నిధులొచ్చాయ్ - చరిత్రాత్మక రామగిరి ఖిల్లాకు ఇక మహర్దశే!
రామగిరి ఖిల్లా అభివృద్ధి దిశగా అడుగులు - రూ.5 కోట్ల నిధులు విడుదల చేసిన ప్రభుత్వం - రాష్ట్ర, జాతీయ, అంతర్జాతీయ పర్యాటకులను ఆకర్షించేందుకు ఏర్పాట్లు
Published : December 19, 2025 at 12:50 PM IST
Rs.5 Crores For Ramagiri Fort Development : చారిత్రక, ఆధ్యాత్మిక, ప్రకృతి రమణీయ సుందర దృశ్యాలకు నెలవైన రామగిరి ఖిల్లా అభివృద్ధి దిశగా అడుగులు పడుతున్నాయి. శత్రు దుర్భేద్యమైన కోట, ఎంతోమంది రాజవంశీకులు స్థావరంగా ఏర్పాటు చేసుకొని పరిపాలన చేసిన ప్రాంతం, ఔషధ మొక్కలకు నిలయం, ప్రాచీన కళా నైపుణ్యానికి నిదర్శనంలా నిలిచే కట్టడాలు, సీతారామలక్ష్మణులు నడయాడిన నేల, ఇలా అనేక విశిష్టతలు ఉన్న ఈ ఖిల్లా అభివృద్ధికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.5 కోట్ల నిధులను కేటాయించింది. రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలోనే కాకుండా విదేశీ పర్యాటకులను సైతం ఆకర్షించే విధంగా తీర్చిదిద్దాలని యోచిస్తోంది.
చేపట్టే అభివృద్ధి పనులు : పెద్దపల్లి జిల్లాలోని రామగిరి ఖిల్లా అభివృద్ధికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.5 కోట్ల నిధులను కేటాయించింది. ఎకో టూరిజం ద్వారా నిధులు మంజూరు చేసిన సర్కారు, ఇందులో అటవీ శాఖకు రూ.1.14 కోట్లు, టూరిజం డిపార్ట్మెంట్కు రూ.3.86 కోట్లు కేటాయించారు. ఈ నిధులతో ఖిల్లాపైకి వెళ్లేందుకు వీలుగా మెట్ల నిర్మాణం, పసరుబావులు శుభ్రం చేయడం, రక్షణ కంచె ఏర్పాటు, స్వాగత తోరణం, వాహనాల పార్కింగ్, ఖిల్లాపై వాచ్ టవర్, హోటల్, వసతి, పిల్లలు ఆడుకునేలా ఆట వస్తువులు ఏర్పాటు చేయనున్నట్లుగా అధికారులు వెల్లడించారు.
ఇటీవల రాష్ట్ర అటవీశాఖ ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ కన్జర్వేటర్ సువర్ణ, అధికారులు రామగిరి ఖిల్లా ప్రాంతంలో పర్యటించారు. ఖిల్లాపై అభివృద్ధి చేసే ప్రదేశాలను పరిశీలించారు. ఎన్నికల కోడ్ ముగిసిన అనంతరం పనులకు టెండర్లు పిలిచి పనులు ప్రారంభించే విధంగా అధికారులు చర్యలు చేపడుతున్నారు. ఖిల్లాకు 2 కి.మీల మేర రోప్వేను నిర్మించాలని ప్రతిపాదనలున్నాయి. కోట కింది నుంచి రోప్వే ద్వారా పర్యాటకులను నేరుగా ఖిల్లాపైకి తరలించేందుకు అవకాశం ఉంది. ఇది సాకారమైతే మరింత మంది పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తుంది అనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. తద్వారా తెలంగాణ పర్యాటక రంగానికి మరింత ఊతంగా నిలిచే అవకాశం ఉంది.
ప్రత్యేకతలు ఇవే : శత్రు దుర్భేద్యమైన కోటలు, కట్టడాలు, ఔషధాలకు నెలవైనటువంటి మొక్కలు, జలజల పారే సెలయేర్లు, ప్రకృతి రమణీయ ప్రదేశాలు చూపరులను మంత్రముగ్దులను చేస్తాయి. సీతారామలక్ష్మణులు నడయాడిన నేల, ఎందరో రాజవంశస్థులు కోటగా చేసుకొని పరిపాలన సాగించారు. ఇలాంటి ఎన్నో అద్భుతాలకు నెలవైన ప్రాంతమే రామగిరి ఖిల్లా అని స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఇలాంటి ఎన్నో అద్భుతాలకు నెలవైన ప్రాంతమే రామగిరి ఖిల్లా. తాజాగా దీని అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం నిధులు కేటాయించడంతో మరింత సొబగులు దిద్దుకోనుంది.
చూడదగ్గ ప్రదేశాలు : ఎంతో చారిత్రక నేపథ్యం కలిగినటువంటి రామగిరి కోట ఎన్నో ప్రకృతి అందాలకు నిలయం. ఇక్కడ సీతారాముల పాదముద్రలు, సీతమ్మ కొలను, సింహాల కోట, కుంకుమ్మరాళ్లు, పిల్లల ఫిరంగులు, దర్వాజాలు, మల్లెవనం, బృందావనం లాంటి ఎన్నో కనువిందు చేసే ప్రదేశాలను చూడవచ్చు. రాతి గోడలపై చెక్కిన సీతారామచంద్రుల విగ్రహాలను తిలకించవచ్చు. పెద్దపల్లి జిల్లా కేంద్రం నుంచి రామగిరి ఖిల్లా 30 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది. బేగంపేట నుంచి కోటను ఎక్కి సుమారు 5-7 కిలోమీటర్ల నడిచి సీతారామచంద్రులను దర్శించుకొని రత్నాపూర్ నుంచి దిగొచ్చు. ఏటా శ్రావణమాసంలో అత్యధికంగా పర్యాటకులు సందర్శిస్తారు.
ఎలా చేరుకోవాలంటే : సందర్శకులు పెద్దపల్లి-మంథని ప్రధాన రహదారి(మెయిన్ రోడ్) బేగంపేట క్రాస్రోడ్డు వద్ద దిగాలి. ఇక్కడి నుంచి బస్సు లేదా ఆటోలో 4 కిలోమీటర్లు ప్రయాణిస్తే బేగంపేట గ్రామశివారుకు చేరుకోవచ్చు. ఇక్కడ నుంచి కాలినడకన మూడు కిలోమీటర్లు వెళ్తే ఖిల్లాకు చేరుకోవచ్చు. నేరుగా దైవదర్శనం చేసుకోవాలంటే రత్నాపూర్ గ్రామం నుంచి సొంత వాహనాల్లో ఖిల్లా కింది వరకు చేరుకోవచ్చు. పూర్తిగా అటవీప్రాంతం కావడంతో బృందంగా సందర్శించడమే మంచిది.
