విదేశాల్లో తృప్తినివ్వని విలాసవంతమైన జీవితం - స్వదేశానికి వచ్చి సాగు
రెండున్నర ఎకరాల్లో ‘హైడెన్సిటీ’ పద్ధతిలో సాగు - ప్రస్తుతం మార్కెట్ రేటుకంటే ఎక్కువకు విక్రయిస్తూ - నెలకు రూ.7 లక్షలకు పైగా ఆదాయం
Story on Gondi Jhansi Laxmi: చేతినిండా డబ్బు, విదేశాల్లో విలాసవంతమైన జీవితం ఇవేమీ తృప్తి ఇవ్వలేదు. ‘మనం తినేదీ పిల్లలకు పెడుతున్నదీ విషం’ అన్న ఆవేదన ఆమెను రాత్రుళ్లు నిద్రపోనివ్వలేదు. అంతే విదేశాల నుంచి విమానం దిగారు. ‘సాగు చేయడం నీ వల్ల కాదు’ అని ఎక్కడైతే భయపెట్టారో అక్కడే ఎకరాకు రూ.లక్షల ఆదాయం గడిస్తూ గొంది ఝాన్సీ లక్ష్మి ఔరా అనిపిస్తున్నారు. తన గురించి మరిన్ని విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
తిరుపతి గొంది ఝాన్సీ లక్ష్మిది స్వస్థలం. నాన్నకు వ్యవసాయం అంటే ఇష్టం. అమ్మ చిన్నప్పటి నుంచీ ఆరోగ్యానికి ఎప్పుడూ ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవారు. 2008లో పెళ్లయిన తర్వాత అమెరికా వెళ్లారు. అక్కడే 10 ఏళ్లు స్థిరపడ్డారు. కానీ ఆమె మనసు ఎప్పుడూ పల్లెటూరి చుట్టూనే తిరిగేది. ఇద్దరు పిల్లలు క్రీడాకారులు. వాళ్లకి మంచి ఆహారం ఇవ్వలేకపోతున్నానని ఎప్పుడూ బాధపడేవారు.
3 ఎకరాల పొలంలో: సరిగ్గా అదే సమయంలో రాజీవ్ దీక్షిత్, ప్రకృతి వ్యవసాయ నిపుణులు విజయరామ్ మాటలు ఝాన్సీ లక్ష్మి ఆలోచనలకు ఓ రూపాన్ని ఇచ్చాయి. అల్యూమినియం పాత్రలు, రసాయన ఎరువుల వెనక ఉన్న నిజాలు తెలుసుకున్నాక ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయాలనుకున్నా అని చెబుతున్నారు. అమెరికాలో ఉన్నప్పుడే మట్టి పాత్రలు తెప్పించుకుని వంట చేయడం ప్రారంభించారు. మన ఆరోగ్యం మన వంటింట్లోనే, మన మట్టిలోనే ఉందని అప్పుడే అర్థమైందని అంటున్నారు. 2018లో ఇండియాకు తిరిగొచ్చేశారు. వ్యవసాయం చేయాలన్న కోరిక ఉండేది, కానీ భూమి దొరకడమే కష్టమైందని తెలిపారు. ఎంతో తిరిగితే చివరికి వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరు సమీపంలో 3 ఎకరాలు దొరికిందని ఝాన్సీ లక్ష్మి చెప్పారు.
‘హైడెన్సిటీ’ పద్ధతిలో సాగు: పొలం పనులకు ఎవరూ వచ్చే వారు కాదు. కొత్త ప్రదేశంలో ఒక మహిళ వ్యవసాయానికి దిగితే సమస్యలు ఎలా ఉంటాయో అప్పుడే అర్థమైంది. మానసికంగా ఎంతో ఆవేదనకు గురయ్యారు. అలాగని వెనకడుగు మాత్రం వేయలేదు. డ్రాగన్ ఫ్రూట్ వేస్తానంటే హార్టీకల్చర్ అధికారులు ఇక్కడ పండదు వద్దని చెప్పారు. కానీ నాకు ఒకసారి చూద్దామనిపించింది. రెండున్నర ఎకరాల్లో ‘హైడెన్సిటీ’ పద్ధతిలో సాగు మొదలుపెట్టారు.
ఎత్తు మడులు కట్టి, దగ్గర దగ్గరగా దాదాపు 6,344 మొక్కలు నాటాను. మొక్కల మధ్యలో మెంతి, కొత్తిమీర వంటి అంతర పంటలూ వేశాను. ఎరువులు లేకుండా పంట ఎలా వస్తుందని చాలా మంది అడిగారు. సమాధానంగా 35 గిర్ జాతి ఆవుల్ని కొన్నా జీవామృతం, ఘన జీవామృతం తయారు చేసి ఎరువుగా వేస్తున్నాను. తెగుళ్లకి పురుగు మందులు వాడకుండా వెన్న తీసిన మజ్జిగను 15 నుంచి 20 రోజులు పులియబెట్టి, ఇంగువ కలిపి మొక్కలకి స్ప్రే చేస్తాను. దీని వల్ల మొక్క బలంగా ఎదుగుతుంది.
సరైన అవగాహనలేక మొదట్లో: రసాయన ఎరువులు వేసే రైతులకు ఎకరానికి 17 టన్నుల వరకు దిగుబడి వస్తే నాకు మూడున్నర టన్నులే వచ్చింది. అయినా నిరుత్సాహాపడలేదు. గ్రామస్థులకు సేంద్రియ పంట మీద సరైన అవగాహన లేక మొదట్లో నా దగ్గర కొనేవారు కాదు. దాంతో తాండూరు దగ్గర్లోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు, పాఠశాలల్లో 500 కిలోలు ఉచితంగా పంచేదాన్ని. క్రమంగా సేంద్రియ ఉత్పత్తుల పట్ల ప్రజల్లో విశ్వాసం పెరిగింది. ప్రస్తుతం మార్కెట్ రేటు కంటే ఎక్కువకు విక్రయిస్తున్నా నాణ్యత ఉండటం వల్ల కొంటున్నారు.
దీంతో పాటు రోజూ 65 నుంచి 70 లీటర్ల పాలను విక్రయిస్తున్నాను. నెలకు రూ.7 లక్షలకు పైగా ఆదాయం వస్తుంది. మొదట్లో కూలీలు దొరక్క చాలా ఇబ్బందిపడ్డారు. ఆవుపాలు పితకడం, పెరుగు చిలికి నెయ్యి తీయడం వరకు అన్నీ మాన్యువల్గా చేసేవారు. పేడ తీసి నేనే జీవామృతం కలిపేవారు. ఆ తర్వాత మెషీన్ తెచ్చుకున్నారు. ప్రస్తుతం తెలంగాణ గోశాల సేవా సమితికి జాయింట్ సెక్రటరీగా పని చేస్తున్నారు. నాలాంటి ఆలోచనలు ఉన్న రైతులను కలుపుకొంటున్నా అని చెబుతున్నారు. నాలాగా మరో 10 మంది రైతులు గో ఆధారిత వ్యవసాయం వైపు రావాలి అనేదే నా ఆశయం అని ఝాన్సీ లక్ష్మి అన్నారు.
