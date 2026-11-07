'మా శాఖ కాదు' అని చేతులు దులుపుకునే పరిస్థితికి స్వస్తి - అక్రమ మైనింగ్పై ప్రభుత్వం ఫోకస్
Illegal Sand and Minerals Mining in AP : ఇసుక అక్రమ తవ్వకాలు, ఖనిజాల అక్రమ రవాణాకు అడ్డుకట్ట వేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని శాఖల సమన్వయంతో పటిష్ట ప్రత్యేక కార్యాచరణ రూపొందించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 9:43 AM IST
ఇసుక అక్రమ తవ్వకాలు, ఖనిజాల అక్రమ రవాణాకు అడ్డుకట్ట వేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని శాఖల సమన్వయంతో పటిష్ట ప్రత్యేక కార్యాచరణ రూపొందించింది. హైకోర్టు ఆదేశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని అధికారుల బాధ్యతలను ఖరారు చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ప్రతి 15 రోజులకు ఓసారి కలెక్టర్ల అధ్యక్షతన టాస్క్ఫోర్స్ సమీక్ష నిర్వహించాలని 30 రోజుల్లో ప్రత్యేక ఆన్లైన్ పోర్టల్ ఏర్పాటు చేయాలని పేర్కొంది.
రాష్ట్రంలో ప్రకృతి సంపదను కొల్లగొడుతూ, ఖజానాకు గండికొడుతున్న అక్రమ ఇసుక తవ్వకాలు, ఖనిజాల అనధికార రవాణాకు అడ్డుకట్ట వేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలు తీసుకోబోతోంది. కేవలం నామమాత్రపు తనిఖీలకు స్వస్తి పలికి, వివిధ శాఖల మధ్య సమన్వయం లోపించకుండా ఉండేలా ఒక సమగ్ర మధ్యంతర మార్గదర్శకాలను తెరపైకి తెచ్చింది. ఫిర్యాదు అందిన క్షణం నుంచి మొదలుకుని, సంయుక్త తనిఖీలు, జరిమానాల వసూలు, బాధ్యులైన అధికారులపై వేటు వేసే వరకు ప్రతి దశలోనూ స్పష్టమైన బాధ్యతలను నిర్దేశిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ అయ్యాయి.
రూ.340.9 కోట్ల భారీ జరిమానాలు : బాపట్ల జిల్లాలో ఇసుక అక్రమ తవ్వకాలపై మాజీ ఎమ్మెల్యే ఆమంచి కృష్ణమోహన్ దాఖలు చేసిన ప్రజాప్రయోజన వ్యాజ్యంపై గతనెల 1న హైకోర్టు విచారణ జరిపింది. అధికార యంత్రాంగం వైఫల్యాన్ని ప్రస్తావిస్తూ ధర్మాసనం ఇచ్చిన కీలక ఆదేశాలను పరిగణలోకి తీసుకున్న ప్రభుత్వం కఠిన మార్గదర్శకాలను రూపొందించింది. అక్రమ తవ్వకాలను అరికట్టడంలో అన్ని శాఖలు ఐక్యంగా పనిచేయాలని, ఏ శాఖ బాధ్యత ఏమిటో తేల్చాలని న్యాయస్థానం స్పష్టం చేసిన మరుక్షణమే స్పందించింది. ఈనెల 3న సీఎస్ సాయిప్రసాద్ అధ్యక్షతన వివిధ శాఖల అధికారులతో ఉన్నతస్థాయి సమన్వయ సమావేశం జరిగింది.
గత రెండేళ్లలో ఇసుక అక్రమాలపైనే గనులు, భూగర్భ వనరుల శాఖ 2,113 కేసులు నమోదు చేయగా 6.24 కోట్ల జరిమానా విధించారు. అంతేకాదు అక్రమ రవాణాకు పాల్పడిన 117 వాహనాలను బ్లాక్లిస్ట్లో చేర్చారు. 21 ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదయ్యాయి. 2024 - 25 నుంచి 2026 సెప్టెంబర్ 30 వరకు ఏకంగా 9,120 ఉల్లంఘన కేసులు వెలుగు చూశాయి. రూ.340.9 కోట్ల భారీ జరిమానాలు విధించారు. ఇప్పటివరకు ఇదంతా ఒక ఎత్తయితే, ఇకపై క్షేత్రస్థాయిలో కఠిన నిఘా ఉండేలా సరికొత్త యంత్రాంగాన్ని సిద్ధం చేస్తున్నారు.
