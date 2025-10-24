గుడ్న్యూస్ - పేదలందరికీ ఇళ్లు, ఇంటిస్థలాలు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వ నిర్ణయం
సచివాలయంలో రెవెన్యూ వ్యవస్థలో సంస్కరణలు, హౌసింగ్పై నియమించిన జీవోఎం భేటీ - అందరికీ ఇళ్లు, రెవెన్యూశాఖలో భూసంస్కరణలపై చర్చించిన కమిటీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 24, 2025 at 8:26 PM IST|
Updated : October 24, 2025 at 9:03 PM IST
GOM Meeting on Revenue System Reforms and Housing: రెవెన్యూ వ్యవస్థలో సంస్కరణలు, హౌసింగ్పై నియమించిన మంత్రివర్గ ఉపసంఘం ఈ రోజు(శుక్రవారం) సమావేశమైంది. ఈ సమావేశంలో మంత్రులు నారాయణ, అనగాని సత్యప్రసాద్, పార్థసారథి, ఫరూక్ పాల్గొన్నారు. ఇంక మంత్రులు పయ్యావుల కేశవ్, ఆనం వర్చువల్గా హాజరయ్యారు. అందరికీ ఇళ్లు, రెవెన్యూశాఖలో భూ సంస్కరణలపై మంత్రుల కమిటీ చర్చించింది.
భూ కేటాయింపుల విషయంలో కొత్త పాలసీపై చర్చ: సమావేశం అనంతరం మంత్రులు మీడియాతో మాట్లాడారు. సర్వీస్ ఇనాం పాలసీ తీసుకురావాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించిన దృష్ట్యా భూ కేటాయింపుల విషయంలో కొత్త పాలసీపై చర్చించినట్లు మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్ తెలిపారు. టిడ్కో ఇళ్ల కేటాయింపులపై ఈ సమావేశంలో చర్చించినట్లు తెలిపారు. సర్వీస్ ఇనామ్ భూములపై విధానం రూపొందించాలని నిర్ణయించినట్లు మంత్రి వెల్లడించారు.
దీనిపై అధ్యయనం చేసేందుకు దేవాదాయశాఖ అధికారులు, తహసీల్దార్లతో కమిటీ వేశామని, 45 రోజుల్లోగా నివేదిక ఇవ్వాలని ఆదేశించామని తెలిపారు. ఫ్రీహోల్డ్ భూముల విధానాలు సరళీకరించాలని నిర్ణయించామని వివరించారు. సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్ కృషితో పెట్టుబడులు భారీగా వస్తున్నాయని అన్నారు. వివిధ కంపెనీలకు భూముల కేటాయింపు విధానంపై చర్చించామని ఇంకా వక్ఫ్ భూముల సంబంధిత సమస్యల పరిష్కారంపై చర్చించామని మంత్రి అనగాని అన్నారు.
"భూ కేటాయింపులపై కొత్త పాలసీలపై. టిడ్కో ఇళ్ల కేటాయింపులపై ఈ సమావేశంలో చర్చించాం. సర్వీస్ ఇనామ్ భూములపై విధానం రూపొందించాలని నిర్ణయించాం. ఇనామ్ భూములపై స్టడీకి దేవదాయశాఖ అధికారులు, తహసీల్దార్లతో కమిటీ వేసి ఆ నివేదికను 45 రోజుల్లో ఇవ్వాలని కమిటీని ఆదేశించాం. ఫ్రీహోల్డ్ భూముల విధానాలు సరళీకరించాలని నిర్ణయించాం. అలానే వివిధ కంపెనీలకు భూముల కేటాయింపు విధానంపై, వక్ఫ్ భూముల సంబంధిత సమస్యల పరిష్కారంపై చర్చించాం."- అనగాని సత్యప్రసాద్, మంత్రి
జూన్ నాటికి అన్ని టిడ్కో ఇళ్లు పూర్తి: 2014లో కేంద్ర ప్రభుత్వం 7 లక్షల టిడ్కో ఇళ్లు ఇచ్చిందని మంత్రి నారాయణ తెలిపారు. కేంద్రం ఇచ్చిన వాటిలో 5 లక్షల ఇళ్లు గ్రౌండ్ చేసినట్లు వెల్లడించారు. గత ప్రభుత్వం 2.61 లక్షల టిడ్కో ఇళ్లు ప్రకటించినా పూర్తి చేయలేదని అన్నారు. కానీ కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చే జూన్ నాటికి అన్ని టిడ్కో ఇళ్లు పూర్తి చేసేందుకు చర్యలు తీసుకుంటుందని చెప్పారు. పేదలందరికీ ఇళ్లు, ఇంటి స్థలాలు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించిందని మంత్రి పార్థసారథి తెలిపారు. గత ప్రభుత్వం తెచ్చిన వాటిలో వినియోగంలో లేని లేఅవుట్లు రద్దు చేస్తామని అన్నారు. గత ప్రభుత్వం ఇచ్చిన సెంటు, సెంటున్నర స్థలాలు రద్దు చేస్తున్నామని వాటికి బదులుగా 2, 3 సెంట్లు ఇవ్వాలని నిర్ణయించినట్లు వెల్లడించారు. ఇల్లు కట్టుకోనివారు కోరితే స్థలం పెంచి ఇచ్చేందుకు యోచిస్తున్నామని మంత్రి పార్థసారథి తెలిపారు.
ముంబై తరహాలో విశాఖ - 15 ఏళ్లలో మహానగరాల్లో ఒకటిగా గుర్తింపు : సీఎం చంద్రబాబు