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ఏపీఎస్పీడీసీఎల్‌ వినియోగదారులకు గుడ్‌న్యూస్‌ - బీబీపీఎస్‌ ద్వారా విద్యుత్‌ బిల్లుల చెల్లింపులు

దశలవారీగా మాన్యువల్‌ బిల్లింగ్‌ కేంద్రాల మూసివేత - పూర్తిగా డిజిటల్‌ చెల్లింపులకే ప్రాధాన్యం - అదనపు సేవా రుసుములు లేకుండా వేగవంతమైన చెల్లింపు సౌకర్యం

Electricity Bill Payments Via BBPS In State
Electricity Bill Payments Via BBPS In State (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 3:36 PM IST

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Electricity Bill Payments Via BBPS In State : ఆంధ్రప్రదేశ్‌ సదరన్‌ పవర్‌ డిస్ట్రిబ్యూషన్‌ కంపెనీ లిమిటెడ్‌ (ఏపీఎస్పీడీసీఎల్‌) పరిధిలోని తొమ్మిది జిల్లాల విద్యుత్‌ వినియోగదారులకు సంస్థ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. గతంలో నిలిపివేసిన భారత్‌ బిల్‌ పేమెంట్‌ సిస్టమ్‌ (బీబీపీఎస్‌) ద్వారా విద్యుత్‌ బిల్లులు చెల్లించే సౌకర్యాన్ని తిరిగి ప్రారంభించింది. దీంతో వినియోగదారులు ఇకపై ఫోన్‌పే, గూగుల్‌పే, పేటీఎం, అమేజాన్‌ పే, బీహెచ్‌ఐఎమ్‌ తదితర యూపీఐ ఆధారిత యాప్‌ల ద్వారా విద్యుత్‌ బిల్లులను సులభంగా, సురక్షితంగా చెల్లించే అవకాశం లభించనుంది. ఈ నిర్ణయం వల్ల కౌంటర్ల వద్ద క్యూల్లో నిలబడే అవసరం తగ్గడంతో పాటు డిజిటల్‌ చెల్లింపులకు మరింత ప్రోత్సాహం లభించనుంది.

డిజిటల్‌ చెల్లింపులకే ప్రాధాన్యం : రాష్ట్రంలో డిజిటల్‌ సేవల వినియోగాన్ని పెంచే దిశగా ఏపీఎస్పీడీసీఎల్‌ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. గతంలో బీబీపీఎస్‌ ద్వారా విద్యుత్‌ బిల్లులు చెల్లించే సౌకర్యం అందుబాటులో ఉండేది. అయితే ఏడాది క్రితం ఈ విధానాన్ని నిలిపివేసి, 'సదరన్‌ పవర్‌ ఏపీ' అధికారిక యాప్‌ ద్వారా మాత్రమే ఆన్‌లైన్‌ చెల్లింపులు చేసే విధానాన్ని అమలు చేసింది. అదనంగా విద్యుత్‌ కార్యాలయాల్లోని కౌంటర్ల వద్ద మాన్యువల్‌గా బిల్లులు చెల్లించే అవకాశం మాత్రమే ఉండేది. ఈ కారణంగా యూపీఐ యాప్‌లను ఉపయోగించే లక్షలాది మంది వినియోగదారులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. ఈ సమస్యలను దృష్టిలో ఉంచుకుని సంస్థ మరోసారి బీబీపీఎస్‌ సేవలను పునరుద్ధరించింది.

ఇకపై వినియోగదారులు తమ మొబైల్‌లో ఉన్న ఏదైనా బీబీపీఎస్‌కు అనుసంధానమైన యాప్‌ను ఉపయోగించి విద్యుత్‌ బిల్లులను కొన్ని క్షణాల్లోనే చెల్లించవచ్చు. రియల్‌-టైమ్‌లో బిల్లు చెల్లింపు నమోదు కావడంతో పాటు వెంటనే చెల్లింపు ధృవీకరణ కూడా లభిస్తుంది. దీంతో బిల్లు చెల్లింపు ఆలస్యమవడం లేదా నమోదు కాకపోవడం వంటి సమస్యలు తగ్గే అవకాశం ఉంది.

