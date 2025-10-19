విశాఖ రూపురేఖలు మారిపోతాయి: గూగుల్ సీఈవో సుందర్ పిచాయ్
‘డ్రీమ్ఫోర్స్-2025’ చర్చావేదికలో పాల్గొన్న గూగుల్ సీఈవో సుందర్ పిచాయ్ - అమెరికా తర్వాత అతి పెద్ద ఏఐ పెట్టుబడి విశాఖలోనే అని తెలిపిన గూగుల్ సీఈవో
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 19, 2025 at 7:41 AM IST
SUNDAR PICHAI GOOGLE DATA CENTER: గూగుల్ డేటా సెంటర్ ఏర్పాటుతో విశాఖ రూపురేఖలు మారిపోతాయని ఆ సంస్థ సీఈవో సుందర్ పిచాయ్ విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. ఏఐలో అమెరికా తర్వాత అతి భారీ పెట్టుబడి సాగరతీర నగరమైన విశాఖలోనే పెడుతున్నామని స్పష్టం చేశారు. విశాఖలో గూగుల్ పెట్టుబడిపై ఆయన స్పందించారు.
సిలికాన్వ్యాలీ వేదికగా చర్చ: అమెరికాకు చెందిన ప్రముఖ కస్టమర్ రిలేషన్షిప్ మేనేజ్మెంట్ వేదిక సేల్స్ఫోర్స్ సంస్థ సీఈవో మార్క్ బేనిఆఫ్ అమెరికాలోని సిలికాన్వ్యాలీలో ఇటీవల నిర్వహించిన ‘డ్రీమ్ఫోర్స్-2025’ చర్చావేదికలో గూగుల్ సీఈవో సుందర్ పిచాయ్ పాల్గొన్నారు.
మార్క్ బేనిఆఫ్ దక్షిణ భారతదేశం, అక్కడి ప్రజల విలువలు, ఆహారపు అలవాట్లను ప్రశంసించారు. ఇండియాలో తనకిష్టమైన ప్రాంతం దక్షిణాదిలోనే ఉందన్న ఆయన, మసాలా దోశ తనకెంతో ఇష్టమన్నారు. దక్షిణ భారతదేశంలో విలువలు, మాతృస్వామ్యానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తారని తెలిపారు. మహిళలు ఇంటి యజమానులుగా, మార్గదర్శకులుగా ఉంటారు. త్రివేండ్రంలో తాను కలిసిన ఓ మహిళా గురువు తమపై ఎంతో ప్రభావం చూపారు అని బేనీఆఫ్ అన్నారు.
దీనికి సుందర్ పిచాయ్ స్పందిస్తూ “దక్షిణ భారతదేశం గురించి ప్రస్తావించారు కాబట్టి ఒక విషయం గుర్తు చేస్తున్నాను. గత ఆదివారం రాత్రి భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి ఫోన్ చేసినప్పుడు దక్షిణాదిలో ఎదుగుతున్న అందమైన సాగరతీర నగరం విశాఖపట్నం గురించి చెప్పాను. అక్కడ అమెరికా తర్వాత అతి పెద్ద ఏఐ పెట్టుబడులు పెడుతున్నాం" అని చెప్పారు.
15 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడితో 1 గిగావాట్కి మించిన డేటా సెంటర్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. 80 శాతానికి పైగా శుద్ధ ఇంధనం వాడతాం. విశాఖ నుంచి సబ్సీ కేబుల్స్ వెళ్తాయి. ఆ ప్రాంతం మొత్తం రూపురేఖలు మార్చేంత పెట్టుబడి పెడుతున్నామని ప్రధానికి తెలిపాను. దేశాభివృద్ధి కోసం నిరంతరం శ్రమిస్తున్న ప్రధానమంత్రి దృష్టికి ఈ విషయాలన్నీ తీసుకెళ్లాను.” - సుందర్ పిచాయ్, గూగుల్ సీఈవో
రోటరీ ఫోన్ నుంచి ఏఐ దశాబ్దం వరకు - నా ప్రయాణం: “నేను ప్రతి సాంకేతికతను అందుకోవడానికి సుదీర్ఘకాలం వేచిచూడాల్సి వచ్చింది. రోటరీ ఫోన్లను అప్పట్లో ప్రభుత్వం తయారుచేసేది. అందుకోసం చాంతాడంత వెయిటింగ్ లిస్ట్ ఉండేది. ఐదేళ్లు వేచిచూశాక మా ఇంటికి ఆ ఫోన్ వచ్చింది. ఇరుగుపొరుగువారు మా ఇంటికొచ్చి వాళ్ల బంధువులకు ఫోన్ చేసుకొనేవారు" అని నాటి విషయాలను గుర్తుచేసుకున్నారు.
అదే విధంగా సుందర్ పిచాయ్ మాట్లాడుతూ, "ఆ ఫోన్ రావడంతో దానిచుట్టూ ఒక సమాజం తయారైంది. సాంకేతికత మన జీవితంలో మార్పు తేవగలదని అప్పుడే అర్థమైంది. సుదీర్ఘకాలం తర్వాత కంప్యూటర్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. తొలినాళ్లలో వారానికి ఒక గంట మాత్రమే ఉపయోగించేవాళ్లం. కానీ స్టాన్ఫర్డ్ విశ్వవిద్యాలయంలో వర్క్స్టేషన్లు చూసినప్పుడు మొత్తం ప్రపంచం అక్కడే ఉన్నట్లు అనిపించింది. దాంతో ప్రజలకు సాంకేతికతను అందుబాటులోకి తేవాలన్న భావన బలంగా ఏర్పడింది.” అన్నారు.
