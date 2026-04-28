ETV Bharat / state

విశాఖకు గూగుల్ రావడంలో చంద్రబాబు, లోకేశ్​ కృషి మరవలేనిది: గూగుల్ క్లౌడ్ సీఈవో కురియన్

విశాఖలో గూగుల్ ఏఐ డేటా హబ్‌కు శంకుస్థాపన - వీడియో సందేశం పంపిన గూగుల్ క్లౌడ్ సీఈవో - వికసిత్ భారత్ సాధనలో విశాఖ గూగుల్ సెంటర్ రోడ్‌ మ్యాప్‌గా నిలవనుందని వెల్లడి

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 28, 2026 at 12:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Google Cloud CEO Thomas Kurian Video Message: వికసిత్ భారత్ సాధనలో విశాఖ గూగుల్ ఏఐ డేటా సెంటర్ రోడ్ మ్యాప్​గా నిలవనుందని గూగుల్ క్లౌడ్ సీఈవో థామస్ కురియన్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఫుల్ స్టాక్ ఏఐతో భారత ప్రజలను ఎంపవర్ చేయడానికి ఇది ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని తెలిపారు. విశాఖకు గూగుల్ రావడంలో సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్​ కృషి మరవలేనిదంటూ ప్రశంసలు కురిపించారు.

కాగా విశాఖలో ప్రతిష్టాత్మక గూగుల్ డేటా సెంటర్‌కు శంకుస్థాపన జరిగింది. తర్లువాడలో గూగుల్ ఏఐ డేటా సెంటర్‌కు సీఎం చంద్రబాబు, కేంద్రమంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్‌, ఐటీ మంత్రినారా లోకేశ్‌, కేంద్రమంత్రులు రామ్మోహన్‌నాయుడు, శ్రీనివాసవర్మ భూమిపూజ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో గూగుల్‌ క్లౌడ్ వైస్‌ ప్రెసిడెంట్ వికాస్ కోలీ, అదానీ పోర్ట్స్‌ అండ్ సెజ్ ఎండీ కరణ్ అదానీ పాల్గొన్నగా గూగుల్ క్లౌడ్ సీఈఓ థామస్ కురియన్‌ వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌ ద్వారా శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ మహత్తర కార్యక్రమంలో భాగస్వామ్యమైనందుకు ఎంతో ఆనందంగా ఉందంటూ థామస్ కురియన్ వీడియో సందేశం పంపారు.

''వికసిత్ భారత్ సాధనలో విశాఖ గూగుల్ సెంటర్ రోడ్‌ మ్యాప్‌గా నిలవనుంది. ఫుల్ స్టాక్‌ ఏఐతో ప్రజలను ఎంపవర్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. విశాఖకు గూగుల్ రావడంలో సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్ కృషి మరవలేనిది. మహత్తర కార్యక్రమంలో భాగస్వామ్యమైనందుకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది''- థామస్ కురియన్, గూగుల్ క్లౌడ్ సీఈవో

2028 నాటికి డేటా సెంటర్‌ నిర్మాణం పూర్తి: 15 బిలియన్‌ డాలర్లు భారత కరెన్సీలో రూ.లక్షా 50 వేల కోట్ల భారీ పెట్టుబడితో ఒక గిగావాట్‌ సామర్థ్యంతో గూగుల్‌ సంస్థ ఏఐ డేటా సెంటర్‌ ఏర్పాటు చేస్తోంది. 2028 నాటికి డేటా సెంటర్‌ నిర్మాణం పూర్తిచేయాలని గూగుల్‌ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. గూగుల్‌ డేటా సెంటర్‌ ఏర్పాటుతో లక్షా 88 వేల మందికి ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని అంచనా. స్థానిక స్టార్టప్‌లు, పరిశోధనలు, డిజిటల్ సేవలకు ఈ ప్రాజెక్టు భారీ ఊతం ఇవ్వనుంది. ఐటీ, ఏఐ, క్లౌడ్ సేవల రంగాల్లో విస్తృత అవకాశాలు ఏర్పడతాయి. డేటా సైన్స్, సైబర్ సెక్యూరిటీ, క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్చర్ రంగాల్లో నైపుణ్యాల అభివృద్ధికి దోహదపడుతుంది. రాష్ట్రంలో టెక్నాలజీ ఆధారిత ఉద్యోగ మార్కెట్‌ను విస్తరింజేచేస్తుంది.

TAGGED:

GOOGLE CLOUD CEO THOMAS KURIAN
GOOGLE AI DATA HUB IN VISAKHAPATNAM
విశాఖలో గూగుల్ డేటా హబ్‌ శంకుస్థాపన
THOMAS KURIAN VIDEO MESSAGE
GOOGLE CLOUD CEO VIDEO MESSAGE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.