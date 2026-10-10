APAIMS App : ఏపీఏఐఎంఎస్ యాప్తో అధిక ఎరువుల వాడకానికి చెక్
Farming With APAIMS App : వ్యవసాయంలో ఎరువుల వాడకాన్ని తగ్గించడంపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారిస్తోంది. ఎందుకంటే వాటిని అధికంగా వాడటం వల్ల నేల సారవంతం దెబ్బతిని, పర్యావరణానికి హాని కలుగుతుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 7:33 AM IST
Good Results In Farming With APAIMS App : వ్యవసాయంలో అధికమోతాదులో ఎరువుల వినియోగం సరికాదు సీఎం చంద్రబాబు తరచూ చెప్పే మాట ఇది. ఎందుకంటే వాటిని ఎక్కువగా వాడితే భూసారం దెబ్బతిని పర్యావరణానికి హాని కలుగుతుంది. అందుకే సాగులో ఎరువుల వాడకం తగ్గించాలనే ఉద్దేశంలో ఏపీఏఐఎంఎస్ యాప్ను ప్రభుత్వం తెచ్చింది. ఇది మంచి ఫలితాలను ఇస్తోందని ఏలూరు జిల్లాలో ఈ ఏడాది ఎరువులు వినియోగం గణనీయంగా తగ్గిందని వ్యవసాయశాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు.
ప్రత్యేక యాప్ను ప్రవేశపెట్టిన ప్రభుత్వం : ప్రస్తుతం సాగులో ఎరువుల వినియోగం అనేది విపరీతంగా పెరుగుతోంది. అధిక దిగుబడుల కోసం రైతులు ఎరువులు, క్రిమి సంహారక మందులను ఎక్కువగా వినియోగిస్తున్నారు. ఎరువుల ద్వారా పండిన పంట తినడం వల్ల అనేక అనారోగ్య సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతాయని వైద్యులు చెబుతున్నారు. అందుకే రైతులు సేంద్రీయ సాగు వైపు ఆసక్తి పెంచుకోవాలని ప్రభుత్వం సూచిస్తోంది. అంతేకాకుండా, సాగులో ఎరువుల వినియోగాన్ని తగ్గించేందుకు వ్యవసాయ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఒక ప్రత్యేక యాప్ను ప్రవేశపెట్టారు. దీని ద్వారా ఈ క్రాప్ చేసిన రైతులకు ఎంత మోతాదులో ఎరువులు అవసరమో ఆంతమేరకే ఆధార్కార్డును ప్రామాణికంగా తీసుకొని అన్నదాతలకు ఎరువులను పంపిణీ చేస్తోంది. ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన ఏపీఏఐఎంఎస్ యాప్తో విచ్చలవిడి వినియోగం కొంత తగ్గింది.
ఎరువుల వినియోగాన్ని తగ్గించేందుకు యాప్ : ఎరువుల వినియోగాన్ని తగ్గించేందుకు ప్రవేశపెట్టిన ఈ యాప్ కారణంగా, కేవలం ఒక ఖరీఫ్ సీజన్లోనే 12,500 మెట్రిక్ టన్నుల యూరియా, 4,500 మెట్రిక్ టన్నుల డీఏపీ వినియోగం తగ్గిందని ఏలూరు జిల్లా వ్యవసాయ శాఖ అంచనా వేసింది.ఈ యాప్తో ఎరువుల అక్రమ తరలింపు, మళ్లింపు వంటి వాటికి చెక్ పడింది. అవసరమైన పంటలకు మాత్రమే రైతులు యూరియా తీసుకుంటున్నారు. ప్రభుత్వం ఈ యాప్ను తీసుకు రాకముందు అయిల్ పామ్, జామాయిల్ రైతులకు ఆధార్తో యూరియా ఇచ్చేవారు. ప్రస్తుతం ఈ యాప్లో ఏ పంటకు ఎరువు వినియోగిస్తున్నారు చివరిగా ఎప్పుడు తీసుకున్నారు వంటి వివరాలు నమోదు చేయాల్సి రావడంతో పరిమితికి మించి తీసుకోవాలన్నా యాప్ అనుమతించక ఎరువుల విచ్చలవిడి వినియోగం తగ్గిపోయింది.
"ప్రభుత్వం ఈ యాప్ను రైతుల కోసం అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఇది పంటలకు ఎంతో మేలు చేకూర్చే ఒక అద్భుతమైన కార్యక్రమం. ఈ యాప్లో పంటల వివరాలతో పాటు రైతులు, కౌలు రైతుల వివరాలను కూడా నమోదు చేస్తాము. ఇందులో ఎరువులకు సంబంధించి శాస్త్రవేత్తల సూచనలు కూడా ఉంటాయి. ఈ ఏడాది ఎరువుల వినియోగాన్ని కూడా మేము పర్యవేక్షించాం. గత ఏడాదితో పోలిస్తే వినియోగం కేవలం 78 శాతంగా మాత్రమే నమోదైంది, అంటే 22 శాతం తగ్గుదల కనిపించింది"-హబీబ్ బాషా, ఏలూరు జిల్లా వ్యవసాయశాఖ అధికారి
ఏలూరులో తగ్గిన ఎరువుల వినియోగం : ఖరీఫ్ సీజన్ లో ఏలూరు జిల్లాలో 1.18 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ఎరువుల లక్ష్యం కాగా 71,218 మెట్రిక్ టన్నులు వినియోగం మాత్రమే అయ్యింది. రబీ సీజన్కు సరిపడా ఎరువులను ముందస్తుగా జిల్లా యాంత్రంగా సిద్ధం చేస్తోంది. ఈ సీజన్లో 1.40 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు అవసరమవుతాయని వ్యవసాయ శాఖ అంచనా వేసింది. దీనికి ఇప్పటికే 48,336 మెట్రిక్ టన్నులు అందుబాటులో ఉన్నాయని జిల్లా అధికారులు తెలిపారు. ఏలూరు జిల్లాలో ఎరువుల వినియోగం తగ్గడంపై పర్యావరణ వేత్తలు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
'జీరో వేస్ట్ మార్కెట్ల'కు శ్రీకారం - తడిచెత్త నుంచి ఎరువులు తయారుచేస్తూ సత్ఫలితాలు
ఎరువులు పక్కదారి పట్టకుండా అరికట్టాం: మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు