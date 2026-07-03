ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల ఉద్యోగులకు శుభవార్త - పదవీ విరమణ వయసు పెంపు
ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పదవీవిరమణ వయసును పెంచుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం - షెడ్యూల్–9, షెడ్యూల్–10 పరిధిలోకి వచ్చే ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు, కార్పొరేషన్లు, సొసైటీల్లో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులకు కూడా ఈ ఉత్తర్వులు వర్తింపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 3, 2026 at 9:52 AM IST
Good News For Employees Of Public Sector Organizations: రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు (PSUs), కార్పొరేషన్లు, సొసైటీల్లో పనిచేస్తున్న శాశ్వత (పర్మనెంట్) ఉద్యోగుల పదవీవిరమణ వయసును 60 సంవత్సరాల నుంచి 62 సంవత్సరాలకు పెంచుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మేరకు ఆర్థికశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి పీయూష్ కుమార్ గురువారం అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ప్రభుత్వ నిర్ణయంతో వేలాది మంది ఉద్యోగులకు ప్రత్యక్షంగా ప్రయోజనం చేకూరనుంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టం–2014 ప్రకారం షెడ్యూల్–9, షెడ్యూల్–10 పరిధిలోకి వచ్చే ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు, కార్పొరేషన్లు, సొసైటీల్లో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులకు కూడా ఈ ఉత్తర్వులు వర్తిస్తాయి. దీంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వివిధ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులందరికీ పదవీవిరమణ వయసు ఒకే విధంగా అమలుకానుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పదవీవిరమణ వయసును 2022లో ప్రభుత్వం 60 నుంచి 62 ఏళ్లకు పెంచింది. అయితే అదే ప్రయోజనం ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు, కార్పొరేషన్లు, సొసైటీల్లో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులకు వర్తించలేదు. అప్పటి నుంచే తమకూ సమాన నిబంధనలు అమలు చేయాలని ఆయా సంస్థల ఉద్యోగులు ప్రభుత్వాన్ని కోరుతూ వచ్చారు. ఉద్యోగ సంఘాలు పలుమార్లు విజ్ఞప్తులు చేయడంతో పాటు, కొందరు ఉద్యోగులు న్యాయస్థానాలను ఆశ్రయించి అనుకూల ఉత్తర్వులు కూడా పొందారు.
ఆర్థిక పరిస్థితి పరిశీలన: ఉద్యోగుల డిమాండ్, న్యాయస్థానాల ఆదేశాలు, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల పరిస్థితులను సమగ్రంగా పరిశీలించిన ప్రభుత్వం ఈ ప్రతిపాదనపై విస్తృతంగా చర్చించింది. ఖజానాపై పడే అదనపు ఆర్థిక భారం, సంస్థల ఆర్థిక సామర్థ్యాన్ని అంచనా వేసిన అనంతరం ఈ ప్రతిపాదనను మంత్రివర్గం ఆమోదించింది. అనంతరం అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
తిరిగి విధుల్లోకి: కొత్త ఉత్తర్వుల ప్రకారం ఇప్పటికే 60 ఏళ్ల వయసులో పదవీవిరమణ చేసిన ఉద్యోగులను తిరిగి విధుల్లోకి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. వారికి 62 సంవత్సరాల వయసు పూర్తయ్యే వరకు ఉద్యోగంలో కొనసాగించే అవకాశం కల్పించాలి. అయితే ఈ ప్రయోజనం ఉత్తర్వుల పరిధిలోకి వచ్చే అర్హులైన ఉద్యోగులకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. 60 ఏళ్ల తర్వాత పదవీవిరమణ చేసి, తిరిగి విధుల్లో చేరే వరకు ఉద్యోగంలో లేని కాలానికి ఎటువంటి జీతభత్యాలు చెల్లించరు. ఆ కాలాన్ని నోషనల్ (కాల్పనిక) ప్రాతిపదికన మాత్రమే పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. అంటే, ఆ వ్యవధిని వార్షిక గ్రేడ్ ఇంక్రిమెంట్ల లెక్కింపుకు మాత్రమే ఉపయోగిస్తారు. అయితే నగదు ప్రయోజనాలు మాత్రం ఉద్యోగులు తిరిగి విధుల్లో చేరిన తేదీ నుంచే అమల్లోకి వస్తాయి.
సీనియారిటీ ప్రయోజనం: ఉద్యోగంలో లేని కాలాన్ని సీనియారిటీ, పదోన్నతుల విషయంలో కూడా పరిగణనలోకి తీసుకునే అవకాశం కల్పించారు. దీంతో ఉద్యోగులు తమ సర్వీసు పరంగా ఎలాంటి నష్టం చవిచూడకుండా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంది. ఇప్పటికే న్యాయస్థానాల ఆదేశాల మేరకు 62 సంవత్సరాల వయసు వరకు ఉద్యోగాల్లో కొనసాగుతున్న ఉద్యోగులను ప్రభుత్వ తాజా ఉత్తర్వులతో రెగ్యులర్ ఉద్యోగులుగానే పరిగణిస్తారు. వారికి రావాల్సిన అన్ని రకాల సేవా, ఆర్థిక ప్రయోజనాలను సంబంధిత సంస్థలు కల్పించాల్సి ఉంటుంది. ప్రభుత్వ ఉత్తర్వుల అమలు కోసం ఆయా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు, కార్పొరేషన్లు, సొసైటీలు తమ సేవా నిబంధనల్లో అవసరమైన సవరణలు చేసుకోవాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. ఈ ప్రక్రియలో సంస్థల ఆర్థిక పరిస్థితిని పరిగణనలోకి తీసుకోవడంతో పాటు, అదనపు బడ్జెట్ అవసరమైతే ఆర్థికశాఖ అనుమతి పొందాల్సి ఉంటుంది.
ప్రభుత్వ నిర్ణయంతో ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో పనిచేస్తున్న వేలాది మంది ఉద్యోగులకు రెండేళ్ల అదనపు ఉద్యోగ భద్రత లభించనుంది. ఉద్యోగ సంఘాలు ఎన్నాళ్లుగానో చేస్తున్న డిమాండ్కు ప్రభుత్వం సానుకూలంగా స్పందించడం ద్వారా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల ఉద్యోగుల మధ్య ఉన్న పదవీవిరమణ వయస్సు వ్యత్యాసానికి తెరపడినట్లైంది. అదే సమయంలో ఆర్థిక భారం నియంత్రణ కోసం నగదు ప్రయోజనాలను తిరిగి విధుల్లో చేరిన తేదీ నుంచే అమలు చేయాలని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
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