భౌతికశాస్త్రం నుంచి గూగుల్ దాకా: “నాకు భౌతికశాస్త్రంపై ఆసక్తి. సెమీకండక్టర్స్, కంప్యూటర్స్పై చాలా ఇష్టం ఉండేది. ఎదిగే వయసులో సిలికాన్ వ్యాలీలో ఇసుకను సెమీకండక్టర్గా మారుస్తారని విని ఆశ్చర్యమేసేది. సిలికాన్ వ్యాలీలో ఉండాలన్న కోరికతో ఐఐటీలో చదువు పూర్తయ్యాక స్టాన్ఫర్డ్లో చేరాను. 2000-01లో తొలిసారి గూగుల్ ఉపయోగించడం మొదలుపెట్టినప్పుడు ప్రపంచానికి సమాచారాన్ని అందించగలిగేది ఇదే అని నమ్మాను.
అందుకే 2004లో గూగుల్లో చేరాను. ‘మేక్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూనివర్సల్లీ యాక్సెసబుల్ అండ్ యూజ్ఫుల్’ అన్న గూగుల్ నినాదం నన్ను బాగా ఆకర్షించింది. ఇప్పుడు ఏఐ ఆ నినాదానికి తుది రూపం. నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా సాంకేతికత నీకు ఊతమిస్తుంది. ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే గొప్ప సమానత్వాన్ని తీసుకొస్తోంది." అని సుందర్ పిచాయ్ తెలిపారు.
2 డాలర్ల కాల్ నుంచి గూగుల్ బీమ్ వరకూ: సుందర్ పిచాయ్ మాట్లాడుతూ, “నేను అమెరికా వచ్చినప్పుడు ఇంటికి ఫోన్ చేయాలంటే 2 డాలర్ల 30 సెంట్లు ఖర్చయ్యేది. అది ఖరీదు కావడంతో ఉత్తరాలు రాసేవాళ్లం. ఇప్పుడు సాంకేతికత వల్ల తల్లిదండ్రులతో రోజూ మాట్లాడగలుగుతున్నాం. మేం ‘గూగుల్ బీమ్’పై పనిచేస్తున్నాం. దాని ద్వారా ఇద్దరు వ్యక్తులు దూరంగా మాట్లాడుకున్నా భౌతికంగా ఒకేచోట ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది.” అని పేర్కొన్నారు.
అమెరికా అవకాశాల గని - కష్టపడితే ఏదైనా సాధ్యం: అమెరికాలో ఉండే అవకాశాలపై సుందర్ పిచాయ్ మాట్లాడారు. “అమెరికా అవకాశాల గని. కానీ కొద్దిమంది మాత్రమే దాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకుంటారు. ఇక్కడ కలలను సాకారం చేసుకోవాలంటే కష్టపడాలి. కష్టపడి పనిచేస్తే ఏదైనా సాధ్యమే.” అని స్పష్టం చేశారు.
సాంకేతికత నిరంతరం పురోగమిస్తోందన్న సుందర్ పిచాయ్, మనం దాన్ని అక్కున చేర్చుకుంటే అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు ఉంటాయని అన్నారు. “2026 మరింత ఉద్విగ్నంగా ఉంటుంది. రాబోయే పదేళ్లలో మనం డిజిటల్ సూపర్ ఇంటెలిజెన్స్ దశకు చేరుకుంటాం. క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ ప్రధాన భూమికలోకి వస్తుంది. వాణిజ్యపరంగా క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్ను త్వరలో అందుబాటులోకి తెస్తాం.” అని తెలిపారు.
ఏఐ దశాబ్దం మొదలైంది: “గూగుల్లో 2017లో తొలిసారి ఏఐ ఆధారిత డేటా సెంటర్ల గురించి చర్చించాం. ఇప్పుడు రాబోయేది ఏఐ దశాబ్దం. అందుకే ఏఐని పూర్తిస్థాయిలో అభివృద్ధి చేయాలని నిర్ణయించాం. దీనికోసం సొంత చిప్స్ తయారుచేశాం. గూగుల్ రీసెర్చ్, గూగుల్ బ్రెయిన్, గూగుల్ డీప్మైండ్ పేరుతో ప్రపంచస్థాయి పరిశోధన బృందాలను ఏర్పాటు చేశాం. జెమినై ప్రారంభించాం. ఈ ఏడాదిలోనే జెమినై 3.0 విడుదల చేస్తాం.” అని సుందర్ పిచాయ్ వ్యాఖ్యానించారు.
గూగుల్ బ్రౌజర్ నుంచి జెమినై దాకా ప్రయాణం: “తాను గూగుల్లో చేరినప్పుడు ఎరిక్ సీఈఓగా ఉండేవారు. 2006లో బ్రౌజర్ రూపొందిస్తున్నప్పుడు మీకేమైనా పిచ్చా? అని ఆయన నన్ను అడిగారు. మనం ఉన్నది బ్రౌజర్ రూపొందించడానికా? అని ఆయన తనను నిలదీశారు. కానీ రూపొందించి చూపించాక ఆయన పూర్తి మద్దతు ఇచ్చారు". అని అన్నారు. అదే విధంగా తన తల్లి విపరీతంగా చదివేదన్న సుందర్ పిచాయ్, ఆర్థిక పరిస్థితుల కారణంగా హైస్కూల్కు మించి వెళ్లలేకపోయిందన్నారు. ఆమె వల్లే తనకు పుస్తకపఠనంపై ప్రేమ పుట్టిందన్నారు. దాంతోనే తనకు జ్ఞానం అబ్బిందని గుర్తు చేసుకున్నారు.
ప్రధాని మోదీతో మాట్లాడటం సంతోషంగా ఉంది: గూగుల్ సీఈవో సుందర్ పిచాయ్