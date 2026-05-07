పుట్టపర్తిలో యుద్ధవిమానాల ప్రాజెక్టు, ఫ్లైట్‌ టెస్టింగ్‌ సెంటర్‌ - ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు

ఫ్లైట్‌ టెస్టింగ్‌ సెంటర్‌ ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు - అవసరమైన భూమి, మౌలిక సదుపాయాలను కల్పించనున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం - నివాస టౌన్‌షిప్‌తో కలిపి శాటిలైట్‌ ఆఫీస్‌ కాంప్లెక్స్‌ కోసం మరో 200 ఎకరాలు

Flighting Flights Project In Satyasai District
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 7, 2026 at 1:01 PM IST

Fighter Aircraft Project In Satyasai District : శ్రీసత్యసాయి జిల్లా పుట్టపర్తిలో యుద్ధ విమానాల ప్రాజెక్టు ఫ్లైట్ టెస్టింగ్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మేరకు అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ అయ్యాయి. ఈ ప్రాజెక్టు విజయవంతంగా నడవడానికి సంబంధించిన ప్రతిపాదనను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం డీఆర్డీవో (డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్)కు సమర్పించింది. దానిని డీఆర్డీవో కూడా సంతృప్తికరంగా ఆమోదించింది.

ఈ ప్రాజెక్టు కోసం అవసరమైన భూమి, మౌలిక సదుపాయాలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సమకూర్చనుంది. ముఖ్యంగా పుట్టపర్తి విమానాశ్రయం రన్​వేకు అనుబంధంగా సుమారు 150 ఎకరాల భూమిని ప్రాజెక్టు నిర్వాహణకు కేటాయించనుంది. అదనంగా, నివాస టౌన్​షిప్​ అభివృద్ధి, శాటిలైట్ ఆఫీస్ కాంప్లెక్స్ నిర్మాణం కోసం మరో 200 ఎకరాలు ఏరోనాటికల్ డెవలప్మెంట్ ఏజెన్సీ (ఏడీఏ)కి ఉచితంగా కేటాయించనున్నాయి.

ఈ సదుపాయాలతో పుట్టపర్తి ప్రాంతం యుద్ధవిమానాల అభివృద్ధిలో ముఖ్యమైన కేంద్రంగా మారేందుకు అవకాశం కలుగుతుంది. ఫ్లైట్ టెస్టింగ్ సెంటర్ ఏర్పాటుతో పాటు, ఈ ప్రాజెక్టు ప్రాంతీయ ఆర్థికాభివృద్ధికి కూడా దోహదపడనుందని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కేంద్ర రక్షణ సంస్థల మధ్య సమన్వయంతో ఈ ప్రాజెక్టు త్వరగా పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ నేపథ్యంతో పుట్టపర్తి విమానాశ్రయం వైపు పటిష్టమైన మౌలిక సదుపాయాల నిర్మాణం, సాంకేతిక పరిజ్ఞాన వినియోగం, ఉద్యోగావకాశాల సృష్టి ప్రాంతీయాభివృద్ధికి కీలకంగా మారనున్నాయి.

శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలోని పుట్టపర్తిలో యుద్ధ విమానాలు : శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలోని పుట్టపర్తి సమీపంలో ఐదవ తరం 'స్టెల్త్' యుద్ధ విమానాల తయారీ ప్రాజెక్టు ఏర్పాటు కానుంది. ఈ ప్రాజెక్టుతో పాటు, దీనికి అనుబంధంగా వచ్చే పరిశ్రమల ద్వారా సుమారు రూ.1 లక్ష కోట్ల పెట్టుబడులు సమకూరుతాయని అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ నెల 15వ తేదీన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఈ ప్రాజెక్టుకు శంకుస్థాపన చేస్తారని మంత్రి సత్యకుమార్​ వెల్లడించారు.

ఈ కేంద్రంలో స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో అభివృద్ధి చేసిన సుమారు 140 అధునాతన మధ్యస్థ యుద్ధ విమానాలను (AMCA) తయారు చేయనున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ అయిన 'రక్షణ పరిశోధన అభివృద్ధి సంస్థ' (DRDO) ఈ ప్రాజెక్టు ఏర్పాటు బాధ్యతలను ప్రధానంగా పర్యవేక్షిస్తోంది. AMCA విమానాలకు అవసరమైన వ్యవస్థల రూపకల్పన, పరీక్షలు వివిధ భాగాల (modules) కూర్పు పనులు బెంగళూరు కేంద్రంగా పనిచేసే 'ఏరోనాటికల్ డెవలప్‌మెంట్ ఏజెన్సీ' (ADA) వద్ద పూర్తి చేస్తారు. ఈ భాగాలను బెంగళూరు నుంచి శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలోని పుట్టపర్తికి తరలించాలని ఈ ప్రతిపాదనలో పేర్కొన్నారు. విమాన నమూనాల తుది కూర్పు (final assembly) నేలపైన నిర్వహించే పరీక్షల కార్యకలాపాలు పుట్టపర్తిలోని కేంద్రంలో జరుగుతాయి.

విమాన పరీక్షల సముదాయం శాస్త్రవేత్తల నివాస గృహాలు, తయారీ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రభుత్వం DRDOకు 600 ఎకరాల భూమిని కేటాయించింది. ప్రైవేటు రంగ భాగస్వాములతో కలిసి ADA ఈ కేంద్రాన్ని నిర్మించనుంది. AMCA అభివృద్ధి తయారీ ప్రక్రియలో 'టాటా అడ్వాన్స్‌డ్ సిస్టమ్స్', 'L&T' 'భారత్ ఫోర్జ్' వంటి సంస్థల సహకారాన్ని తీసుకోవాలని ప్రతిపాదించారు.ఈ ప్రాజెక్టుకు అనుబంధంగా పలు అనుబంధ పరిశ్రమలు కూడా ఏర్పాటు కానున్నాయి. వీటి ఏర్పాటు కోసం ప్రాజెక్టు స్థలానికి అత్యంత సమీపంలో ప్రభుత్వం అదనంగా మరో 400 ఎకరాల భూమిని అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది.

