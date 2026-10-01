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అమ్రాబాద్​ అడవుల్లో పులులను చూస్తారా? - జంగిల్ సఫారీకి అటవీశాఖ గ్రీన్ సిగ్నల్

జులై నుంచి సెప్టెంబర్​ వరకు పులుల సంతానోత్పత్తి దృష్ట్యా మూడు నెలల గడువు నిన్నటితో ముగిసింది. ఆకట్టుకునే అటవీ అందాలను వీక్షిస్తూ నల్లమల్లలో మళ్లీ సఫారీ చేసేందుకు అటవీ శాఖ అనుమతిస్తోంది.

Safari In Amrabad Tiger Reserve
అమ్రాబాద్​ అడవుల్లో సఫారీకి అనుమతి (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 1, 2026 at 3:32 PM IST

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Safari In Amrabad Tiger Reserve : ఇవాళ్టి నుంచే అమ్రాబాద్‌ టైగర్‌ రిజర్వ్‌ ఫారెస్టు(ఏటీఆర్‌)లో సఫారీ చేసేందుకు అటవీ అధికారులు అనుమతిస్తున్నారు. జాతీయ పులుల ప్రాధికార సంస్థ (ఎన్​టీసీ) నిబంధనల ప్రకారం జులై నుంచి సెప్టెంబరు దాకా వన్యప్రాణులు సంతానోత్పత్తి కాలంగా పరిగణించింది. ఈ సమయంలో చిరుతలు, పెద్ద పులులు తోడును అన్వేషిస్తూ ఇతర ప్రదేశాలకు వెళ్తుంటాయి. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని వాటికి భంగం కలిగించకుండా ఉండేందుకు ఈ మూడు నెలల పాటు అధికారులు రాకపోకలు నిలిపేస్తారు. నిన్నటితో ఆ గడువు ముగియడంతో తిరిగి సఫారీ సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు.

ఆకట్టుకునే దృశ్యాలు

ఏటీఆర్​లో సముద్ర మట్టానికి దాదాపు 3 వేల అడుగుల ఎత్తులో ఉండే ఫర్హాబాద్​ వ్యూ పాయింట్​ నుంచి చూస్తే రసూల్​ చెరువు, అటవీ ప్రాంత దృశ్యాలు ఆకట్టుకుంటాయి. కొండ అంచు నుంచి పచ్చటి తివాచీ పరచుకున్నట్లు లోయ అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది. ఈ దృశ్యాలు వీక్షించాలంటే సఫారీకి వెళ్లాల్సిందే! శ్రీశైలానికి వెళ్లే ప్రధాన రహదారిపై ఉన్న ఫర్హాబాద్​ గేట్​ నుంచి వ్యూపాయింట్ 9 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది. ఇక్కడికి చేరుకోవడానికి అటవీ శాఖ సఫారీ వాహనాలు ఏర్పాటు చేస్తుంది. వ్యూపాయింట్​కు చేరుకునే మార్గంలో నిజాం వేసవి విడిది, వాగులు, వాచ్​టవర్, రకరకాల వన్యప్రాణులు, చెంచుల ఆవాసాలతో పాటు సన్​సెట్​ కనువిందు చేస్తాయి.

సందర్శకులు బస చేసేందుకు ఏర్పాట్లు

ఏటీఆర్​ను సందర్శించే వారి కోసం డక్కన్‌ ఊడ్స్‌ అండ్‌ ట్రయల్స్‌ అనే సంస్థ ఆన్​లైన్​లోనూ బక్​ చేసుకునేలా టైగర్​ స్టే ప్యాకేజీ సౌకర్యం కల్పించింది. ఇందులో బుక్​ చేసుకున్న వారికి మన్ననూరులో ఉన్న జంగిల్ రిసార్ట్​లో వసతి కల్పిస్తారు. ప్యాకేజీ సౌకర్యాలను బట్టి ఒక్కొక్కరికి రూ.3,500 నుంచి రూ.5,600 వరకు ఛార్జ్​ చేస్తారు.

సందర్శకులకు బస, భోజనం, టీ, టిఫిన్ ఏర్పాటు చేస్తారు. మొదటి రోజు మధ్యాహ్నం 12.30కు చెక్​ఇన్​ అయిన తర్వాత లంచ్​, అనంతరం వన్యప్రాణులు, వృక్షాలు, అడవిపై అవగాహన కార్యక్రమం ఉంటుంది. ఆ తర్వాతే ఫర్హాబాద్ వ్యూ పాయింట్​కు తీసుకెళ్తారు. తిరిగి రిసార్ట్​ వచ్చిన తర్వాత రాత్రి బార్న్​ ఫైర్​ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేస్తారు. మరుసటి రోజు సమీపంలోని సుమారు 3.5 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఉమామహేశ్వరం, ప్రతాపరుద్రుడి కోటకు ట్రెక్కింగ్ మార్గం ద్వారా తీసుకెళ్తారు.

అక్కమహాదేవి గుహలు

బ్రహ్మగిరిలో మొదలయ్యే అక్కమహాదేవి సఫారీని అటవీ శాఖ ప్రత్యేకంగా నిర్వహిస్తోంది. దీని కోసం సందర్శకులు ఆన్​లైన్​లో బుక్​ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇందులో భాగంగా వసతి, భోజనం, టిఫిన్, టీ ఇస్తారు. మార్గం మధ్యలో ఆక్టోపస్ వ్యూ పాయింట్, వజ్రాలమడుగును చూపిస్తారు. అక్కడి నుంచి తిరిగి మళ్లీ అక్కమహాదేవి గుహల దగ్గరకు తీసుకెళ్తారు.

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TAGGED:

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అమ్రాబాద్​ అడవుల్లో సఫారీ
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