలి రోజున పండగ వాతావరణం సంతరించుకుంది. దాదాపు నెల రోజుల పాటు వెలవెలబోయిన పాఠశాల ప్రాంగణాలు, నేడు తిరిగి విద్యార్థులతో కళకళలాడాయి.

తెలంగాణలో మోగిన బడి గంట - బ్రేక్​ ఫాస్ట్​తో తెరుచుకున్న పాఠశాలలు

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SCHOOLS REOPEN IN TELANGANA

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