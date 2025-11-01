అయ్యప్ప దీక్షతో వచ్చాడని స్కూల్కు నో ఎంట్రీ - డీఈవో జోక్యంతో యాజమాన్యం వెనక్కి
విజయవాడ జీఐజీ స్కూల్లో అయ్యప్పమాల వివాదం - విద్యార్థి అయ్యప్ప మాలలో వచ్చాడని నిరాకరణ, అయ్యప్ప స్వాముల ఆందోళనతో వెనక్కి తగ్గిన యాజమాన్యం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 1, 2025 at 11:46 AM IST
Ayyapa Mala School Issue in Vijayawada GIG School: : గత కొద్ది కాలంగా దేశంలోని పాఠశాలల్లో వస్త్రధారణపై గొడవలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. అలాంటి ఘటనే విజయవాడ గొల్లపూడి జీఐజీ ఇంటర్నేషనల్ హై స్కూల్లో జరిగింది. అయ్యప్ప మాలలో వచ్చాడు అని యాజమాన్యం స్కూల్ నుంచి ఇంటికి పంపింది. విజయవాడ నగరంలో ఇది కేవలం 20రోజుల వ్యవధిలో రెండో ఘటన కావడం గమనార్హం.
మొన్న విజయవాడ భవానీపురం బెజవాడ రాజా రావు హైస్కూల్లో ఇదే తరహా ఘటన చోటుచేసుకుంది. అయితే డీఈఓ స్కూల్ యాజమాన్యం పై సీరియస్ అవడంతో బెజవాడ రాజా రావు స్కూల్ యాజమాన్యం వెనక్కి తగ్గింది .ఇప్పుడు గొల్లపూడి జీఐజీ ఇంటర్నేషనల్ హై స్కూల్లో జరిగింది.
విద్యార్థిపై యాజమాన్య దురుసు ప్రవర్తన: అయ్యప్ప మాల వేసుకొని రావడానికి ఇది గవర్నమెంట్ స్కూల్ కాదు అని స్కూల్ యాజమాన్యం దురుసుగా ప్రవర్తించింది. అయ్యప్ప స్వాములు స్కూల్ దగ్గరకు భారీగా చేరుకున్నారు. స్కూల్ యూనిఫామ్ వేసుకొని, షూ కూడా వేసుకొని వస్తేనే స్కూల్లోకి అనుమతి అని స్కూల్ యాజమాన్యం తేల్చి చెప్పింది. స్వాములు, ఏబీవీపీ విద్యార్థి భారీగా స్కూల్ వద్దకు చేరుకోవడంతో డీఈఓ తో మాట్లాడిన తరవాత యాజమాన్యం దిగి వచ్చింది.
అంతేకాకుండా స్కూల్ యాజమాన్యం అయ్యప్ప స్వాములకు క్షమాపణ చెప్పింది. అయ్యప్ప దీక్షలో ఉన్నత కాలం యూనిఫామ్ లేకుండా రావడానికి ఒప్పుకుంది. ఇంకోసారి ఇలాంటి ఘటనలు జరిగితే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న స్వాములు అందరం కలసి పోరాటం చేస్తాం అని అయ్యప్ప స్వాములందరూ తీవ్రస్థాయిలో హెచ్చరించారు.
గతంలో సైతం ఎన్నో: కడప జిల్లా పులివెందుల నియోజకవర్గం సింహాద్రిపురం మండలంలోని బలపనూరులో చోటు చేసుకుంది. జిల్లా పరిషత్ హైస్కూల్లో ఏడో తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థి అయ్యప్ప మాలధారణ చేసే స్కూలుకు హాజరయ్యాడు. దీంతో ఆగ్రహించిన సైన్సు టీచర్ మాలతో స్కూలుకు రావద్దని, మాల తీసేయాలని సూచించాడు. అంతేకాకుండా అయ్యప్ప మాలను స్వయంగా తీసేయించి విద్యార్థిని ఇంటికి పంపారు. దీంతో ఆగ్రహించిన తల్లిదండ్రులు, హిందూ సంఘాలు స్కూలుకు వచ్చి సైన్సు ఉపాధ్యాయుడిని నిలదీశారు. తాను చేసింది తప్పు అంటూ విద్యార్థి తల్లిదండ్రులకు క్షమాపణ చెప్పారు. దీంతో గొడవ సద్దుమణిగింది.
అయ్యప్ప మాల తీసి బడికి రావాలన్న ఫాదర్: అయ్యప్ప మాల ధరించి బడికి వచ్చిన విద్యార్థిని నంద్యాల జిల్లా ఆత్మకూరు మండలం కరివేన గ్రామంలోని డీపాల్ పాఠశాల ఫాదర్ అడ్డుకోవడం వివాదానికి దారితీసింది. విద్యార్థి కుటుంబసభ్యులు తెలిపిన ప్రకారం ఏడో తరగతి చదువుతున్న ఆంజనేయరెడ్డి అయ్యప్ప మాల ధరించి బడికి వచ్చాడు. మాల తీసివేసి, బూట్లు ధరించి వస్తేనే పాఠశాలలోకి అనుమతిస్తామని, లేదంటే వెళ్లిపోవాలని ఫాదర్ ఆనంద్ స్పష్టం చేశారు.
