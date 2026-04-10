హనుమాపురం 'నీటి' గాథ - 'కూటమి' చేయూతతో తీరిన దాహం
తీవ్ర నీటి ఎద్దడితో అల్లాడిపోయిన జనం - కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక ఎన్.హనుమాపురానికి మంచి రోజులు - శనివారం హనుమాపురంలో తాగునీటి సరఫరా వ్యవస్థ ప్రారంభం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 10, 2026 at 6:38 PM IST
Hanumapuram Water Story : ఆయా ప్రాంతాల్లో ఏది ప్రసిద్ధి చెందిందో దాని ప్రకారం ఊర్లను పిలుస్తుంటారు. లేదంటే పూర్తి పేరు పలకకుండా షార్ట్కట్లో చెబుతుంటారు. ప్రజలను కూడా పలానా ప్రాంతానికి చెందిన వారనీ అంటారు. అయితే ఆ గ్రామానికి మాత్రం అక్కడ ఏళ్ల తరబడి వెంటాడుతున్న సమస్యే పల్లె పేరుగా మారిపోయింది. ఆ గ్రామం పేరు వింటేనే అమ్మో అక్కడికా? మేము రాం అంటారు! అమ్మాయిలను ఆ ఊరికి కోడలిగా పంపేందుకు అస్సలు ఇష్టపడరు! అలాంటి పరిస్థితులన్న గ్రామానికి ఎట్టకేలకు మంచిరోజులు వచ్చాయి. ఇంతకీ ఆ ఊరి కథేంటి పరిస్థితులు ఎలా మారాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
నీళ్లులేని గ్రామంగా ప్రసిద్ధి : తీవ్ర నీటి ఎద్దడి. ఎటు చూసినా చుక్కనీరు కనపడదు. వర్షపు నీటిని ఒడిసి పడితేనే గొంతు తడిసేది. నీటి నిల్వలు నిండుకుంటే అంతే! బిందెలు నెత్తిన పెట్టుకుని చెలమలు తోడుకోవాల్సిందే! రాజస్థాన్ ఎడారి ప్రాంతంలో కనిపించే ఇలాంటి దృశ్యాలు అనంతపురం జిల్లా కనేకల్ మండలం హనుమాపురంలోనూ ఉండేవి. నీటి వేటలోనే ఇక్కడి మహిళల సగం జీవితం గడిచిపోయేది! అందుకే ఈ గ్రామానికి ఎవరూ పిల్లనిచ్చేవారు కాదు. అబ్బాయికి పెళ్లి చేసేందుకు తల్లిదండ్రులు కాళ్లరిగేలా తిరిగేవారు. నీటి కష్టాలతో ప్రజలు అల్లాడిపోయేవారు. అందుకే ఈ గ్రామం నీళ్లులేని హనుమాపురంగా పేరు మూటగట్టుకుంది.
భగీరథ ప్రయత్నం చేసిన సర్పంచ్ : రాయదుర్గం నియోజకవర్గం కనేకల్ మండలంలోని N.హనుమాపురంలో 2వేల400 మంది జనాభా ఉన్నారు. గతంలో ఎంతోమంది పాలకులు వచ్చినా గ్రామ పరిస్థితులు మారలేదు. హనుమాపురానికి నీరు తెచ్చేందుకు సర్పంచ్ జయరాం చౌదరి భగీరథ ప్రయత్నమే చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో కల నెరవేరకపోయినా కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక N.హనుమాపురం దశ తిరిగింది. ఎమ్మెల్యే కాలువ శ్రీనివాసులను ఒప్పించి గంగమ్మ తల్లిని నేలకు దించి జయరాం చౌదరి హీరో అయ్యారు.
"ఎమ్మెల్యే రామ్చందర్ ఉరికి వచ్చి గడప గడపకు వెళ్లి మాట్లాడారు. అప్పుడు ప్రతి ఒక్కరూ ఈ ఊర్లో ఉన్న నీటి సమస్య గురించి వివరించారు. కానీ మీరు మా పార్టీని గెలిపించలేదు, ఇప్పుడు పదవిలో ఉన్న నాయకుడిని రాజీనామా చేయమనండి, ఆయన చేస్తే అప్పుడు ఈ గ్రామానికి నీళ్లు వచ్చే విధంగా చూస్తాము అని అన్నారు. అంతే కాకుండా ఈ గ్రామానికి మూడు సంవత్సరాల పాటు నిధులు ఇవ్వకుండా అడ్డుకున్నారు. ఈ విషయాన్ని ప్రెస్టేజ్గా తీసుకొని గ్రామానికి నీళ్లు అందించాలనే తపనతో అనునిత్యం కష్టపడ్డాను. కూటమి ప్రభుత్వం రాకతో ఈ ఊరు నీళ్లు లేని హనుమాపురంగా కాకుండా నీళ్లున్న గ్రామంగా ఘన చరిత్ర దక్కించుకుంది" - జయరాం చౌదరి, సర్పంచ్
అధికారికంగా ప్రకటన : కిలోమీటర్ల దూరంలోని పాళ్యం వద్ద హగరి నదిలో బోరు వేసి గ్రామానికి నీరందించేలా పైపులైన్ నిర్మించారు. ఏళ్ల తరబడి నీళ్లులేని హనుమాపురంగా పేరుమోసిన ప్రాంతం ఇప్పుడు నీళ్లున్న హనుమాపురంగా రికార్డుల్లోకెక్కింది. బిందెలు పట్టుకుని నీటి కోసం తిరిగే ప్రయాస లేకుండా ఇంటి దగ్గరే కుళాయిలు బిగించడం పట్ల గ్రామస్థుల ఆనందానికి అవధుల్లేవు. ఈ నెల 20న సీఎం చంద్రబాబు జన్మదినం సందర్భంగా రాయదుర్గంలో 10 రోజుల పాటు సంబరాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా శనివారం N.హనుమాపురంలో తాగునీటి సరఫరా వ్యవస్థను అధికారికంగా ప్రారంభిస్తామని ఎమ్మెల్యే కాలవ శ్రీనివాసులు తెలిపారు.
ఆరు దశాబ్దాల కిందటే హెచ్ఎల్సీ కాలువ పనులు చేస్తే హనుమాపురం నుంచి వచ్చే కూలీలకు అదనపుగా డబ్బులు ఇచ్చేవారని, ఆ డబ్బులతో నీళ్లు కొని తెచ్చుకునేవారని కాలవ శ్రీనివాసులు, రాయదుర్గం ఎమ్మెల్యే తెలిపారు. అలాంటి ఈ గ్రామానికి శాస్వతంగా నీళ్లు వచ్చే విధంగా ప్రభుత్వం అవకాశం కల్పించింది. సొల్లాపురం, హనుమాపురం ఈ రెండు గ్రామాలకి నీళ్లు అందించేందుకు దాదాపు రూ. 50 లక్షల వరకు ఖర్చు చేసింది. వాటిని అధికారికంగా ఏప్రిల్ 11న ప్రారంభం చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.