దశలవారీగా మాన్యువల్‌ కేంద్రాల మూసివేత : డిజిటల్‌ చెల్లింపులను పూర్తిస్థాయిలో అమలు చేయాలనే లక్ష్యంతో వైఎస్​ కడప, అన్నమయ్య జిల్లాల్లో ఉన్న మాన్యువల్‌ విద్యుత్‌ బిల్లు వసూలు కేంద్రాలను దశలవారీగా మూసివేయాలని ఏపీఎస్పీడీసీఎల్‌ నిర్ణయించింది. భవిష్యత్తులో పూర్తిగా డిజిటల్‌ విధానంలోనే బిల్లుల వసూళ్లు చేపట్టేందుకు కార్యాచరణ రూపొందిస్తోంది. దీనివల్ల విద్యుత్‌ శాఖకు నగదు నిర్వహణ భారం తగ్గడంతో పాటు పారదర్శకత పెరుగుతుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

ఏపీఎస్పీడీసీఎల్‌ సీఎండీ శివశంకర్‌ లోతేటి మాట్లాడుతూ "భారత్‌ బిల్‌ పేమెంట్‌ సిస్టమ్‌ ద్వారా వినియోగదారులు తమ విద్యుత్‌ బిల్లులను సులభంగా, సురక్షితంగా చెల్లించవచ్చు. ఈ విధానాన్ని మళ్లీ ప్రారంభించాం. ఆర్బీఐ నియంత్రణలో జరిగే ఈ లావాదేవీలు పూర్తిగా భద్రంగా ఉంటాయి. బిల్లు చెల్లించిన వెంటనే రియల్‌-టైమ్‌ కన్ఫర్మేషన్‌ లభిస్తుంది. ఎలాంటి అదనపు సేవా రుసుములు ఉండవు. వినియోగదారులంతా డిజిటల్‌ చెల్లింపులను ఉపయోగించుకొని సమయం, శ్రమ ఆదా చేసుకోవాలి" అని తెలిపారు.

బీబీపీఎస్‌ ద్వారా విద్యుత్‌ బిల్లుల చెల్లింపు :

  • బీబీపీఎస్‌ ద్వారా విద్యుత్‌ బిల్లుల చెల్లింపు సేవలు పునరుద్ధరణ
  • ఫోన్‌పే, గూగుల్‌పే, పేటీఎం, అమేజాన్‌ పే, బీహెచ్‌ఐఎమ్‌ తదితర యూపీఐ యాప్‌లలో చెల్లింపుల సౌకర్యం
  • మాన్యువల్‌ బిల్లు వసూలు కేంద్రాలను దశలవారీగా మూసివేత
  • ఆర్బీఐ నియంత్రణలో సురక్షిత, రియల్‌-టైమ్‌ డిజిటల్‌ లావాదేవీలు
  • అదనపు సేవా రుసుములు లేకుండా వేగవంతమైన చెల్లింపు సౌకర్యం
  • వినియోగదారుల సమయం ఆదా చేయడంతో పాటు డిజిటల్‌ చెల్లింపులకు మరింత ప్రోత్సాహం

ఉచితంగా సోలార్ ప్లాంట్ - పైగా నెలనెలా అద్దె - అయినా వెనకడుగు

విద్యుత్​ వినియోగంపై ఎల్‌నినో ప్రభావం - అంతరాయం లేకుండా చూడాలని సీఎస్‌ ఆదేశం

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ELECTRICITY BILL PAYMENTS VIA BBPS
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భారత్‌ బిల్‌ పేమెంట్‌ సిస్టమ్‌
ELECTRICITY BILL PAYMENTS VIA BBPS

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