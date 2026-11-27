రూ.434 కోట్లు - ప్రభుత్వ శాఖల విద్యుత్ ఛార్జీలకు నిధులు మంజూరు
Government Electricity Charges Payment : ప్రభుత్వ శాఖల విద్యుత్ వినియోగ ఛార్జీల చెల్లింపు కోసం ప్రభుత్వం రూ. 434 కోట్ల నిధులను మంజూరు చేస్తూ పరిపాలనా ఆమోదం తెలిపింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 3:55 PM IST
రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల విద్యుత్ వినియోగ ఛార్జీల చెల్లింపు కోసం ప్రభుత్వం రూ. 434 కోట్ల నిధులను మంజూరు చేస్తూ పరిపాలనా ఆమోదం తెలిపింది. పంచాయతీరాజ్, పురపాలక, జలవనరుల శాఖలు మినహా ఇతర ప్రభుత్వ విభాగాలకు సంబంధించి 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరపు విద్యుత్ బిల్లుల చెల్లింపు నిమిత్తం ఏపీపీసీసీ, ఏపీ డిస్కంలకు ఈ నిధులను విడుదల చేస్తూ ఇంధన శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి విజయానంద్ జీవో జారీ చేశారు.
3 విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థలకు: ట్రెజరీ నియంత్రణ, త్రైమాసిక నిబంధనల సడలింపుతో ఈ నిధులను మూడు విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థలకు కేటాయించారు. ఇందులో తూర్పు ప్రాంత విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థకు రూ. 151.90 కోట్లు, దక్షిణ ప్రాంత విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థకు రూ. 151.90 కోట్లు, మధ్య ప్రాంత విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థ కు రూ. 130.20 కోట్లు చొప్పున విడుదల చేశారు.