ఇకపై మహిళలకు 33 శాతం సీట్లు - మంత్రి లోకేశ్ బిగ్ అనౌన్స్మెంట్
రాష్ట్రానికి పెట్టుబడిదారులు క్యూ కడుతున్నారంటే సీబీఎన్ వల్లే - సంక్షేమం, అభివృద్ధిపై చర్చకు నేను సిద్ధం, మీరు సిద్ధమా? - వైఎస్సార్సీపీకి మంత్రి లోకేశ్ సవాల్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 27, 2026 at 1:33 PM IST
Minister Lokesh Speech In Mahanadu 2026: తెలుగుదేశం పార్టీలో ఇకపై మహిళలకు 33 శాతం సీట్లు కేటాయిస్తామని తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు మంత్రి నారా లోకేశ్ కీలక ప్రకటన చేశారు. పార్లమెంట్లో బిల్లు పాసైనా, కాకపోయినా పార్టీ తరఫున వచ్చే ఎన్నికల్లో మహిళలకు 33శాతం సీట్లు కేటాయిస్తామని వెల్లడించారు. బిగ్ అనౌన్స్మెంట్ అని ఉదయం పెట్టిన పోస్టుకు అనుగుణంగా తన ప్రసంగంలో మహిళలకు రిజర్వేషన్ అంశాన్ని నారా లోకేశ్ ప్రకటించారు. పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ప్రారంభమైన మహానాడు కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడుతూ వైఎస్సార్సీపీ పోకడలను ఎత్తి చూపారు.
లోకేశ్ సవాల్: గొడ్డలి పార్టీ అంటే వైఎస్సార్సీపీకి కోపం వచ్చిందన్నారు. 'మాది గూగుల్ - మీది గొడ్డలి', 'మాది ఫైటర్ జెట్ - మీది ఫ్యాక్షన్', 'మాది కియా అయితే మీది కిడ్నాప్' బోత్ ఆర్ నాట్ సేమ్ అంటూ మంత్రి లోకేశ్ వైఎస్సార్సీపీకి చురకలంటించారు. రాష్ట్రానికి పెట్టుబడిదారులు క్యూ కడుతున్నారంటే సీబీఎన్ వల్లేనని లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు. సంక్షేమం, అభివృద్ధిపై చర్చకు నేను సిద్ధం, మీరు సిద్ధమా? అని వైఎస్సార్సీపీ నేతలకు సవాల్ విసిరారు. వైఎస్సార్సీపీకి ప్రజలే బుద్ధి చెప్పి టీమ్ 11ను అప్పగించారని ఎద్దేవా చేశారు. ప్రజలు ఎంతో నమ్మకంతో కూటమిని గెలిపించారన్నారు.
'భవిష్యత్తును ముందుగా చూసే విజనరీ నాయకుడు మన సీబీఎన్. మహిళలకు జోలికి వస్తే తోలు తీస్తానని సీబీఎన్ చెప్పారు, నిరూపించారు. తెలుగుదేశం పార్టీలో కార్యకర్తలే అధినేతలు. 2019 నుంచి 2024 వరకు కార్యకర్తలు అనేక కష్టాలు ఎదుర్కొన్నారు. ప్రశ్నిస్తే దొంగ కేసులు పెట్టి వేధించారు. వైఎస్సార్సీపీ దాష్టీకానికి తోట చంద్రయ్య ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఆయన కుటుంబానికి అండగా నిలబడి కుమారుడికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఇచ్చిన ఘనత చంద్రబాబుది.' -లోకేశ్, తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు
తెలుగువారి ఆత్మగౌరవం, పౌరుషం మన ఎన్టీఆర్: హైబ్రిడ్ విధానం అనగానే వైఎస్సార్సీపీ టీమ్ 11 ఎగతాళి చేసిందని, కానీ ముందు బ్యాటింగ్ చేసే బాధ్యత మా పసుపు సైన్యానిదేనని మంత్రి లోకేశ్ అన్నారు. తెలుగువారి ఆత్మగౌరవం, పౌరుషం మన ఎన్టీఆర్, స్త్రీశక్తిని ముందుగా గుర్తించింది ఆయనేనని లోకేశ్ తెలిపారు. 'ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్లినా మూడక్షరాల పేరే అదే సీబీఎన్, చంద్రబాబు లోపల 25 ఏళ్ల కుర్రాళ్లు ముగ్గురు ఉన్నారు. ఆయన స్పీడ్ను మేము అందుకోలేకపోతున్నాం. గతంలో కియా తీసుకొచ్చారు ఇప్పుడు ఫైటర్ జెట్స్ తీసుకొచ్చారు. రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి బాటలో నడిపించడమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వాన్ని నడిపిస్తున్నారు' అని మంత్రి లోకేశ్ వివరించారు.
