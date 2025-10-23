పోలవరం నిర్వాసిత కుటుంబాలకు ఆనందం - త్వరలో రూ.1,100 కోట్ల చెల్లింపులు
సాకారమవుతున్న పోలవరం పునరావాసం - ప్రాజెక్టులో తొలగుతున్న అడ్డంకులు - మరిన్ని గిరిజన కుటుంబాలకు భూమికి భూమి ఇచ్చేందుకు సిద్ధం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 23, 2025 at 7:31 AM IST
Rehabilitation of Polavaram Displaced Families: పోలవరం ప్రాజెక్టు పునరావాసం పనులు వేగవంతానికి మరో ముందడుగు పడింది. ప్రాజెక్టు పూర్తికి ప్రధాన అడ్డుగా ఉన్న పునరావాసం సమస్య పరిష్కారానికి కూటమి ప్రభుత్వం రూ.1,100 కోట్లను పోలవరం సింగిల్ నోడల్ ఖాతాకు జమచేసింది. ఖజానాలో సొమ్ములు సిద్ధం చేసుకుని ఆ మేరకు త్వరలో చెల్లింపులు చేపట్టనున్నారు. ఈ నిధులతో పునరావాస కాలనీల్లో ఇళ్ల నిర్మాణం, భూమి కొనుగోలు, గుత్తేదారులకు పెండింగ్లో ఉన్న బిల్లుల చెల్లింపులు చేపట్టనున్నారు.
తొలిదశ పునరావాసానికి అడుగులు: ప్రాజెక్ట్ తొలి దశను 2027 డిసెంబరు నాటికి పూర్తి చేయాలనే సంకల్పంతో ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతోంది. ప్రాజెక్టులో 45.72 మీటర్ల ఎత్తున నీళ్లు నిలబెట్టేందుకు అవసరమైన స్థాయిలో నిర్మాణాలన్నీ 2027 డిసెంబరు నాటికి పూర్తి చేయనున్నారు. అయినప్పటికీ 41.15 మీటర్లకి నీళ్లు నిలబెట్టేందుకు అవసరమైన మేర మాత్రమే పునరావాస పనులు చేపట్టనున్నారు. పోలవరం ప్రాజెక్టు పనులు ప్రారంభమయ్యాక 2007లో తొలిసారి భూసేకరణ జరిపారు. అప్పట్లో ఉమ్మడి రాష్ట్రంలోని ఖమ్మం జిల్లాలో 7 మండలాలు, పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో పోలవరం, తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని దేవీపట్నం మండలాలను నిర్వాసిత ప్రాంతాలుగా గుర్తించారు. పోలవరం, దేవీపట్నం మండలాల్లో ప్రాజెక్టు నిర్మాణ పనులకు అవసరమైన మేర భూసేకరణ, పునరావాసం మినహా మిగిలిన ప్రాంతాల్లో పెద్దగా పునరావాస చర్యలు అమలు కాలేదు.
2007 తర్వాత 2017లో మరోసారి భూసేకరణ చేశారు. ఆ తర్వాత పునరావాసం మళ్లీ పడకేసింది. గత జగన్ ప్రభుత్వంలో పునరావాసం మాట పూర్తిగా మరుగునపడింది. 5 ఏళ్లలో కేవలం గొమ్ముగూడెం గ్రామానికి తప్ప వందల ఆవాసాలకు పునరావాసం జాడే లేదు. కూటమి అధికారంలోకి వచ్చాక నిర్వాసితుల కష్టాలు తీర్చే ప్రయత్నాలు ప్రారంభించింది. 2024లో పునరావాస ప్యాకేజీ కింద రూ.104 కోట్లు జమ చేశారు. మళ్లీ ఇప్పుడు రూ.1,100 కోట్లు పునరావాస కార్యక్రమాల చెల్లింపులకు సిద్ధమయ్యాయి.
ప్రణాళిక సిద్ధం చేసిన ప్రభుత్వం: తొలిదశ పునరావాసంలో భాగంగా 41.15 మీటర్ల స్థాయికి నీళ్లు నిలబెట్టేందుకు వీలుగా 1,00,099 ఎకరాల భూమి సేకరించాల్సి ఉండగా 91156 ఎకరాల సేకరణ పూర్తయింది. ఇంకా 8943 ఎకరాలు సేకరణ పెండింగ్లో ఉంది. మొత్తం 38,060 నిర్వాసిత కుటుంబాలను తరలించాల్సి ఉండగా ఇప్పటి వరకు 14,371 కుటుంబాల తరలింపు పూర్తి అయింది. మరో 23,689 కుటుంబాలను తరలించాలి. ఇందులో 2026 మార్చి నాటికి 6575 కుటుంబాలు 2027 మార్చి నాటికి 17,114 కుటుంబాలను తరలించాలని ప్రభుత్వం ప్రణాళిక సిద్ధం చేసింది. మొత్తం 38,060 నిర్వాసిత కుటుంబాలకు గానూ ఇంతవరకు 19,953 కుటుంబాలకే పునరావాస ప్యాకేజీ అందించారు. మరో 18,107 కుటుంబాలకు ఈ ప్యాకేజీ అందించాల్సి ఉంది. 34,360 కుటుంబాలు ప్రభుత్వమే ఇల్లు కట్టి ఇవ్వాలని కోరగా 15,439 ఇళ్ల నిర్మాణం పూర్తయింది. మరో 18,921 గృహాలు నిర్మించాల్సి ఉంది.
ప్రస్తుతం 771 నిర్వాసిత కుటుంబాలకు పునరావాస ప్యాకేజీ కింద రూ.71.06 కోట్లు చెల్లించాల్సి ఉంది. 10,701 ఇళ్ల నిర్మాణంతో పాటు గిరిజనులకు సాగు కోసం సిద్ధం చేసిన 4139 ఎకరాల భూమికి రూ.828 కోట్లు చెల్లించాల్సి ఉంది. కాలనీలు నిర్మించిన గుత్తేదార్లకు బకాయిలు రూ.208.48 కోట్లు కలిపి మొత్తం రూ.1107.54 కోట్లు చెల్లించాల్సి ఉంది.
2027 నాటికి పోలవరం పూర్తి లక్ష్యం - నిధుల కొరతతో సవాళ్లు