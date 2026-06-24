రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు శుభవార్త - 10,715 మంది ఉద్యోగులకు ఓపీఎస్
ఒక్కో ఉద్యోగికి రూ.3.39కోట్ల మేర ఆర్థిక ప్రయోజనం - 2026-2067 వరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై రూ.34,850.83కోట్లు ఆర్థిక భారం - ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు, సొసైటీల ఉద్యోగులకు పదవీ విరమణ వయస్సు పెంపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 24, 2026 at 10:43 AM IST
Decision Taken To Implement OPS For 10,715 Employees In State : ఉద్యోగుల దీర్ఘకాల కోరికను కూటమి ప్రభుత్వం నెరవేర్చిందని ఉద్యోగ సంఘాల నేతలు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్రం ఆర్థికంగా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పటికీ ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం చారిత్రాత్మకమని కొనియాడారు. 10 వేల 715 మంది ఉద్యోగులకు ఓపీఎస్ అమలు చేయడంతో పాటు సొసైటీల ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ వయస్సు పెంచుతూ కేబినెట్ తీసుకున్న నిర్ణయాలను స్వాగతించారు.
పదవీ విరమణ అనంతరం పెన్షన్ : రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కూటమి ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. సుమారు 10 వేలకు పైగా ఉద్యోగులకు పాత పెన్షన్ అమలుకు మంత్రివర్గం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఫలితంగా ఒక్కో ఉద్యోగికి రూ. 3.39 కోట్ల మేర ఆర్థిక ప్రయోజనం లభించే అవకాశం ఉంది. 2026-2067 వరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై 34 వేల 850.83 కోట్లు ఆర్థిక భారం పడనుంది. 2004 సెప్టెంబర్కు ముందు వెలువడిన నోటిఫికేషన్ ద్వారా నియమితులైన ఉద్యోగులు రాష్ట్రంలో దాదాపు 10 వేల 715 మంది ఉన్నారు. పదవీ విరమణ పొందిన తర్వాత వీరికి పెన్షన్ వర్తించనుంది.
2022 జనవరి నుంచి వర్తింప చేసేలా నిర్ణయం : ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు, కార్పొరేషన్లు, సొసైటీల, షెడ్యూల్ 9,10 సంస్థల్లో పనిచేస్తున్న రెగ్యులర్ ఉద్యోగుల పదవీవిరమణ వయసును 60 ఏళ్ల నుంచి 62 ఏళ్లకు పెంచేందుకు కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. గత వైసీపీ ప్రభుత్వం రెండు పర్యాయాలు తిరస్కరించిన ఈ దస్త్రానికి 15 రోజుల క్రితం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆమోదం తెలిపారు. 2022 జనవరి నుంచి వర్తింప చేసేలా కేబినెట్ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇప్పటికే పదవీవిరమణ పొందిన ఉద్యోగులను ఆయా సంస్థల్లో తిరిగి తీసుకోవాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ నిర్ణయంతో రాష్ట్రంలో 15 వేలమందికి పైగా ఉద్యోగులకు ప్రయోజనం కలగనుంది.
ఉద్యోగ సంఘాల నేతల హర్షం : ఉద్యోగులకు మేలు చేసేలా ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయంపై ఉద్యోగ సంఘాలు స్వాగతించాయి. సీఎం చంద్రబాబును కలసి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి ఉద్యోగుల సమస్యలను పరిష్కరించేలా తీసుకున్న వివిధ నిర్ణయాలతో తాము ఊరట పొందుతున్నామని ఉద్యోగ సంఘ నేతలు సీఎంకు వివరించారు. సుదీర్ఘ కాలంగా పెండింగులో ఉన్న వివిధ సమస్యల పరిష్కారంతో ఉద్యోగులకు, ఉద్యోగుల కుటుంబాలకు ఎంతో లబ్ధి కలుగుతోందని వెల్లడించారు. రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు, ప్రజల కోసం ఉద్యోగులు పని చేయాలని ఉద్యోగ సంఘాల నేతలకు సీఎం సూచించారు. ఉద్యోగ సంఘాలన్నీ కలిసి కట్టుగా రాష్ట్రాభివృద్ధికి కృషి చేయాలన్నారు.
మరోవైపు రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో పెట్టుబడుల స్థాపనకు పెద్దపీట వేస్తూ మంత్రివర్గం కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. పరిశ్రమలు, ఐటీ, పర్యాటకం, రాజధాని అభివృద్ధి, డేటా సెంటర్లు, పునరుత్పాదక ఇంధన రంగానికి సంబంధించిన ప్రతిపాదనలకు మంత్రిమండలి ఆమోదం తెలిపింది. పెట్టుబడుల ప్రోత్సాహక మండలిలో తీసుకున్న దాదాపు రూ.34,000ల కోట్ల పెట్టుబడుల స్థాపన ద్వారా 35,000ల ఉద్యోగాల కల్పనకు సంబంధించిన నిర్ణయాలకు కేబినెట్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది.
"రాష్ట్రంలో దాదాపు 11 వేల మంది ఎన్నో ఏళ్లుగా ఎదురుచూస్తున్న పెన్షన్ అనే కల నెరవేరినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉన్నాం. అంతేేకాకుండా ప్రభుత్వ రంగ ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ వయస్సును పెంచడానికి కేబినేట్ ఆమోదం తెలపడంతో చాలా సంతోషంగా ఉన్నాం. " - విద్యాసాగర్, ఏపీఎన్జీవో రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు
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