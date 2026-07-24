ఈ చిన్నపాటి వర్షాలు చూసి వరి నాట్లు వేస్తున్నారా? - తొందరపడకండి - డిసెంబర్ నాటికి ఎల్నినో తీవ్రం!
రాష్ట్రంలో వచ్చే నెలల్లోనూ ఎల్నిలో ప్రభావం - డిసెంబర్ నాటికి తీవ్రం కావొచ్చన్న ఐఎండీ - ప్రస్తుతం 23 జిల్లాల్లో లోటు వర్షపాతం - వర్షాలను చూసి బోరుబావుల కింద వరి వేయొద్దంటున్న ప్రభుత్వం
Published : July 24, 2026 at 9:25 AM IST
El Nino impact On Telangana and Government Actions : రాష్ట్రంలో రానున్న నెలల్లో కూడా ఎల్నినో ప్రభావం కొనసాగుతుందని, రైతులు వరి సాగుపై పునరాలోచించాలని ప్రభుత్వం సూచించింది. ఈ ఏడాది ఖరీఫ్ సీజన్ ప్రారంభమై 54 రోజులు గడుస్తున్న నేపథ్యంలో 23 జిల్లాల్లో లోటు వర్షపాతం నెలకొంది. తాజా ఖరీఫ్ పంట కాలంపై సచివాలయంలో వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష చేశారు. జిల్లాల వారీగా జరిగిన సమావేశాల్లో వచ్చిన సూచనల ఆధారంగా రూపొందించిన నివేదికలపై విస్తృతంగా చర్చించారు. పప్పుధాన్యాలు, చిరుధాన్యాలు, ఉద్యాన పంటల సాగును ప్రోత్సహిస్తూ, సూక్ష్మ సేద్యానికి రైతులను సిద్ధం చేయాలని మంత్రి ఆదేశించారు.
ఆందోళన కలిగిస్తున్న ఎల్నినో సంకేతాలు : రాష్ట్రంలో ఎల్నినో పంజా విసురుతూ, కరవు కమ్మేస్తోంది. ఈ ఏడాది ఖరీఫ్ సీజన్లో వ్యవసాయ పంటల సాగు పురోగతి ముందుకు సాగడం లేదు. ఎగువ రాష్ట్రాలైన మహారాష్ట్ర, కర్ణాటకల్లోనూ సరైన వర్షాలు కురవకపోవడంతో కృష్ణా, గోదావరి పరివాహక ప్రాంతాల్లో ప్రధాన జలాశయాలు, ఇతర వనరుల్లో నీటి నిల్వలు తగ్గిపోవడం, భూగర్భ జలాలు పడిపోతుండటం వెరసి తీవ్ర వర్షాభావం కొనసాగుతోంది. భారత వాతావరణ శాఖ నివేదిక ప్రకారం వచ్చే ఆగస్టు నెలలో కూడా ఎల్నినో పరిస్థితులు కొనసాగనున్నాయన్న సంకేతాలు సర్వత్రా ఆందోళన కలిగిస్తోన్నాయి. సెప్టెంబర్ నాటికి ఎల్నినో తీవ్రత మరింత పెరిగే అవకాశం ఉన్న దృష్ట్యా డిసెంబర్ నాటికి తీవ్రమైన పరిస్థితులు ఏర్పడే సూచనలు ఉన్నాయని ఐఎండీ వెల్లడించిన క్రమంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలకు ఉపక్రమించింది.
పరిస్థితుల అనుగుణంగా : సచివాలయంలో జిల్లాల వారీగా వచ్చిన సూచనలు, ప్రస్తుత ఎల్నినో పరిస్థితులు, రానున్న నెలల్లో తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు ఉన్నతాధికారులతో సమీక్ష చేశారు. ఐఎండీ, ఇక్రిశాట్, క్రిడా, ఐఐఎంఆర్, ఎస్ఎల్బీసీ, నాబార్డు, నేషనల్ సీడ్ కార్పొరేషన్ తదితర సంస్థల అధికారులు, శాస్త్రవేత్తలు ఈ సమీక్షకు హాజరయ్యారు. ఉమ్మడి జిల్లాల వారీగా ఎల్నినో కంటింజెన్సీ ప్రణాళికపై ఇంఛార్జి మంత్రుల ఆధ్వర్యంలో సమీక్షా సమావేశాలలో ప్రభుత్వం నియమించిన ప్రత్యేక అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు, జిల్లా అధికారులు పాల్గొని ఆయా జిల్లాల పరిస్థితులకు అనుగుణంగా పలు సూచనలు చేశారు. వాటిని సమగ్రంగా పరిశీలించి రాష్ట్ర స్థాయి కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపొందించి ముఖ్యమంత్రికి అందజేయనున్నట్లు మంత్రి తుమ్మల వెల్లడించారు.
