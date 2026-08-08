ETV Bharat / state

కనెక్టివిటీ లేని గ్రామాలకు శుభవార్త - టెలికాం ఆపరేటర్లకు అద్దె లేని ప్రభుత్వ భూమి

వంద శాతం కనెక్టివిటీ సాధించేందుకు వీలుగా టవర్లు - చర్యలు తీసుకోవాలని అన్ని శాఖల సారధులకు ఆదేశం

AP Telecom Connectivity
AP Telecom Connectivity (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 12:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

AP Telecom Connectivity : రాష్ట్రంలో టెలికాం కనెక్టివిటీ లేని గ్రామాలకు ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. వంద శాతం కనెక్టివిటీ సాధించేందుకు వీలుగా టవర్లు ఏర్పాటు చేయాలనుకునే ఆపరేటర్లకు అద్దె లేకుండా భూమి కేటాయించనుంది. రాయితీతో విద్యుత్తు సరఫరా చేయనుంది. ఇంకా టెలికాం వినియోగంలోకి రాని గ్రామాలు, నివాస ప్రాంతాలు వాణిజ్యపరంగా లాభదాయకం కాని గ్రామీణ ప్రాంతాలలో అద్దె లేకుండా అనువైన ప్రభుత్వ భూమిని కేటాయింపునకు చర్యలు తీసుకోవాలని వివిధ శాఖల కార్యదర్శులు, కలెక్టర్లు సహకారం అందించాలని ఐటీ శాఖ ఉత్తర్వులలో వివరించింది.

అద్దె లేకుండా ప్రభుత్వ భూమి : ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో 100% టెలికాం కనెక్టివిటీ లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం చర్యలు ప్రారంభించింది. టెలికాం టవర్ల ఏర్పాటుకు అద్దె లేకుండా ప్రభుత్వ భూమి కేటాయింపు, రాయితీతో విద్యుత్తు సరఫరా చేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. వివిధ ఆపరేటర్లు ఇచ్చిన ప్రతిపాదనలు వెంటనే పరిశీలించి ఈ టవర్ల ఏర్పాటుకు చర్యలు తీసుకోవాలని అన్ని శాఖల సారధులను, జిల్లాల కలెక్టర్లను ఆదేశించింది. కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన టవర్లు కార్యాచరణ బ్రేక్-ఈవెన్ స్థాయికి చేరుకునే వరకు వాటికి ఈ రాయితీలు వర్తింపజేయనుంది.

కనెక్టివిటీ లేని గ్రామాలకు శుభవార్త - టెలికాం ఆపరేటర్లకు అద్దె లేని ప్రభుత్వ భూమి (ETV Bharat)

లోటును భర్తీ చేసేందుకు : ప్రస్తుత గ్రామీణ సగటు వినియోగదారు రాబడి ఆధారంగా, కార్యాచరణ బ్రేక్-ఈవెన్ పరిమితి ప్రతి టవర్‌కు సుమారుగా 450 మంది చందాదారులుగా అంచనా వేశారు. మొబైల్ టవర్లు అనుబంధ టెలికాం మౌలిక సదుపాయాల ఏర్పాటుకు గ్రామీణ ప్రాంతంలో అద్దె రుసుములు లేకుండా ప్రభుత్వ భూమిని కేటాయింపు చేస్తారు. రాష్ట్రంలో గణనీయమైన టెలికాం మౌలిక సదుపాయాలు ఏర్పాటు అయినప్పటికీ, కొన్ని గ్రామీణ మారుమూల ప్రాంతాలలో టెలికాం మౌలిక సదుపాయాలను స్థాపించడం వాణిజ్యపరంగా అంతగా అవకాశం లేకపోవడం వల్ల ఆ ప్రాంతాలు ఇప్పటికీ నమ్మకమైన మొబైల్ కనెక్టివిటీ లేకుండానే ఉన్నాయని ఆ లోటును భర్తీ చేసేందుకు ఈ చర్య తీసుకుంటున్నట్టు ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులలో వివరించింది.

వేగవంతమైన విస్తరణకు వీలు : నిరంతరాయ మొబైల్ కనెక్టివిటీ కొరకు ఇంట్రా-సర్కిల్ రోమింగ్ (ICR) అమలు కూడా అవసరం ఉంది. కవరేజ్ లేని గ్రామాలు, నివాస ప్రాంతాలు వాణిజ్య పరంగా లాభదాయకం కాని గ్రామీణ ప్రాంతాలలో టెలికాం మౌలిక సదుపాయాల వేగవంతమైన విస్తరణకు వీలు కల్పించడం, తద్వారా డిజిటల్ పాలన పౌర సేవలను పొందేందుకు వీలు కల్పించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ప్రభుత్వం ఈ రాయితీలను ప్రతి మూడేళ్లకు ఒకసారి సమీక్షించనుంది. చందాదారుల సంఖ్య పెరిగి, టెలికాం మౌలిక సదుపాయాలు కార్యాచరణపరంగా వాణిజ్యపరంగా లాభదాయకంగా మారిన సందర్భాలలో ప్రభుత్వం తగిన విధంగా సమీక్షించి నిర్ణయం తీసుకోనుంది.

పుట్టుకతోనే మస్కులర్‌ డిస్ట్రోఫీ వ్యాధి - పట్టుదలతో బ్యాంక్‌లో ఉద్యోగం సాధించిన రూపా శ్రీనివాస్

డీఎస్సీపై అసత్య ప్రచారాలను ఎవరూ నమ్మొద్దు - అక్టోబరులో మరో నోటిఫికేషన్: పాఠశాల విద్యాశాఖ

TAGGED:

FREE LAND TELECOM TOWERS AP
ANDHRA PRADESH MOBILE COVERAGE
RURAL TELECOM TOWERS SUBSIDY
AP FREE LAND FOR TOWERS
AP TELECOM CONNECTIVITY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.