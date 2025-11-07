ETV Bharat / state

రోడ్డు ప్రమాద 'ప్రాణదాత'లకు భారీ ప్రోత్సాహకం - ఎక్కువమందిని కాపాడితే రూ.లక్ష నజరానా

ప్రాణదాతలను ప్రోత్సహించేందుకు 'గుడ్​ సమరిటన్' పథకం - ప్రోత్సాహకంగా రూ. 5000 నగదు బహుమానంతో పాటు ప్రశంసాపత్రం - ఎక్కువ మందిని కాపాడిన వారిలో ఏడాదికి 10 మందికి రూ.లక్ష అదనపు ప్రోత్సాహకం

Rescue The Injured Of Road Accidents
Rescue The Injured Of Road Accidents (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 7, 2025 at 6:43 PM IST

Updated : November 7, 2025 at 6:58 PM IST

Rescue The Injured Of Road Accidents : 'అయిదు నిమిషాల ముందు తీసుకొచ్చి ఉంటే బతికేవారు' ఈ మాట సినిమాల్లోనే కాదు నిజ జీవితంలోనూ ఎదురయ్యేదే! గత కొన్ని రోజులుగా రోడ్డు ప్రమాదాలను చూస్తూ ఉన్నాం. దేశంలో ప్రతి రోజు ఏదో ఒక చోట ఇలాంటి ఘటనలు జరుగుతునే ఉన్నాయి. వాటిని అరికట్టేందుకు ప్రభుత్వం ఎన్ని చర్యలు చేపట్టినప్పటికీ ప్రమాదం బారిన పడినవారిని కాపాడలేక పోతోంది. ఇలాంటి సంఘటనలు చోటుచేసుకున్న సందర్భాలలో దగ్గరలో ఉండే వారు తలచుకుంటే తక్షణం వారికి సాయం చేయగలరు. అయితే అలా సాయం చేయడానికి కూడా భయపడుతూ ఉండటంతో ఎందరో ప్రాణాలను కోల్పోతున్నారు.

ఈ రోజుల్లో ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే చూసినా పట్టించుకోకుండా వెళ్లిపోయేవారే ఎక్కువ. వారిని కాపాడితే పోలీస్​స్టేషన్ల చుట్టూ తిరగాల్సి వస్తుందని, మార్గమధ్యలో చనిపోతే కేసు అవుతుందేమోనని భయంతో దూరంగా ఉంటారు. ఇలాంటి సందర్భాల్లో స్పందించి క్షతగాత్రులను హాస్పిటల్​కు తరలించే ప్రాణదాతలకు భయం లేకుండా 'గుడ్ సమరిటన్' పథకం ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వం అభయ హస్తం ఇస్తోంది.

ఫొటోలు తీశారు తప్ప సాయం చేయలేదు : జాతీయ రహదారిపై ఇద్దరు యువకులను గుర్తుతెలియని వాహనం ఢీకొట్టింది. వారు రక్తపు మడుగులో కొట్టుమిట్టాడుతున్నా చుట్టూ గుమిగూడిన జనం సెల్​ఫోన్​లో ఫొటోలు తీశారు తప్ప ఎవరూ సాయం చేయలేదు. కాగా చివరకు ఓ వ్యక్తి 108కి కాల్​ చేసి సమాచారం ఇవ్వడంతో క్షతగాత్రులను ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. అయితే అప్పటికే వారు ప్రాణాలు విడిచారు.

రూ.లక్ష అదనపు ప్రోత్సాహకం : కేంద్ర ప్రభుత్వం రోడ్డు ప్రమాదాల బారిన పడిన వారిని కాపాడిన ప్రాణదాతలను ప్రోత్సహించేందుకు 'గుడ్​ సమరిటన్' పథకం కింద రూ. 5 వేల నగదుతో పాటు ప్రశంసాపత్రం అందజేస్తోంది. ఎక్కువ మందిని కాపాడిన 10 మందికి ఏటా రూ.లక్ష అదనపు ప్రోత్సాహకం అందజేస్తోంది.

'ప్రాణదాత' అంటూ ఎక్నాలెడ్జ్​మెంట్ : ప్రమాదం జరిగిన గంటలోపు క్షతగాత్రులను ఆసుపత్రికి తరలించిన తర్వాత స్థానిక పోలీసులకు సమాచారం ఇస్తే 'ప్రాణదాత' అంటూ మీ పేరు, వివరాలు, ప్రమాదానికి సంబంధించిన సమాచారంతో ఎక్నాలెడ్జ్​మెంట్ ఇస్తారు. సంబంధిత ప్రాణదాత వివరాలను ఆసుపత్రి వర్గాలు కూడా ధ్రువీకరిస్తూ పోలీసు స్టేషన్లకు సమాచారం అందిస్తాయి. అనంతరం పోలీసులు వాటిని పరిశీలించి, జిల్లా స్థాయి అప్రైజల్ కమిటీ (కలెక్టర్)కి పంపుతారు.

అక్కడి నుంచి ప్రాణదాతకు ప్రోత్సాహం అందించాలంటూ రాష్ట్ర రవాణా కమిషనర్​కు సిఫారసు చేస్తారు. రవాణాశాఖ సంబంధిత వ్యక్తి ఖాతాలో రూ. 5వేలు జమ చేయడంతో పాటు ప్రశంసాపత్రం అందజేస్తుంది. ఒక వ్యక్తికి ఏడాదిలో గరిష్ఠంగా అయిదుసార్లు ఈ అవార్డు అందిస్తారు.

భయపడాల్సిన అవసరంలేదు : రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడిన వారిని ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్తే పోలీస్​ స్టేషన్​ల చుట్టూ తిరగాల్సి వస్తోందని ప్రజలు భయపడాల్సిన అవసరంలేదు. ప్రమాద బాధితులకు స్వచ్ఛందంగా సహాయం చేసే వారిని వేధింపులు, నిర్బంధం లాంటి వాటి నుంచి గుడ్ సమరిటన్ చట్టం రక్షిస్తుంది.

దీని ప్రకారం వారు ఎటువంటి పౌర లేదా క్రిమినల్ చర్యలకు బాధ్యత వహించరు. క్షతగాత్రులను చేర్చిన వెంటనే ఆసుపత్రి నుంచి వెళ్లిపోవచ్చు. వ్యక్తిగత వివరాలను అందించాల్సిన అవసరం లేదు. బాధితుడి చికిత్స కోసం డబ్బులు ఖర్చు చేయనక్కర్లేదు.

నలుగురికి సాయపడితేనే జీవితానికి ఆనందం - చిన్న హెల్ప్​తో నిలుస్తున్న ప్రాణాలు

నిత్యం రోడ్డు ప్రమాదాలు - వారే కారణం అంటున్న గణాంకాలు

