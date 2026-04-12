ఇంటర్ ఫలితాల్లో ఈసారీ బాలికలే టాప్ - సప్లిమెంటరీ పరీక్షల షెడ్యూల్ ఇదే
ఇంటర్మీడియట్ ఫలితాలు విడుదల - ఇంటర్ ఫలితాల్లో బాలికలదే పైచేయి - ఇంటర్ మొదటి ఏడాది 3,23,807 మంది విద్యార్థుల ఉత్తీర్ణత - మే 13 నుంచి ఇంటర్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు
Published : April 12, 2026 at 1:33 PM IST|
Updated : April 12, 2026 at 2:19 PM IST
Telangana Inter Results Released : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షా ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. ఇంటర్ బోర్డు కార్యాలయంలో ఆ బోర్డు సెక్రటరీ యోగితా రాణా, ఇతర అధికారులతో కలిసి ప్రభుత్వ సలహాదారు కే.కేశవరావు ఫలితాలను విడుదల చేశారు. పరీక్షల్లో పాస్ అయిన వారికి అభినందనలు తెలిపిన కేశవరావు, ఫెయిల్ అయిన వారు చింతించొద్దన్నారు. 'పరీక్షల్లో పాసైన విద్యార్థులకు శుభాకాంక్షలు. పుస్తకంలో ఉన్న దాన్ని అర్థం చేసుకోవడమే కాదు, బయట ప్రపంచాన్ని సైతం అర్థం చేసుకోవడమే పూర్తి నాలెడ్జ్. ఫెయిల్ అయిన వారు చింతించొద్దు. తదుపరి సప్లమెంటరీ పరీక్షలపై దృష్టి సారించాలి' అని సూచించారు.
ఈ ఏడాది మొత్తం 9 లక్షల 70 వేల 75 మంది విద్యార్థులు పరీక్షలు రాయగా, ఇంటర్ ఫస్టియర్లో 3,23,807 మంది, సెకండియర్లో 3,58,490 మంది విద్యార్థులు ఉత్తీర్ణత సాధించారు. ఫస్టియర్లో 74.40 శాతం బాలికలు, 57.69 శాతం బాలురు ఉత్తీర్ణులయ్యారు. సెకండియర్లో 78.65 శాతం బాలికలు, 62.50 శాతం బాలురు ఉత్తీర్ణత సాధించారు. (ఫలితాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.)
వాట్సాప్లోనూ ఫలితాలు : ఇంటర్ ఫలితాలను ఈసారి వాట్సాప్లోనూ చూసుకునే అవకాశం కల్పించారు. ఇందుకు స్మార్ట్ఫోన్లలో 80969 58096 నంబర్ను సేవ్ చేసుకొని, దానికి ‘Hi’ అని మెసేజ్ చేసి ‘BIE Exam Result’ అని టైప్ చేయడం ద్వారా రిజల్ట్స్ను చెక్ చేసుకోవచ్చు. గతేడాదితో పోలిస్తే ఈసారి ఇంటర్లో ఉత్తీర్ణత శాతం పెరిగిందని అధికారులు వెల్లడించారు. 2025 ఫస్టియర్లో 66.91 శాతం ఉండగా, ఈసారి 66.94 శాతం ఉత్తీర్ణత నమోదైంది. సెకండియర్కు సంబంధించి 72.43 శాతం కాగా, ఈ ఏడాది 75.61 శాతం ఉత్తీర్ణత నమోదైంది. బీసీ వెల్ఫేర్ విద్యార్థుల్లో ఫస్టియర్ జనరల్లో 86 శాతం, సెకండియర్లో 90 శాతం ఉత్తీర్ణత సాధించారు. కేజీబీవీల్లో ప్రథమ సంవత్సరం 72 శాతం, ద్వితీయ సంవత్సరం 71 శాతం పాసయ్యారు. ప్రైవేటులో ఫస్టియర్లో 77 శాతం, సెకండియర్లో 71 శాతం ఉత్తీర్ణత నమోదైంది.
మే 13 నుంచి సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు : రీకౌంటింగ్, రీ-వెరిఫికేషన్కు రేపటి నుంచి దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తామని అధికారులు తెలిపారు. ఏప్రిల్ 20 చివరి తేదీగా ప్రకటించారు. రెగ్యులర్ విద్యార్థులతో తదుపరి చదువులకు వెళ్లేందుకు వీలుగా సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు సైతం త్వరగా నిర్వహిస్తామని ఇంటర్ బోర్డు సెక్రటరీ యోగితా రాణా తెలిపారు. సప్లిమెంటరీ పరీక్షల ఫీజు చెల్లింపులు రేపటి నుంచే ప్రారంభం అవుతాయని, ఏప్రిల్ 20 చివరి తేదీ అని వెల్లడించారు. మే 13 నుంచి ఇంటర్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు నిర్వహించనున్నట్లు స్పష్టం చేశారు.
సప్లిమెంటరీ పరీక్షల షెడ్యూల్ ఇదే :
- రీ కౌంటింగ్, రీ వెరిఫికేషన్కు ఏప్రిల్ 13 నుంచి దరఖాస్తులు
- చివరి తేదీ ఏప్రిల్ 20.
- అడ్వాన్స్డ్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షల కోసం ఫీజు చెల్లింపు ఏప్రిల్ 13 నుంచి ప్రారంభం
- ఏప్రిల్ 20 చివరి తేదీ.
- మే 13 నుంచి అడ్వాన్స్డ్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు
- రెండు సెషన్స్లో పరీక్షల నిర్వహణ
- మే 22న ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్స్ ప్రారంభం
- రెండు సెషన్స్లో ప్రాక్టికల్స్ నిర్వహణ
ఇంటర్ ఫలితాల్లో బాలికలదే పైచేయి :
- ఇంటర్ మొదటి ఏడాది 3,23,807 మంది విద్యార్థుల ఉత్తీర్ణత
- ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరం 66.20 శాతం విద్యార్థుల ఉత్తీర్ణత
- ఇంటర్ మొదటి ఏడాది 74.40 శాతం బాలికల ఉత్తీర్ణత
- ఇంటర్ మొదటి ఏడాది 57.69 శాతం బాలుర ఉత్తీర్ణత
- ఇంటర్ రెండో సంవత్సరం 3,58,490 మంది విద్యార్థుల ఉత్తీర్ణత
- ఇంటర్ రెండో సంవత్సరం 70.58 శాతం విద్యార్థుల ఉత్తీర్ణత
- ఇంటర్ రెండో ఏడాది 78.65 శాతం బాలికల ఉత్తీర్ణత
- ఇంటర్ రెండో ఏడాది 62.50 శాతం బాలుర ఉత్తీర్ణత
గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే ఈ సంవత్సరం పెరిగిన పాస్ పర్సంటేజ్ :
- 2025 మొదటి సంవత్సరం 66.91 శాతం
- 2026 మొదటి సంవత్సరం 66.94 శాతం
- 2025 ద్వితీయ సంవత్సరం 72.43 శాతం
- 2026 ద్వితీయ సంవత్సరం 75.61శాతం
మొత్తంగా ఇంటర్ మొదటి ఏడాది ఫలితాల్లో మేడ్చల్ జిల్లా తొలి స్థానంలో నిలవగా, ద్వితీయ సంవత్సరం ఫలితాల్లో జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా మొదటి స్థానంలో నిలిచింది.