'వర్షాలను చూసి వరి సాగు చేయొద్దు' : తాజా ఖరీఫ్ పంట కాలంతో పాటు రబీ పంట సీజన్పై కూడా ఎల్నినో ప్రభావం ఉండే అవకాశం ఉన్న దృష్ట్యా ఇప్పటి నుంచే పూర్తి స్థాయిలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని మంత్రి తుమ్మల అధికారులకు సూచించారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో 23 జిల్లాల్లో వర్షాభావం, లోటు వర్షపాతం నమోదైందని, ఒకటి రెండు జిల్లాలు మినహా ఎక్కడా సాధారణ వర్షపాతం లేదని తెలిపారు. నైరుతి రుతుపవన ద్రోణి ప్రభావంతో గత రెండు రోజులుగా రాష్ట్రంలో అక్కడక్కడ కురుస్తున్న వర్షాలను చూసి రైతులు వరి సాగు చేయాలని నిర్ణయించుకోవద్దని మంత్రి తుమ్మల స్పష్టం చేశారు.
రైతులకు అవగాహన కల్పించాలి : ప్రభుత్వం ఒక్కో జిల్లాకు ప్రత్యేక అధికారులను నియమించిన విధంగానే ప్రతి మండలం, ప్రతి గ్రామానికి కూడా ప్రత్యేక అధికారులను నియమించే అంశంపై జిల్లా కలెక్టర్లతో వ్యవసాయ శాఖ చర్చించనుంది. భూగర్భ జలాలు కూడా వేగంగా తగ్గిపోతున్న క్రమంలో బోరుబావుల కింద కూడా వరి సాగు చేయొద్దని రైతులకు అవగాహన కల్పించాలని వ్యవసాయ అనుబంధ శాఖలను ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. గత సంవత్సరం వర్షాకాలంతో పోలిస్తే, ఈ సీజన్లో దాదాపు 23 శాతం మేర సాగు విస్తీర్ణం తగ్గే అవకాశాలు ఉన్నాయని మంత్రి పేర్కొన్నారు.
గణనీయంగా తగ్గిన వరి సాగు : ఈ ఏడాది ప్రధాన ఆహార పంట వరి సాధారణ సాగు విస్తీర్ణం 65,95,645 ఎకరాల్లో ఉండగా ఇప్పటి దాకా 10,61,511 ఎకరాల్లో మాత్రమే నాట్లు పడి వివిధ దశల్లో సాగవుతోంది. మొక్కజొన్న సాధారణ సాగు విస్తీర్ణం 6,16,787 ఎకరాలు ఉండగా ఇప్పటి వరకు 4,03,568 ఎకరాల్లో సాగవుతోంది. ప్రత్యేకించి పత్తి సాధారణ సాగు విస్తీర్ణం 47,23,637 ఎకరాలకుగానూ ఇప్పటి దాకా 43,59,032 ఎకరాల్లో సాగులో ఉంది. మరోవైపు ఈ సంవత్సరం రూ.58వేల కోట్ల రుణ లక్ష్యంగా పెట్టుకొని ఇప్పటి వరకు రూ.20 వేల కోట్లను రైతులకు పంట రుణాలుగా అందించినట్లు బ్యాంకర్లు వెల్లడించారు.
కూరగాయల సాగు చేపట్టేలా చర్యలు : ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ చుట్టు పక్కల జిల్లాలైన రంగారెడ్డి, మేడ్చల్, మహబూబ్ నగర్, యాదాద్రి భువనగిరి, నల్గొండ జిల్లాల ప్రాంతాల రైతులకు కూరగాయగాల సాగు చేపట్టేలా అవగాహన కల్పించేందుకు ఉద్యాన శాఖ సిద్ధమవుతోంది. ఇప్పటికే వేసిన పంటలను ఏ విధంగా రక్షించుకోవాలో రైతులకు యాజమాన్య పద్ధతులను వివరించాలని ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం శాస్త్రవేత్తలు గ్రామాలబాట పట్టారు.
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