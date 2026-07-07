ఖరీఫ్, రబీల్లో పంటల బీమాకు ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాలు - ఇలా నమోదు చేసుకోండి
ఖరీఫ్, రబీ పంటలకు బీమా - వాటా ప్రీమియం చెల్లించిన రైతులకు వర్తింపు - ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 7, 2026 at 1:04 PM IST
Crop Insurance Companies District Wise AP : ఖరీఫ్, రబీల్లో ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా పథకం (పీఎంఎఫ్బీవై), సవరించిన వాతావరణ ఆధారిత బీమా పథకం అమలుకు ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. సాగు చేసిన పంటల వారీగా తమ వాటా ప్రీమియం చెల్లించిన రైతులకు ఈ బీమా వర్తిస్తుంది. కేంద్ర, రాష్ట్రాలు తమ వాటా మొత్తాన్ని చెల్లిస్తాయి. జిల్లాల వారీగా అమలుకు సంబంధించిన బీమా సంస్థలు, పంటలు, నమోదు తేదీలపై మార్గదర్శకాలను ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది.
రైతు విశిష్ట గుర్తింపు సంఖ్య ఆధారంగా పంటల బీమా పథకానికి నమోదు చేసుకోవాలని కేంద్రం సూచించింది. దీని నుంచి మినహాయింపు ఇవ్వాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విజ్ఞప్తి చేసినా ఇంకా ఆదేశాలు రాలేదు. కేంద్రం అనుమతిస్తే గుర్తింపు సంఖ్యతో సంబంధం లేకుండా పంటల బీమా పథకానికి నమోదు చేసుకోవచ్చు. పంటల బీమాలో చేరాలా? వద్దా అనేది రైతుల నిర్ణయంపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
పంట రుణాలు పొందిన రైతులకు బీమా అమలు చేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలని వ్యవసాయశాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. అన్నదాతలకు ఇచ్చే పంట రుణాల నుంచి పండిస్తున్న పంటలకు అనుగుణంగా ప్రీమియం వసూలు చేస్తారు. బీమా వద్దనుకుని పత్రం ఇస్తే బ్యాంకుల్లో ప్రీమియం తీసుకోరు. 26 పాత జిల్లాల ప్రాతిపదికన పీఎంఎఫ్బీవైని అమలు చేస్తారు. పంటల బీమా నమోదు సమాచారాన్ని "ఈ - పంట"తో ధ్రువీకరిస్తారు.
ఖరీఫ్లో : పీఎంఎఫ్బీవై కింద వరికి ఆగస్టు 15, ఇతర అన్నిరకాల నోటిఫైడ్ పంటలకు జులై 31 వరకు గడువు ఉంది. వాతావరణ ఆధారిత బీమా పథకం కింద అన్నిరకాల నోటిఫైడ్ పంటలకు జులై 15లోగా నమోదు చేసుకోవాలి.
రబీలో : పీఎంఎఫ్బీవై కింద వరికి డిసెంబర్ 31, ఇతర అన్నిరకాల నోటిఫైడ్ పంటలకు డిసెంబర్ 15 వరకు గడువు ఉంది. వాతావరణ ఆధారిత బీమా పథకం కింద జీడిమామిడికి నవంబర్ 15, టమాటాకు డిసెంబర్ 15లోగా నమోదు చేసుకోవాలి.
పీఎంఎఫ్బీవై అమలు సంస్థ - జిల్లాలు :
జనెరాలి సెంట్రల్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ : తిరుపతి, అనంతపురం, విశాఖపట్నం, నంద్యాల, గుంటూరు, వైఎస్సార్ కడప, శ్రీకాకుళం, పల్నాడు.
టాటా ఏఐజీ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ : చిత్తూరు, కృష్ణా, శ్రీపొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు, అనకాపల్లి, కర్నూలు, అంబేడ్కర్ కోనసీమ, ఎన్టీఆర్, పార్వతీపురం మన్యం, బాపట్ల.
ఐసీఐసీఐ లాంబార్డ్ : అన్నమయ్య, ప్రకాశం, తూర్పుగోదావరి, ఏలూరు, అల్లూరి సీతారామరాజు, కాకినాడ.
అగ్రికల్చర్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ: శ్రీసత్యసాయి, పశ్చిమగోదావరి, విజయనగరం.
సవరించిన వాతావరణ ఆధారిత బీమా పథకం అమలు సంస్థ, జిల్లాలు:
అగ్రికల్చర్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ : అనంతపురం, పల్నాడు, అల్లూరి సీతారామరాజు, అంబేడ్కర్ కోనసీమ, నంద్యాల, బాపట్ల, అనకాపల్లి, ప్రకాశం, ఏలూరు.
ఇండస్లాండ్ ఇన్సూరెన్స్ : కర్నూలు
ఇఫ్కో టోకియో జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ: ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, కాకినాడ, వైఎస్సార్ కడప, అన్నమయ్య, విజయనగరం, శ్రీపొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు, చిత్తూరు, శ్రీకాకుళం, శ్రీసత్యసాయి, తిరుపతి, తూర్పుగోదావరి, పార్వతీపురం మన్యం.
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