చేతులు దులుపుకునే పరిస్థితికి స్వస్తి : ఇకపై ఏ భూమి ఏ శాఖ పరిధిలో ఉందో, ఆ శాఖకు చెందిన సిబ్బంది నిరంతరం నిఘా వేయాల్సిందే. 'మా శాఖ కాదు' అని చేతులు దులుపుకునే పరిస్థితికి స్వస్తి పలికారు. నదీ పరివాహక ప్రాంతాల పరిధిలో సంబంధిత స్థానిక శాఖల అధికారులు పర్యవేక్షణ బాధ్యతలు భుజానకెత్తుకోవాలి. స్వయంగా తనిఖీలు చేసి అనుమానాస్పద కదలికలను గుర్తించాలి. మీడియా ద్వారా లేదా నేరుగా ప్రజల నుంచి అందే ప్రతి ఫిర్యాదును జిల్లా గనులు, భూగర్భ వనరుల అధికారి ఒక ప్రత్యేక కేస్ నంబరు కేటాయించి నమోదు చేయాలి. ఏ శాఖకు ఫిర్యాదు అందినా వెంటనే గనులు శాఖకు చేరవేయాలి.
ఫిర్యాదు అందిన 3 పని దినాల్లోగా సంబంధిత భూమి వివరాలు, యాజమాన్య హక్కులు, జియో కోఆర్డినేట్లను ఆయా శాఖలు అందించాలి. గనులు, రెవెన్యూ, పోలీసు శాఖల అధికారులు సంయుక్తంగా క్షేత్రస్థాయిలో తనిఖీ చేసి 3 రోజుల్లోగా నివేదిక ఇవ్వాలి. అక్రమ తవ్వకాలు నిజమని తేలితే వెనువెంటనే తవ్విన ఖనిజాల పరిమాణాన్ని, ప్రభుత్వ ఖజానాకు వాటిల్లిన నష్టాన్ని కచ్చితంగా అంచనా వేయాలి. తక్షణమే భారీ జరిమానాలు విధించి వసూలు చేయాలి. అక్రమ రవాణాకు వాడిన వాహనాలను స్వాధీనం చేసుకోవాలి. చెల్లించని జరిమానాలను రెవెన్యూ రికవరీ చట్టం కింద కఠినంగా వసూలు చేస్తారు. నేరం రుజువైతే తక్షణం ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదు చేయాలని ఎస్పీలను ఆదేశించారు.
జిల్లా స్థాయి టాస్క్ఫోర్స్ : ప్రతి జిల్లాలో కలెక్టర్ అధ్యక్షతన 'జిల్లా స్థాయి టాస్క్ఫోర్స్' క్రియాశీలంగా పనిచేయనుంది. ఎస్పీ, జాయింట్ కలెక్టర్తో పాటు వివిధ శాఖలు అధికారులు ఇందులో సభ్యులుగా ఉంటారు. ప్రతి 15 రోజులకు ఒకసారి ఈ కమిటీ సమావేశమై కేసుల పురోగతిని సమీక్షిస్తుంది. ఏ కేసుకు ఏ అధికారి బాధ్యత వహించాలి, ఏ గడువులోగా చర్యలు పూర్తి చేయాలో మినిట్స్లో నమోదు చేయాలి. అక్రమ తవ్వకాలపై వస్తున్న ఫిర్యాదులు, తనిఖీ నివేదికలు, జరిమానాల వసూళ్లు, కేసుల పురోగతిని పారదర్శకంగా పర్యవేక్షించేందుకు రానున్న 30 రోజుల్లో ఒక ప్రత్యేక ఆన్లైన్ పోర్టల్ను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని గనులు, భూగర్భ వనరుల శాఖ డైరెక్టర్ను ప్రభుత్వం ఆదేశించింది.
ఉన్నతాధికారులు ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షించేలా అత్యాధునిక డ్యాష్బోర్డును అనుసంధానం చేయనున్నారు. అక్రమాలకు పరోక్షంగా సహకరించినా అధికారులపై వేటు తప్పదని ప్రభుత్వం హెచ్చరించింది. తనిఖీలకు వెళ్లే సిబ్బందికి ఎలాంటి ప్రాణాపాయం కలగకుండా తగిన పోలీసు రక్షణ కల్పించాలని ఎస్పీలను ఆదేశించారు. వివిధ శాఖలు రానున్న 15 రోజుల్లో తమ సలహాలు, సూచనలను ప్రభుత్వానికి అందించాలి. వాటిని క్రోడీకరించి నవంబర్ నెలాఖరులోగా గనులు, భూగర్భ వనరుల శాఖ ఆధ్వర్యంలో మరో ఉన్నతస్థాయి సమావేశం నిర్వహించి తుది సమగ్ర మార్గదర్శకాలను రాష్ట్రస్థాయి కమిటీకి సమర్పించనున్నారు.
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