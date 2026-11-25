విషపూరిత పొగతో గ్రామస్తులకు అనారోగ్యాలు - వాటిని దూరంగా తరలించాలని విజ్ఞప్తి
Problem With Gonupadu Dumping Yard : గోనుపాడు డంపింగ్ యార్డు గ్రామస్తులకు సమస్యగా మారింది. దట్టమైన పొగతో శ్వాసకోశ వ్యాధుల బారిన పడుతున్నారు. స్వచ్ఛమైన గాలి పీల్చలేక పోతున్నామని, ఇక్కడి నుంచి తరలించాలంటున్నారు.
Published : November 25, 2026 at 5:45 PM IST
జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా గద్వాల మండలం గోనుపాడు డంపింగ్ యార్డు ఆ గ్రామస్థులకు సమస్యగా మారుతోంది. చెత్త నుంచి సేంద్రీయ ఎరువులు తయారు చేయాల్సిన డంపింగ్ యార్డు ప్రజలను నానా ఇబ్బందులకు గురిచేస్తోంది. చెత్తను శాస్త్రీయంగా శుద్ధి చేయకుండా నిప్పంటిస్తుండటంతో వెలువడే విషపూరిత పొగతో చుట్టుపక్కల గ్రామాల ప్రజలు ఉక్కిరిబిక్కిరవుతున్నారు. పోగేసిన చెత్తా చెదారంతోపాటు, వీధి కుక్కల స్వైరవిహారం స్థానికులు భయాందోళన చెందుతున్నారు.
ఆగిన ఎరువుల తయారీ
జోగులాంబ గద్వాల మున్సిపాలిటీలోని 37 వార్డుల నుంచి నిత్యం 14 నుంచి 17 టన్నుల చెత్తను గోనుపాడు సమీపంలోని డంపింగ్ యార్డుకు తరలిస్తున్నారు. ఆరేళ్ల క్రితం 5.19 ఎకరాల్లో రూ.కోటి 35 లక్షల వ్యయంతో నిర్మించారు. చెత్తను యంత్రాల ద్వారా శుద్ధి చేసి సేంద్రీయ ఎరువులుగా మార్చి రైతులకు విక్రయించాల్సి ఉంది. అయితే ఈ ఎరువుల తయారీ ప్రక్రియ సక్రమంగా సాగడం లేదు.
చెత్తకు నిప్పు - పొగతో శ్వాసకోశ సమస్యలు
'గోనుపాడు సమీపంలోని డంపింగ్ యార్డులో ఎరువుల తయారీ ప్రక్రియ సాగడం లేదు. చెత్తను గుట్టలుగా పోసి నిప్పంటిస్తుండటంతో పొగ గోనుపాడు, శెట్టిఆత్మకూరు గ్రామాలను కమ్మేస్తోంది. విషపూరిత వాయువులు వెలువడుతున్నాయి. శ్వాసకోశ సమస్యలతో ఇబ్బందులు పడుతున్నాం' - స్థానికులు
వీధి కుక్కల స్వైర విహారం
మరోవైపు డంపింగ్ యార్డులో వ్యర్థాలు, జంతు కళేబరాలను తింటూ, వీధి కుక్కలు స్వైర విహారం చేస్తున్నాయి. గుంపులుగా గ్రామాల్లోకి వచ్చి ప్రజలపై దాడులకు దిగుతున్నాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. విషపూరిత పొగ, దుర్వాసన, ఇంకోవైపు కుక్కల బెడదతో ఇబ్బందులు పడుతున్నామని గ్రామస్థులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
"డంపింగ్ యార్డు వల్ల చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. రాత్రుళ్లు మనుషులు కూడా కనపడనంతగా పొగ కమ్ముకుంటోంది. చిన్నపిల్లలకు, వృద్దులకు ఊపిరితిత్తుల సమస్యలు వస్తున్నాయి. వాహనాలు రోడ్డుపైకి వస్తే పొగ వల్ల రోడ్డు కనపడక ప్రమాదాలు జరుగుతాయోమోననే ఆందోళన వెంటాడుతోంది. దుర్వాసనకు అన్నం కూడా తినబుద్ధి కావడం లేదు. డంపింగ్ యార్డును గ్రామాలకు దూరంగా తరలించాలి " - స్థానికులు
డంపింగ్ యార్డు తరలించాలని విజ్ఞప్తి
గద్వాల నుంచి సేకరించిన చెత్తను డంపింగ్ యార్డులో వేస్తున్నారు. రీసైక్లింగ్ లేదు, చెత్తకు నిప్పుంటిస్తున్నారు. స్వచ్ఛమైన గాలి లేక ఆరోగ్యపరంగా సమస్యలు వస్తున్నాయి. ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించి చెత్తను శాస్త్రీయంగా శుద్ధి చేసి ఎరువులు తయారు చేయాలని, బహిరంగంగా చెత్త కాల్చడం ఆపాలని గ్రామస్తులు కోరుతున్నారు. దుర్వాసన తట్టుకోలేక పోతున్నామని, అన్నం కూడా తినబుద్ధి కావడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కుక్కలు గుంపులుగా మనుషుల మీదకు ఎగబడుతున్నాయని, వాటి వల్ల రోడ్డు వెంట నడవలేక పోతున్నామని భయాందోళన చెందుతున్నారు. డంపింగ్ యార్డును గ్రామాలకు దూరంగా తరలించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
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